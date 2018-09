Von Olaf Neumann

Ian, wie halten Sie sich Deep Purple nach 45 Jahren noch frisch?

Als ich mit 15 das Schlagzeug entdeckte, stellte ich fest, dass ich ganz gut spielen konnte. Es machte mir einfach Spaß. Wenn ich heute eine Bühne betrete, habe ich dieses Gefühl immer noch. Und: Die Musik macht nicht nur mich glücklich, sondern auch viele, die mir zuhören. Jeden Abend kann ich mich in den 15-jährigen Ian zurückverwandeln.

Die Erwartungen der Fans an eine Band wie Deep Purple sind enorm. Kostet das viel Energie?

Bei einem Konzert würde ich nie weniger als 100 Prozent geben. Ich bin sehr dankbar für das Talent, was die Natur mir geschenkt hat. Ich behandle es mit Respekt. Genauso behandle ich auch das Publikum.

Dieses Jahr war Deep Purple nominiert für die Aufnahme in die Rock And Roll Hall Of Fame. Enttäuscht, dass Sie es nicht geschafft haben?

Wissen Sie, es ist mir so was von egal. Wenn sie uns vor 25 Jahren aufgenommen hätten, dann wäre das was Besonderes gewesen. Sollten sie uns eines Tages noch erwählen, dann akzeptiere ich das mit Würde. Wenn nicht, wird sich die Welt weiterdrehen.

Wie haben Sie es geschafft, 45 Jahre im Rockgeschäft unbeschadet zu überstehen?

Die meisten von uns sind an Orten aufgewachsen, wo es keine Drogen gab. Beziehungsweise in einer Zeit, als Drogen noch nicht so verbreitet waren. Ich bin ein Junge vom Land, unsere Vorstellungen von ungezogen waren, sich in einen Pub zu schleichen und ein Pint Bier zu stürzen. Und das zu einer Zeit, in der andere in meinem Alter bereits komische Tabletten oder Chemikalien schluckten. Wissen Sie, ich habe überhaupt nichts gegen Leute, die keinen Alkohol trinken, aber wenn sich fünf Freunde gemeinsam einen genehmigen, kann es ein lustiger Abend werden.

Wollten Sie als junger Mann gegen Ihre Eltern rebellieren, indem Sie sich der Rockmusik zuwandten?

Wissen Sie, die Generation meiner Eltern hasste Rockmusik doch nur, weil sie sie nicht verstand. Es war mein Vater, der mich zur Musik gebracht hat. Ich wurde nie zu einer Karriere gedrängt, aber Vater war glücklich, als es funktionierte. Er war professioneller Pianist bereits vor dem Zweiten Weltkrieg. Er hatte sein eigenes Trio, mit dem er an Wochenenden und an Feiertagen mit Walzern und Quickstepps zum Tanz spielte.

Ist Deep Purple die richtige Band, um mit ihr in Würde alt zu werden?

Ich glaube ja. Zwei Dinge sollte man dabei nicht außer Acht lassen: Wenn das Publikum dich nicht mehr sehen oder hören will. Das würde ich aber schnell merken. Zweitens würde ich sofort aufhören, wenn ich spüren würde, dass ich es körperlich nicht mehr schaffe. Deep Purple darf nicht zu einem Schatten seiner selbst werden. Im Moment ist es für mich aber die beste Band der Welt.

Wie gefällt Ihnen eigentlich die Musik, die Ihr Ex-Mitstreiter Ritchie Blackmore heute macht?

Das ist nichts für mich. Für mich ist und bleibt Ritchie einer der großartigsten Rockgitarristen. Ich wünschte mir, dass er die Welt wieder mit einem Rockalbum überraschen würde. Dann wäre ich glücklich.

Die Spannungen zwischen Jon Lord und Ritchie Blackmore haben die Kreativität der Band einst befeuert. Woher kriegen Sie heute den notwendigen Nervenkitzel?

Heute haben wir unser profundes musikalisches Wissen. Bei jeder Platte, die wir machen, verstehe ich ein bisschen besser, was ein Song braucht und was nicht. Die Schlagzeugparts auf dieser Platte sind zum Beispiel bewusst einfach gehalten. Bei dieser Arbeit ließen wir unsere Egos vor der Studiotür, uns ging es ausschließlich um den Song. Aber auch die einfachen Sachen muss man korrekt spielen.

Sie gelten als einer der besten Rockschlagzeuger. Ist ein Album für Sie eine Gelegenheit, neue Rhythmen auszuprobieren oder spielen Sie stets songdienlich?

Manchmal liefert ein Rhythmus die Idee zu einem neuen Song. Der Beat von "Bodyline" zum Beispiel hat Steve sofort entflammt. Dann stieß Roger dazu und wir fingen an zu jammen. Das lief so gut, dass daraus diese Nummer entstanden ist. Das Schlagzeug ist für einen Song genauso wichtig wie die Gitarre, deshalb muss ein Drummer musikalisch überzeugen. Er hat intuitiv zu begreifen, was ein Song braucht, ob der Beat diesen vorantreiben oder bremsen soll.

