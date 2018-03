Sie ist nicht nur unübersehbar, sondern auch unüberhörbar: Eva Mendes Stimme ist einfach ein paar Dezibel lauter als die anderer Frauen. Lang bevor sie zur Tür hinein kommt, hört man ihre unbekümmerte, fröhliche Unterhaltung. Als Kind kubanischer Eltern kam Eva Mendes in Miami zur Welt, wuchs aber in Los Angeles auf, wo sie bis heute lebt. Das BWL-Studium brach die junge Eva zu Gunsten der Schauspielerei ab; der Erfolg lies aber ein wenig auf sich warten. Einem größeren Publikum wurde sie erst 2002 durch ihre Nebenrolle in "Training Day" (an der Seite von Denzel Washington und Ethan Hawke) bekannt. Es folgten Filmrollen in "2 Fast 2 Furious", "Irgendwann in Mexico" (mit Antonio Banderas und Johnny Depp), "Hitch - Der Date Doktor" und "Ghost Rider" (mit Nicolas Cage). Seit Sommer 2008 ist Eva Mendes auch als Model für die Mode- und Parfümmarke Calvin Klein tätig. RNZ-Autorin Mariam Schaghaghi traf die attraktive Brünette bei der Vorstellung ihres neuen Films "The Place between the Pines", der ab nächsten Donnerstag im Kino läuft. Nicht nur, dass dieser Film sie und Schauspielkollege Ryan Gosling zu einem Paar machte, er erinnert die 39-Jährige auch sehr an das harte Leben in Downtown L.A., zu dem sie viele persönliche Bezüge hat.

Eva, Ihr Casting war recht ungewöhnlich: Sie haben mit dem Regisseur Derek Cianfrance eine Autotour durch L.A. gemacht?

Ich habe ihm mein L.A. gezeigt! Ich fand Derek seit "Blue Valentine" umwerfend und ließ ihn wissen, dass er bei seinem nächsten Film auf mich zählen könnte - auch als Statistin oder Requisitenschlepperin. Dann kam dieses Drehbuch, ich wurde zum Casting bestellt, und machte mich zurecht wie diese Figur Romina: Ich trug große Ohrringe und ganz einfache Klamotten, hatte die Haare nur irgendwie zusammen gebunden und war kaum geschminkt. Derek ist in der Hotellobby ein paar Mal an mir vorbei gegangen, ohne mich zu erkennen.

Dann war die Überraschung groß.

Ich wollte ihm beweisen, dass ich die Rolle nicht nur spiele, sondern dass ich wie Romina bin! Daher fragte ich ihn, ob er mit mir eine Tour machen würde, durch meine Heimat Los Angeles, und fuhr mit ihm anderthalb Stunden in Echo Park und Silver Lake umher, wo ich aufgewachsen war. Ich zeigte ihm mein Elternhaus, meine Schule, mein erstes eigenes Apartment. So hat er eine ganz neue Seite von mir kennen gelernt.

Warum fühlen Sie sich dieser Filmfigur noch so nah?

Auch ich bin von einer alleinerziehenden Mutter erzogen worden. Auch ich bin die erste aus unserer Familie, die in den USA geboren ist. Auch wir waren eine kubanische Familie, die es nicht leicht hatte sich durchbeißen. Auch wir haben immer versucht, das Beste aus dem rauszuholen, was wir hatten. Wir sind Kämpfer, Überlebende.

Seit diesem Dreh sind Sie mit Ryan Gosling zusammen. Wann haben Sie gemerkt, dass Sie auch zu ihm einen sehr guten Draht haben?

Ryan und ich sind schon sehr lange gut befreundet, seit mehreren Jahren! Wir haben oft davon gesprochen, wie es wohl wäre, wenn wir mal zusammen arbeiten. Ich finde, er ist als Schauspieler umwerfend!

Hand aufs Herz: Wer gab denn dann wem am Set die besseren Ratschläge?

(grinst) Ach, das war schon ein ziemlich ausgewogenes Teamplay!

Was hat sie als, okay, nennen wir es Team, so fix eingeschworen?

Wir - also die Schauspieler und die Crew - wohnten alle in demselben Hotel in Schenectady im Staat New York. Sonst wohnen die einen im Hotel, die Schau-spieler oder der Regisseur haben eine Mietwohnung - hier waren wir alle im Holiday Inn der Stadt. Wir frühstückten zusammen, gingen dann zusammen rüber ans Set - das war wie ein Ferienlager!

Wie gefielen Sie sich in der einen Szene als ältere Frau?

Ich hatte ja die Idee, gar nicht auf älter geschminkt zu werden, sondern nur völlig erschöpft, abgearbeitet und am Ende ihres Lateins. Und als ich mich bei der Premiere dann in der Szene sah, dachte ich: "Mein Gott, ich sehe echt Scheiße aus! Ist das geil!!!"

Sie haben davor mit dem französischen Kultregisseur Léos Carax gedreht, und das auf dem legendären Friedhof Père Lachaise.

Père Lachaise ist einer meiner Lieblingsplätze auf der ganzen Welt! Als mir Léos sagte, dass ich für die Rolle den ganzen Tag auf dem Friedhof herumhänge, war ich sofort dabei! Da liegen Oscar Wilde, Maria Callas...

