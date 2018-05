Zweimal jährlich wird Berlin zur internationalen Bühne für Fashion und Lifestyle. Bei der Berlin Fashion Week 2012 vom 3. bis 8. Juli treffen sich Modemacher und Modeinteressierte aus aller Welt zum großen Stelldichein. Einer, der mit seinen Kollektionen und der StyleNite für großes Aufsehen und internationale Schlagzeilen sorgt, ist Michael Michalsky. Der 45-jährige Designer wurde in Göttingen geboren, wuchs in Schleswig-Holstein auf und studierte am London College of Fashion. Seine Karriere begann er als Produktmanager bei Levi Strauss, machte sich einen Namen als Creative Director bei adidas und gründete 2006 sein eigenes Model- und Lifestyleunternehmen. Mit ihm sprach RNZ-Mitarbeiterin Liane Rapp in seinem Berliner Büro.

Welche Rolle spielt Berlin in Ihrem Leben?

Eine sehr große. Für mich ist Berlin die inspirierendste Stadt, die es momentan gibt. Das Herz von Europa. Und in Deutschland, ohne richtig deutsch zu sein. Ich glaube, es gibt keine andere Stadt, in der man so frei sein kann und machen kann, was man möchte. Und das ist für mich persönlich sehr wichtig.

Das heißt, es gibt kein Zurück nach Nürnberg, nach New York oder nach Rümpel in Schleswig-Holstein, wo Sie aufgewachsen sind?



Es gibt definitiv kein Zurück nach Rümpel, außer, wenn ich meine Eltern mal besuche. Nürnberg ist sicherlich eine schöne Stadt, aber ich habe dort nur gelebt, weil ich für Adidas gearbeitet habe. Ich denke, dass ich immer eine Basis in Berlin haben werde, egal, was kommt, weil ich mich hier einfach wohl fühle. Und, klar, ich finde New York interessant, aber mehr als Tourist. Ich möchte da nicht leben. Ich fühle mich eher als Europäer. Außerdem sagt man ja auch, Berlin sei das "neue New York".

Ist Deutschland ein "Land der Ideen"? Sie wurden ja im Auftrag dieser Initiative für Ihr vielfältiges Engagement in die Ausstellung der "100 Köpfe von morgen" aufgenommen ...



Ja, ich finde, Deutschland ist ein toller Staat. Aber das merkt man vielleicht auch erst, wenn man ein bisschen älter ist. Hier besteht eine Tendenz, sich selbst immer schlechter zu machen, als man ist. Eine Zeit lang konnte ich mir auch nicht vorstellen, wieder in Deutschland zu leben. Weil ich das hier viel zu öde und spießig fand. Aber heute leben wir in einem ganz anderen Deutschland als es das Ende der 1990er Jahre war. Manche haben ein Problem damit, wenn Menschen anders sind. Weil wir Deutschen es gern haben, wenn alles gleich ist. Mit Ideen ist auch Exzentrik verbunden. Und das finden die Leute zum Beispiel in Großbritannien total klasse. Da gehört es zur Volks-DNA. Hier eben eher nicht ...

Hatten Sie Probleme damit, "anders" zu sein?



Nö, ich war ja nicht bewusst anders. Ich habe nur relativ früh gemerkt, dass das Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, nicht das ist, wo ich bleiben will. Weil ich mich für Dinge interessiert habe wie Mode, die dort keine Rolle spielen. Ich hab das Abitur gemacht, und damit das, was von mir erwartet wurde. Aber ab diesem Zeitpunkt wollte ich ein selbstbestimmtes Leben leben.

Das können nicht viele Menschen von sich sagen, weil sie sich abhängig machen von ihren Eltern und ihrem Freundeskreis - man will ja keinen enttäuschen.

Sind Sie mutig?



(Atmet tief durch) Ja, ich denke schon. Sehr sogar. Ich hab nur vor ganz wenigen Sachen Angst. Vor allem die Angst, dass das Ergebnis meiner Arbeit meinen eigenen Ansprüchen nicht genügt. Manchmal wird das zum Problem, weil ich mir viel zutraue. Und mir erst nachher überlege, was dieses oder jenes für Konsequenzen haben könnte. Ich sage oft reflexartig, ja, klar, das schaff ich. Aber meistens klappt es dann auch irgendwie.

Die StyleNite, bei der schon Acts wie Lady Gaga und die Band Hurts aufgetreten sind, erfordert ja auch ein gewisses Maß an Mut ...



Auf jeden Fall. Mein Ziel war es von Anfang an, Mode anders zu präsentieren, nämlich im Zusammenhang mit Popularkultur. Auf jeden Fall wollte ich keine Haute Couture Show - alle auf goldenen Stühlchen, 12 Minuten Tamtam, und dann ist alles vorbei. Sondern ich wollte, dass möglichst viele Interessierte daran Anteil haben. Deshalb gibt es einen Life-stream im Internet und zum Beispiel beim letzten Mal eine Übertragung auf Arte. Ich finde, dass Mode eine Gesamtheit ist, und sich vieles gegenseitig inspiriert.

Sind Sie vor der StyleNite aufgeregt?



