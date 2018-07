Er ist der Inbegriff des britischen Films. Sir Michael Caine spielte schon charmante Gauner, Gangsterbosse und sogar Batmans Butler - und ist in Wirklichkeit noch viel komischer als auf der Kinoleinwand. Der zweifache "Oscar"-Preisträger ist seit letzter Woche nun in "Mr Morgan's Last Love" auf der Leinwand zu sehen. Gedreht wurde die bittersüße Geschichte um einen einsamen Witwer, der durch eine junge Frau seinen Lebensmut zurückerhält, in Deutschland - in Köln-Hürth. Im Gespräch mit RNZ-Autorin Mariam Schaghaghi erzählt Michael Caine von der Liebe, warum er so gern Frauen zum Lachen bringt, weshalb er nicht in den Ruhestand geht und was ihm mit 80 Jahren am meisten bedeutet: Großvater zu sein.

Erst einmal die Protokollfrage: Wie geht man am besten mit Ihrem Titel um?

Indem man ihn weg lässt. Der "Sir" ist nicht erforderlich. Nennen Sie mich Michael.

Sie gehen mit dem Ehrentitel der Queen aber sehr lässig um!

Ja, ich bin, was das angeht, sehr entspannt. Es ist großartig, diesen Titel bekommen zu haben, aber man muss ihn nicht alle fünf Minuten jedem unter die Nase halten.

Sie sollen 102 Filme auf dem Buckel haben. Was bereitet Ihnen an Filmen denn noch immer so viel Freude?

Erst mal: Als ich anfing, war ich äußerst erfolglos! Ich habe oft nur winzige Rollen gespielt, den Polizisten, der durchs Bild läuft oder mal den Butler, der das Essen serviert. In der Liste stehen alle Filme, in denen ich jemals aufgetreten bin, ja sogar welche, in denen ich gar nie mitgespielt habe! Wichtige Rollen und Hauptrollen habe ich in etwa 75 Filmen gespielt. Aber man muss bedenken, dass ich diesen Beruf seit 50 Jahren ausübe!

Wenn Sie heute jung wären, wie würden Sie wohl da stehen? Wie würden Sie mit dem Ruhm und der Beachtung durch die Medien umgehen?

Ich wüsste nicht, wie ich das aushalten würde. Ich glaube, ich würde furchtbar in Schwierigkeiten geraten. Vermutlich wäre ich im Gefängnis (lacht).

Wurden Sie denn früher komplett in Ruhe gelassen?

Ja. Damals gab es keine Paparazzi, es gab gar keinen Markt dafür! All diese Boulevardmagazine, wo man sieht, wie jemandem der halbe Hintern aus der Hose hängt, die gab es gar nicht! Hätten Sie damals ein Foto von mir mit einer Frau geschossen, mit der ich nicht zusammen sein dürfte - es hätte niemanden interessiert! Man hätte es nie verkaufen können! Also mussten wir uns damals viel weniger Sorgen machen. Heute können Sie mit so einem Foto eine Viertel Million Dollar verdienen - mit nur einem Foto! Kein Wunder, dass alle durchdrehen.

Sie sind auf der Leinwand oft als Mentor zu sehen. Sind Sie auch in der Schauspieler-Community "der große, weise Mann"?

Nein, ich bin nicht mal in der Schauspieler-Community zu finden! Nicht, weil ich sie nicht mag - aber ich lebe in Surrey, auf dem Land, und dort gibt es kaum Schauspieler. Und als Mentor sehe ich mich auch nicht. Ich sehe mich als gar nichts! Ich wandere nur umher und freue mich des Lebens. Ich habe nur in den Zeitungen das Image des klugen Mannes - das mir übrigens sehr gefällt! Sobald ich so was lese, sage ich: "Ja, so bin ich!" und meine Frau sagt: "Nein, so bist Du überhaupt nicht!" "Doch, doch - ich bin eine Ikone. Das steht so in der Zeitung!" Und sie sagt: "Mag sein, aber bring' jetzt mal den Müll raus!" (lacht schallend)

Bringen Sie Ihre Frau Shakira, mit der Sie seit 40 Jahren zusammen sind, auch noch immer zum Lachen?