Warum mögen Sie Friedhöfe so sehr?

Ich finde sie so romantisch! Aber sie müssen Grabsteine haben. Wände mit eingelagerten Gräbern liegen mir nicht so! Keine Ahnung, was in der Bildhauerszene damals gerade abging, aber es ist der Hammer! Viele meiner Lieblingsskulpturen stehen in Père Lachaise, wie die weinende Frau mit einem Schleier über den Kopf. Man fühlt ihren Schmerz und wird ihn ewig sehen. Auf Friedhöfen finde ich immer meinen Frieden.

Ist das eine Form der Meditation?

Vielleicht. Ich meditiere gerne. Ich bin nur gerade etwas undiszipliniert, leider. Ich mache TM, transzendentale Meditation. David Lynch hat mich dazu gebracht, wenn ich mal ganz kurz den Namen einwerfen darf... (lacht)

Mögen Sie es, sich bei Rollen wie diesen den Glamour abzustreifen?

Ich habe viele Figuren gespielt, die nichts mit Glamour am Hut hatten, ob eine Drogensüchtige bei Werner Herzog, wo ich die meiste Zeit mit einem blauen Auge herumlaufe oder auch bei Carax, der mich blass schminkte und mir eine Perücke mit langen roten Haaren aufsetzte.

Ist Ihnen Glamour wichtig?

Ich bin vor allem Schauspielerin. Das ist der Beruf, den ich liebe. Ich habe bewiesen, dass ich nicht nur ein Glamour-Girl sein will. Klar, auf dem Roten Tep-pich ist das etwas anderes, da habe ich einen Film zu verkaufen, dann sehe ich glamourös aus. Aber das ist nicht meine eigentliche Arbeit!

Dabei wollten Sie eigentlich mal Nonne werden, oder?

Da war ich fünf! Das hat sich schnell gelegt. Wir haben in bescheidenen Um-ständen gelebt, gehörten zur unteren Arbeiterklasse. Rechnungen waren zu Hause immer ein Thema. Ich träumte davon, meiner Mutter das Leben leichter zu machen, die Rechnungen zu bezahlen und ihr ein Haus zu kaufen. Mit sieben fragte mich meine ältere Schwester: "Evie, wie willst Du denn später mal ein Haus für Mama kaufen? Nonnen verdienen doch kein Geld!" Da habe ich die Idee vom Kloster aufgegeben. Wie auch schon die Idee mit der Oper im All und singenden Astronauten. Nicht so tragisch.

Was war Ihr größter Lebenstraum, auch noch später?

Meine Mom zu retten. Und zum Glück habe ich das geschafft. Ich habe ihr ein Haus gekauft, und sie muss keine Geldsorgen mehr haben.

Wie sind Sie aus dem Milieu zur Schauspielerei gekommen?

Sehr spät, erst mit 23. Ich überlegte Kunstgeschichte zu studieren, war aber nicht sicher, und traf einen Manager - danach ging's irre schnell. Darum sehe ich mich bis jetzt als Schauspielschülerin. Ich nehme Unterricht, gehe zu Coaches und mag daher auch experimentelle Filme. Bei Carax stand ich blass geschminkt mit roten Locken und einem Pfeil im Rücken auf einem Grab, sang ein Schlaflied und dachte: "Was mache ich hier!?"

Sie besuchen wirklich noch Schauspielkurse?

Klar! Warum nicht? Wenn Du nicht arbeitest, musst Du doch trotzdem Deine Muskeln fit halten! Das ist wie mit dem Sport - aber macht mehr Spaß! In einem Kurs machen wir nur Theater, ob Albee, Neil LaBute, Tennessee Williams oder Molière. Schon die Worte dieser Dichter lehren Dich so viel.

Wie reagieren Ihre Schauspiel-Mitschüler auf Sie?

Ich glaube, am Anfang sind sie immer etwas schockiert, weil ich das einzige bekannte Gesicht im Kreis bin. Aber ich komme da im Sweatshirt hin und will nur arbeiten! Sobald sie das mitkriegen, was spätestens an Tag 2 ist, gewöhnen sie sich an mich und finden das cool.

Sind Sie ein Mensch, der Risikos liebt?

Oh ja. Seit ein paar Jahren wage ich viel Neues. Das begann mit James Grays "We own the Night" und ging mit Werner Herzog weiter. In "The Other Guys" habe ich sogar mal gesungen. 2007 habe ich einen kleinen Film produziert, "Life!", den niemand sah - aber für mich bedeutete dieser Schritt eine Menge!

Haben Sie Pläne, mal selbst Regie zu führen?

Regie ist spannend! Neulich habe ich einen Kurzfilm mit Christina Ricci insze-niert und plane nun den zweiten. Warum soll ich gleich einen Spielfilm machen, das ist zu schwierig! Erst mal schauen, wie's geht, was mein Ding ist. Ich will erst mal meinen Stil finden. Ich habe keine Eile. Es ist Zeit genug, sich alles zu überlegen. Aber ich liebe es!

Was genau daran fasziniert Sie so sehr?

Am Set eine bestimmte Stimmung zu schaffen. Einen Ton anzugeben. Zu wissen, wenn irgendwas, wie zum Beispiel das Licht, genau richtig ist. Herrlich.