Die paar Stunden vorher schon. Dann ist das wie so ein Tanker, den man nicht mehr anhalten kann. An den Tagen davor kann man noch vieles ändern, aber dann hat es eine Eigendynamik, die man nicht mehr selbst steuern kann. Da arbeiten ja so ein paar Hundert Leute mit - Schneider, Dresser, Lichtleute, die Produktion, die Security, das sieht kein Mensch.

Aber eigentlich wissen Sie doch, dass es gut läuft ...



... ja, schon, aber es kann passieren, dass ein Modell hinfällt ...

Ja, und, was ist schon dabei?



Dann ist es nicht mehr perfekt.

Muss es perfekt sein?



Für mich schon. Ich mache das auch als Anspruch an mich selber, nicht nur für die Leute. Es kann auch charming sein, wenn ein Modell einen Schuh verliert, aber es kommt auf die Situation an. Dann läuft es eben nicht nach Plan.

Sind Sie Perfektionist?



(denkt kurz nach) Eeeiiiggentlich schon, ja. Mir ist das schon sehr wichtig, dass das alles so ist, wie ich das möchte.

Und nach der StyleNite, wenn es alles gut gelaufen ist, sind Sie dann glücklich?



Ja, da bin ich erst mal glücklich. Und ziemlich erschöpft, weil so viele Wochen intensive Arbeit darin stecken.

Gibt es ein bestimmtes Ritual, das Sie dann zelebrieren?



So etwas in der Art. Ich ziehe für die Tage der Show immer in ein Hotel, obwohl ich ja in Berlin wohne. Sozusagen als Manifestierung der außergewöhnlichen StyleNite-Tage. Am Tag nach der Show gehe ich wieder nach Hause und die neue Saison kann beginnen.

Welche Bedeutung haben Frauen in Ihrem Leben?



Frauen spielen in meinem Leben eine sehr große Rolle. Das geht schon damit los, dass 70 Prozent unserer Mitarbeiter Frauen sind, ich viele Frauen in meinem Freundeskreis habe, und ich auch eine sehr enge Beziehung zu meiner Mutter habe, die eine gute Freundin für mich ist.

Ich liebe die Frauen, aber ich bin ja eh ein anderer Designer als die meisten. Mein Mantra ist "Real Clothes for Real People", dementsprechend versuche ich etwas zu kreieren, das eine Relevanz hat, und tragbar ist. Dass meine Mode "tragbar" ist, wird mir zwar auch oft vorgeworfen, aber für mich ist das ein großes Kompliment, denn das ist genau das, was ich möchte. Es hat auch damit zu tun, dass hier viele Frauen arbeiten, die zum Beispiel auf dem Weg zum Atelier ihre Kinder in die Kita bringen, hier dann acht Stunden arbeiten, danach noch kurz in den Supermarkt ... eben real life. Die wollen bequeme Klamotten tragen, aber trotzdem klasse aussehen. Und die gehen abends auch noch weg und wollen sexy aussehen.

Hat der Tag genug Stunden für all das, was Sie machen möchten?



Ja, ich bin sehr gut organisiert. Da bin ich sehr deutsch. Zwischen Viertel vor neun und spätestens halb zehn sitze ich am Schreibtisch. Ich arbeite effizient, aber nicht so viel, wie manche denken. Ich habe eine gute Balance.

Sie leben allein?



Ja, aber ich lade mir oft Leute ein oder gehe viel aus. Ich könnte nicht einen ganzen Sonntag allein zu Hause sein. Ich bin ein sozialer Mensch, der Kontakt zu anderen braucht.

Wie lange haben Sie heute Morgen vor dem Kleiderschrank gestanden?



Nicht lange. Ein paar Minuten. Ich ziehe ja eigentlich immer das Gleiche an. Entweder eine Jeans oder eine Anzughose, die ich mir auf meinen Körper schneidern lasse. Dazu Sneakers, und entweder ein T-Shirt, mit und ohne Pulli, oder ein Hemd dazu. Dazu 'ne Sportswear-Jacke, und das war's. Ich bin ja immer eher casual angezogen, muss mir nicht noch eine passende Krawatte raussuchen oder so. Ich hab keine, halt, doch ich hab eine, aber ich kann nicht mal eine Krawatte binden.

Auf Beerdigungen, da würden Sie auch keine schwarze Krawatte tragen?



Ich gehe nicht zu Beerdigungen, ich war noch nie auf einer, aber wenn, dann könnte ich ja auch ein schwarzes Hemd oder Shirt mit Jackett anziehen. Aber, wer sagt schon, dass man zu einer Beerdigung in schwarz gehen muss? Zu meiner Beerdigung würde ich mir wünschen, dass die Leute nicht in schwarz kommen.

Haben Sie schon ein Testament gemacht?



Nö. Ich bin ja ein sehr lebensbejahender Mensch, und gehe nicht davon aus, dass ich morgen sterbe. Aber mein engstes Umfeld weiß zum Beispiel, dass ich verbrannt werden möchte, und dass das Ganze eine positive Geschichten sein sollte, eine Bejahung des Lebens.