Ständig! Das Beste, was man mit Frauen machen kann, wenn man sie verführen will, ist, sie zum Lachen zu bringen! Manche behaupten, man soll ihnen Diamanten schenken - Blödsinn! Lachen ist besser! Denn Lachen bringt völlige Entspannung, und sofort wird sie sich mit Dir wohl fühlen.

Nicht umsonst steht bei Frauen Humor bei Männern an erster Stelle ...

Und dann gibt's noch den ultimativen Trick: Man muss eine Frau dazu zu bringen, sich die Schuhe auszuziehen. Im Ernst! Wenn eine Frau sich erst einmal die Schuhe ausgezogen hat, dann hat man sie rumgekriegt!

Mr Morgan, die Figur, die Sie in Ihrem neuen Film spielen, scheint ein ganz anderer Typ zu sein als sie, grimmig und depressiv ... Gab es je eine Zeit in Ihrem Leben, in der Sie grimmig oder depressiv waren?

Nein, ich hatte Glück im Leben. Ich klopfe jeden Tag auf Holz! Jede Dekade lief toll für mich. Natürlich gab es mal Höhen und Tiefen, aber nie eine schlechte Phase für lange Zeit. Hoffentlich bleibt das so. Aber dieser alte Mann hat mich fasziniert: Er ist Witwer und Sandra hat es verstanden, ihn in ihrem Drehbuch auf einzigartige Weise darzustellen.

Sie meinen Sandra Nettelbeck, die deutsche Regisseurin des Films? Warum haben Sie sich für Sie und dieses Projekt entschieden?

Das lässt sich mit Immobiliengeschäften vergleichen: Geben Sie mir drei Gründe, warum ich ein Haus kaufen sollte, die Antwort lautet: die Lage, die Lage, die Lage. Beim Film kommt alles auf das Drehbuch, das Drehbuch und nochmals das Drehbuch an. Sandra hat einfach ein tolles Drehbuch geschrieben. Und dann ist sie auch noch sehr gut im Besetzen der Rollen. Sie hat alle auf den Punkt getroffen. Wir hatten nicht einen lahmen Schauspieler, der uns einen Drehtag ver-saut hat. Wir hatten allerdings einen Schauspieler, der nur für einen Tag kam und sich als wahres Genie entpuppte. Das ist ihr zu verdanken. Ich nenne sie John Houston, weil diese kleine Deutsche mich sehr an ihn erinnert. Ich habe ihn mal gefragt: "John, worin besteht die Kunst, Regie zu führen?" Und seine Antwort lautete: "Casting." Und das kriegt sie wunderbar hin.

Kam es schon häufiger vor, dass Sie einem Regisseur so ein Kompliment gemacht haben?

Nein. Diese Frau hat mich schwer beeindruckt. Sie hat nicht nur dieses Drehbuch geschrieben, sondern ist auch eine extreme gute Regisseurin. Sie schaut pedantisch auf jedes Detail und weiß genau, was sie will. Und erst, wenn sie genau das bekommen hat, gibt sie sich mit der Aufnahme zufrieden. Sie hat etwas von einem Aufseher, aber sie versteht ihren Job unglaublich gut.

In diesem Film sind mehrere Generationen vertreten. Was gefällt Ihnen am besten am Älterwerden und was überhaupt nicht? Und wie gehen Sie damit um?

Das Beste am Älterwerden ist, dass man alles weiß. Das Schlimmste daran ist, mit Menschen zu tun zu haben, die gar nichts wissen. (lacht) Nein, wenn man älter wird, begrüßt man jeden Tag mit einem fröhlichen "Hey, ich bin noch am Leben und fühle mich gut!" Man muss einfach das Beste aus jedem Tag herausholen, aber das habe ich früher auch schon getan. Ich fühle mich eh nicht so alt, weil ich nie in den Spiegel schaue. Also halte ich mich immer noch für 38.

Wie bleiben Sie so jung?

Meine Familie hilft mir dabei, wir sind außergewöhnlich eng miteinander verbunden. Ich bin mit 75 plötzlich Großvater von drei Enkeln geworden, also spiele ich jetzt viel mit ihnen Hühnchen-Spiele auf dem iPad. Es ist großartig. Ich kenne alle Geschichten von Mickey Mouse und das Mickey-Mouse-Lied.

Warum hat es mit dem Großvatersein so lang gedauert? Sie haben zwei Töchter...

