Von Peter Wiest

Kelly, Foreigner gibt es jetzt schon 37 Jahre. Allerdings bist du erst seit 2005 dabei. War das schwer damals, bei so einer berühmten Band einzusteigen?

Kelly Hansen: Nicht wirklich. Die Jungs haben mich von Anfang an unterstützt und ich musste mich nie wie "Der Neue" fühlen.

Hast du eigentlich Foreigner wirklich schon gut genug gekannt damals?

Ja, klar; wer kennt Foreigner nicht? Natürlich hab' ich die Band und ihre Musik gekannt, in- und auswendig.

Bei einer Band wie Foreigner liegt es fast in der Natur der Sache, dass die Fans bei Konzerten lieber alte als neue Songs hören wollen. War das ein Problem für dich?

Ich hab von vorne herein gewusst, dass ich diese alten Songs singen muss, und zwar genau so, wie sie das Publikum kannte und liebte. Das war kein Problem: Schließlich sind das alles tolle Songs, die jeder kennt. Ich hab dann allerdings irgendwann doch angefangen, ihnen ein bisschen ein anderes Gesicht zu geben, sie ein klein wenig anders zu singen als vorher, und das funktioniert bisher ganz gut.

Was genau machst du anders?

Nun, auch wenn es arrogant klingen mag: Der Hauptunterschied ist, dass ich es jetzt bin, der diese Lieder singt. Ich sing sie so, wie ich sie empfinde, auch wenn ich sie nicht geschrieben habe. Und das Publikum scheint das so zu akzeptieren; ich denke sogar, das gefällt den Fans so.

Du hast vor Foreigner in der Band Hurricane gespielt. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Gruppen?

Hurricane war heavier, eindeutig. Bei Foreigner gibt es mehr Balladen; jeder einzelne Song hat eine Melodie, die meisten davon sind sehr einprägsam. Ich glaube, das ist das Erfolgsgeheimnis: Die Band rockt, die Songs gehen ins Ohr, ohne in den Mainstream abzudriften.

Was magst du mehr, die Balladen oder die rockigen Songs?

Beides. Hey, ich bin ein glücklicher Mann. Ich darf in einer Band singen, deren Songs alle wirklich gut sind und die auch noch beim Publikum ankommen - was will man mehr? Wir haben jeden Tag so viel Spaß bei unseren Auftritten, das glaubst du nicht.

Ihr habt vor einiger Zeit mal ein Akustik-Album gemacht. Ist so was noch mal denkbar?

Generell ja, aber da müssen wir jetzt erst mal abwarten. Ich glaube, was das Publikum im Augenblick will, ist einfach abrocken - und das kann es bei uns, Mann, das verspreche ich hoch und heilig.

Foreigner hat jetzt schon seit vielen Jahren keinen aktuellen Hit mehr gehabt. Wird's nicht langsam mal wieder Zeit für einen?

Hits sind heute längst nicht mehr alles. Die Rock-Industrie hat sich gewandelt in den letzten Jahren, und die ganzen Gesetzmäßigkeiten sind anders geworden. Es ist ein Riesenunterschied, ob du heute mit 18 ein Star wirst oder in einer Band unterwegs bist, die seit bald vier Jahrzehnten dabei ist. Wenn wir heute einen neuen Song veröffentlichen, wird der ja erst mal gar nicht wirklich gespielt von den DJs, die anscheinend meinen, eine alte Band definiere sich ausschließlich über ihre alten Hits. Das ist irgendwie schade, aber damit müssen wir wohl leben.

Du bist mit 51 Jahren das jüngste Bandmitglied. Mick Jones ist mittlerweile immerhin schon 68. Wie lange kann das noch so weitergehen mit Foreigner?

Oh, mach dir da keine Gedanken: Das geht exakt so lang weiter, wie uns das Publikum noch haben will. Und im Moment zumindest sieht es ganz danach aus, als ob das noch ein Weilchen so bleiben sollte - also rocken wir weiter.

Und ihr macht dabei auch ganz gut Kohle, oder? Es sieht doch derzeit so aus, als ob gerade die alten Bands, die überlebt haben, richtig gut im Geschäft seien.

Ja, schon; und warum auch nicht? Wenn du dir das Publikum mal anschaust, dann wirst du im Übrigen auch feststellen, dass viele jüngere und ganz junge Leute in unsere Konzerte kommen und richtig Spaß haben. Zumindest in der Hinsicht spielt das Alter offenbar heute keine große Rolle mehr im Rock'n'Roll - und das ist doch super, oder?