Von Katja Schwemmers

Großbritanniens kommerziell erfolgreichster Popstar (70 Millionen verkaufte Platten) wirkt kumpelhaft und entspannt. Nach der enorm erfolgreichen Reunion mit Take That will es der 38-jährige Robbie Williams noch mal als Solokünstler wissen. Für sein 9. Studiowerk "Take The Crown" hat er Stücke geschrieben, die von hymnischem Pop über rebellischen Rock bis hin zu einem geerdeten Country-Duett mit US-Sängerin Lissie reichen. Im Gespräch in London zeigte sich der frisch gebackene Vater einer Tochter optimistisch.

Mr. Williams, Ihr neues Album heißt "Take The Crown". Über was für eine Krone reden wir?

Über die Popstar-Krone! Ich habe sie vor einigen Jahren abgesetzt. Aber nun will ich sie mir zurückholen.

Wo ist die Krone denn jetzt?

Sie liegt da, um sie zu nehmen! Denn mal ehrlich: Niemand hat in den letzten Jahren meinen Platz besetzt. Michael Bublé hat es zwar unglaublich gut angestellt, auch Bruno Mars schreibt gute Songs und ist ein toller Sänger, aber sehr poliert und aalglatt. Die beackern also andere Disziplinen als ich.

Und deshalb braucht die Popwelt Robbie Williams zurück?

Ich bin fest davon überzeugt, ja. Und ich werde darum kämpfen. Ich gegen den Rest der Welt.

Was ist Ihre Waffe?

Meine Waffe ist mein Charisma! Mein Charisma und diese Platte - ein Album mit Hitsingles. Haben Sie es gehört?

Natürlich! Besonders "Candy" und "Different" gehen sofort ins Ohr. Beide Songs haben Sie mit Ihrem Take-That-Kumpel Gary Barlow geschrieben.

Wir haben an noch viel mehr Stücken zusammen gearbeitet. Gary hat mich wieder auf den richtigen Weg gebracht. Viel von der Energie, die ich jetzt habe, habe ich ihm zu verdanken. Ich habe so viel von ihm gelernt. Ich habe gelernt, Musik wieder zu lieben. Er hat mir den Kurs gezeigt, den ich einschlagen muss.

In Deutschland sind Sie nach wie vor der unangefochtene Superstar von Take That. Wenn man englischen Boden betritt, ist es ein bisschen anders, weil die Band dort auch in der Viererversion unglaublich populär ist. Wie gehen Sie damit um?

Meine Karriere kommt mir manchmal vor wie eine Seifenoper und ist schon recht merkwürdig. Die allgemeine Wahrnehmung ist, dass meine Karriere den Bach runterging. Und das, obwohl Albumverkäufe und das Interesse an meiner Person etwas anderes vermuten lassen. Ich bin aus England weggegangen, wurde zum Einsiedler. Es gibt definitiv ein Wahrnehmungsproblem in England. Aber eine Karriere ist nun mal ein langer Weg der Gnade. Und Wahrnehmungen können sich auch wieder ändern.

Sie sind Ende September Vater einer Tochter geworden. Wieso ist Ihnen gerade jetzt Ihre Solokarriere so wichtig, wo Sie sich doch auf Ihrem erfüllten Privatleben ausruhen könnten?

Während der Tour mit Take That habe ich viel Selbstbewusstsein getankt. Ich musste meine Bühnenangst überwinden und habe mein Mojo wiedergefunden. Davor war ich extrem gelangweilt und lethargisch und in Bezug auf meine Karriere absolut apathisch. Ich musste etwas tun, um diesen Teufelskreislauf zu durchbrechen. Die Tour mit den Jungs hat alles neu für mich belebt.

Wird das Vatersein Sie langweilig machen?

Das ist das, was mir Sorge bereitet. Ernsthaft! Niemand braucht einen langweiligen Robbie Williams. Aber eigentlich war auf mich ja immer Verlass, wenn es darum ging, etwas zu versauen. Ich bin also eigentlich gar kein Daddy-Typ! Das ist etwas, was mir auch Angst macht. Denn ich muss zum ersten Mal in meinem Leben Verantwortung übernehmen, und ich will es wirklich gut machen.

Wie haben Sie sich auf die Vaterrolle vorbereitet?

Nun, ich habe ein Rudel Hunde zu Hause in Los Angeles! Ansonsten: gar nicht. Ich bin für meine Familie da. Ich lerne jeden Tag Neues dazu.

Info: Robbie Williams "Take The Crown" (Island/Universal) erscheint am heutigen Freitag.