Die eine ist schon über 50, sie wird keine mehr kriegen. Sie hat Pferde. Das ist eine von diesen Pferdefrauen. Statt Kinder zu kriegen, stehen sie morgens um sechs auf und schippen Scheiße aus den Stäl-len! Aber die Jüngere hat einen Sohn geboren und das Jahr darauf sogar Zwillinge. Jetzt habe ich also drei Enkel. Ich habe mich fürchterlich danach gesehnt, Großvater zu werden! Ich habe sie bekniet: "Bekomme einfach ein Kind. Ich kümmere mich dann darum. Und es wird Dich auch keinen Penny kosten!"

Dann sind Sie jetzt selig.

Meine Frau und ich sind völlig vernarrt in die drei und verbringen mit ihnen so viel Zeit wie möglich. Wir lieben sie von Herzen. Großvater zu sein ist noch schöner, als man es sich vorstellen kann. Man hört Großeltern ständig von ihren Enkeln erzählen und denkt sich "Mein Gott", aber es ist tatsächlich wunderbar, Enkelkinder zu haben. Meine Frau vergöttert sie sogar noch schlimmer als ich.

Sie scheinen noch sehr in Ihre Frau verliebt zu sein.

Oh ja. Wir sind beide sehr romantisch und gehen ab und an auf kleine Hochzeitsreisen. Manchmal fahren wir nach Paris und steigen ein Wochenende im Luxushotel "George V" ab. Paris ist unsere Stadt. Wir zitieren immer den Dialog zwischen Humphrey Bogart und Ingrid Bergman aus ,Casablanca', wo er zu ihr sagt: "Uns bleibt immer noch Paris." Das sind wir.

Seit wann haben Sie diese besondere Beziehung zu Paris?

Schon bevor ich meine Frau kennen lernte, war ich oft in Paris. Ich war dort, als ich jung und pleite war. Ich habe Pommes auf der Straße verkauft, zusammen mit einem Typen, der einen Hot-Dog-Stand hatte. Meine Pommes waren klasse. Und als ich immer mehr Geld ver-diente, bin ich weiter dorthin gereist, habe in immer besseren Hotels gelebt und tolle Restaurants ausprobiert. Und während der großen Disco-Zeit fand man mich viel bei Regine's, dem legendären Nachtclub ...

Wo bewahren Sie Ihre beiden "Oscars" auf?

In meinem Büro. Es ist voll mit Regalen und ganz oben stehen all die Preise, die ich bekommen habe.

Bei all diesen Auszeichnungen und einem schon legendären Status in der Filmbranche, welches Kompliment bedeutet Ihnen da am meisten?

Wenn junge Menschen mich mögen. Vor kurzem bin ich in London am Piccadilly entlang gegangen und traf auf eine Gruppe junger Japanerinnen, so zwischen 14 und 16. Als sie mich sahen, drehten sie völlig durch, zeigten auf mich und fragten nach Autogrammen. "Sie sind der Butler Alfred aus Batman!" (lacht) Da stand ich nun, ein alter Mann, umringt von all den jungen Dingern. Die Leute müssen gedacht haben "Was zum Teufel macht der da?" Kleine, junge Japanerinnen von ganz weit her haben mich wiedererkannt. Ist das nicht toll?

Was ist Ihre Antriebsfeder? Wollen Sie noch besser werden?

Ja! Vor langer Zeit sagte irgendjemand Berühmtes: "Wetteifere nie mit deinen Kollegen, wetteifere immer mit dir selbst." Ich muss keine Konkurrenzkämpfe ausfechten, denn den härtesten Kampf kämpfe ich gegen mich selbst. Immer wenn ich etwas tue, muss ich es besser machen als zuvor - und nicht besser, als jemand anderes es getan hat. Und wenn ich in einer Szene gut war, weiß ich das, ohne dass es mir jemand sagt.

Sie klingen wirklich nicht, als wenn Sie bald in Rente gingen oder zum "alten Eisen" gehörten!

Meinen Sie, weil ich so laut rede? Das kommt von meiner Zeit im Theater. Meine Frau sagt mir immer, vor allem wenn wir in Restaurants gehen, ich soll doch bitte leiser sprechen. Ich hätte eine Stim-me wie ein Nebelhorn.