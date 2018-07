RNZett-Autor Hans-Joachim Of traf Seven in Berlin und sprach mit ihm über das neue Album und die Livetour, die ihn am 28. Juli auf die Seebühne im Mannheimer Luisenpark führt.

Wie kamst Du auf den Namen Seven?

Seven: Die Sieben war schon immer meine Glückszahl. Ich wurde in den 70er Jahren geboren. In meiner Band spielen sieben Musiker, und mein neues Album sowie der Musikfilm zu "4Colours" erscheinen am 7. 7. 2017. Zudem ist mein Sohn gerade sieben Jahre alt.

Was hat es mit dem Albumtitel auf sich und wie viel Leidenschaft steckt in "4Colours"?

Der Albumtitel spricht für sich und beinhaltet vier verschiedene Farben, vier Genres und vier komplett eigene Stimmungen und Welten. Ein Theater in vier Akten. Mit einem herausragenden Team habe ich mein bislang zehntes Werk an 130 Tagen in verschiedenen Studios in England, Amerika und der Schweiz produziert. Es ist mit Abstand das aufwendigste Album, das ich je gemacht habe. Es war eine farbige Reise in Blau, Gelb, Rot und Weiß, die ich unbedingt machen wollte und musste. Das Resultat ist mein ganz eigener Musikfilm.

In Deutschland wurdest Du im Vorjahr in der Hauptsache durch die TV-Sendung mit Xavier Naidoo "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" bekannt. Wie habt Ihr Euch kennen gelernt?

Wir haben uns vor zwei Jahren bei einem Festival getroffen und uns gleich gut verstanden. Xavier hat mich dann eingeladen, bei dieser Show mitzumachen. Es war ein Riesenabenteuer und machte unglaublichen Spaß. Ein Ding, das ich sonst nie gemacht hätte und das mir in Deutschland viele neue Fans beschert hat.

Zuvor warst Du in der Schweiz schon als begnadeter Soul- und Funk-Sänger, Musiker und Komponist, Visionär und Pionier mit Soul im Blut sowie einer Stimme aus Gold und Funk an den Füßen bekannt. Was bedeuten dir Erfolg und Anerkennung?

Ich suche immer wieder neue Herausforderungen und die Musik setzt stets Gefühle und Emotionen frei. Sein Hobby zum Beruf machen zu können, ist ein großes Privileg, das ich mit Demut aber auch mit viel Freude und Leidenschaft angehe. Als Musiker bin ich triebgesteuert. Wenn ich morgens aufwache, habe ich schon einen Song im Kopf. Ich muss jedoch stets etwas Neues machen. Etwas nochmals zu tun, langweilt mich. Zudem will ich mit den besten Musikern arbeiten. Da bin ich schon Perfektionist.

Bist Du lieber im Studio oder auf der Livebühne? Wann und wo schreibst und komponierst Du Deine Songs?

Ich habe Bock auf das eine und andere. Jedes Album soll besser werden, als das zuvor. Musik ist für mich immer auch ein Ventil, bildet Liebe, Trauer oder Glück ab. Ich bin ein Musikjunkie und denke immer an das nächste Livekonzert und die nächste Show, bei der ich 100 Prozent geben möchte. Ich schreibe ständig neue Songs, zu Hause oder unterwegs. Dabei werde ich von Prince, diesem großen, viel zu früh verstorbenen Künstler, inspiriert.

Laut Philipp Roth warten Amateure auf Inspiration, während Profis sich hinsetzen und arbeiten. Wie siehst Du das?

Das eine schließt das andere nicht aus. Manchmal fließt es richtig, manchmal ist es auch Anstrengung und Arbeit. Dazu braucht es Glück und Beharrlichkeit, um auch kommerziell Erfolg zu haben.

Bevor im Oktober und November eine große Hallentournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz ansteht, geht es aktuell und bis September auf Festival- und Open-Air-Tour, wobei am 28. Juli auch Mannheim mit dem "Seebühnenzauber" im Terminplan steht. Was dürfen die Besucher erwarten?

Wir werden natürlich einige Songs aus dem aktuellen Silberling, der 15 Stücke beinhaltet, spielen. Dazu jede Menge altbekannte und tanzbare Lieder wie "Game Of Love", "Nobody Wants To Dance" oder "Walking With You". Natürlich auch die aktuellen vier Singles "Thank You Pain", "Die Menschen sind wir", "Trick" oder "Purple", die in die Welt des Funk entführen. Gerade "Purple" ist eine Hommage an die wohl prägendste Musikstilrichtung, die mit ungespielten Noten auftrumpft und auf Regelkonformitäten pfeift. Funk-Musik bringt ein echtes Theater aus Sex und Freiheit auf die Bühnenbretter, welche die Welt bedeuten. "Purple" ist die weitläufige Spielwiese für Erwachsene. Wummernde Beats bringen Stimmen zum Fliegen und versetzen Körper in Trance. Es wird spannend und großes Kino.