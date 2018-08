Katja Riemann, Jahrgang 1963, gehört zu den renommiertesten Schauspielerinnen Deutschlands. Sie spielte in zahlreichen Kino- und TV-Filmen wie beispielsweise "Abgeschminkt", "Der bewegte Mann", "Die Apothekerin", "Bandits", "Comedian Harmonists", "Bibi Blocksberg", "Die Relativitätstheorie der Liebe" mit und wurde für ihre Leistungen mit etlichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem 2003 für "Rosenstraße" mit dem "Coppa Volpi" als beste Hauptdarstellerin auf dem Filmfest in Venedig. Sie war Ensemblemitglied an den Münchner Kammerspielen und am Berliner Schillertheater; 2007 spielte sie am Maxim-Gorki-Theater die Hauptrolle in dem Stück "Sex Stadt Beziehungen". Katja Riemann veröffentlichte mehrere Musikalben, 2000 erschien ihr Solo-Debüt "Nachtblende", drei Jahre später mit ihrer Jazzband das Album "Favourites". Am 5. Oktober 2012 um 20.15 Uhr ist sie in dem ARD-Film "Clarissas Geheimnis" in einer Doppelrolle zu sehen. Katja Riemann lebt mit ihrer Tochter in Berlin.

Frau Riemann, "Clarissas Geheimnis" zeigt Sie in der Rolle von Zwillingsschwestern, die ziemlich unterschiedlich sind. Welche liegt Ihnen persönlich mehr und warum?

Also, ich muss zugeben, dass ich mich ja eigentlich immer bei Fragen winde, die mich mit der Rolle gleichsetzen und wie viel meiner Persönlichkeit darin enthalten ist ... Aber ich versuche es mal so: Die Dame, die nach Südafrika ausgewandert ist, um sich dort ein eigenes Leben aufzubauen, weil sie eine andere Vorstellung davon hat als ihr adliger korrupter Familienclan, finde ich jedenfalls sehr mutig, weil sie nicht nur redet, sondern etwas macht und weil sie anscheinend dort sogar ihr Glück fand.

War diese Doppelrolle schauspielerisch eine besondere Herausforderung?

Ich hatte ein Jahr vorher einen Film gedreht, der dann mit dem Titel "Die Relativitätstheorie der Liebe" ins Kino kam und dort spielte ich fünf Rollen - insofern war ich gerade in Übung! Und ich hatte dieselbe wunderbare Wiener Maskenbildnerin, die nur lakonisch sagte: "No, des san ja nur zwäi..."

Der Film erzählt die Geschichte einer überaus wohlhabenden Familie, deren Mitglieder sich irgendwie alle nicht so richtig grün sind. Wo liegt das Grundproblem der Familie Löwenthal?

Oha. Wahrscheinlich am Geld und den fehlenden Erben, die im traditionellen Sinne das Unternehmen weiterführen würden. Daran, dass die Welt sich geändert hat und man Blutdiamanten nicht mehr offiziell, sondern nur noch inoffiziell verkaufen darf. Daran, dass Familiendynastien sich jetzt CEO nennen und es Vorstände statt eines Dons gibt.

Welchen Stellenwert hat Familie in Ihrem Leben?

Familie ist prägend, es ist das, woher wir kommen, insofern hat sie wohl für jeden Menschen einen entscheidenden Stellenwert, es ist nur die Frage, in welcher Form, ob bereichernd, motivierend, bleibend oder destruktiv. Gibt ja die ganze Welt im Mikrokosmos Familie.

Ich komme aus einer etwas durcheinanderen Familie, liebe alle von Herzen und habe darüber hinaus seit vielen Jahren meine Wahlverwandtschaft gefunden, mit der ich mein Leben teile.

Ihre Tochter ist inzwischen eine selbst-ständige, junge Frau. Wie würden Sie am besten ihr Verhältnis zueinander beschreiben?

Nah. Liebend. Lustig.

Wie war Ihre eigene Kindheit?

Ich hatte eine großartige Kindheit in Kirchweyhe, weil es frei war und ohne Konvention, wild und voller Entdeckungen. Mein Problem war die Schule, später auf dem Gymnasium, und die Menschen, die darin herumliefen ...

"Clarissas Geheimnis" wurde unter anderem in Südafrika gedreht. Waren Sie vorher schon einmal dort, was wussten Sie über das Land?

Ja, ich war 1996 dort, in Kapstadt, mit meiner kleinen Tochter und einer sehr guten Freundin, einer Tänzerin, die sich in einen südafrikanischen Tänzer verliebt hatte. Ich musste nun mit, um den Mann kennen zu lernen und ihr meinen Eindruck mitzuteilen... Mit meiner Freundin und ihrem Liebsten lustwandelten wir über die Waterfront, wo es eine Art Open Air Concert Hall gab, in der gerade wirklich großartiger Jazz gespielt wurde. Paula fuhr in so einem Karussell - Autos, die man selbstständig immer im Kreis herumfahren lassen konnte -, wir drei standen daneben und der Freund meiner Freundin sagte: Bis vor zwei Jahren durfte ich nicht mal hier an der Waterfront sein und jetzt gehe ich hier Hand in Hand mit meiner weißen Freundin spazieren... Ich weiß ein bisschen was über Südafrika, aber hauptsächlich in Bezug auf menschenrechtliche Angelegenheiten.

Clarissa erzählt ihrer Tochter Stella - gespielt von Paula Kalenberg - nicht die Wahrheit über ihre Herkunft. Können Sie dieses Verhalten nachvollziehen?

Ich kann das überhaupt gar nicht verstehen! Not at all. Aber wenn Clarissa Stella die Wahrheit erzählt hätte, gäbe es keinen Film, wenn Sie verstehen, was ich meine. So sind manchmal eben Fernsehspiele gestrickt, sonst würde ja nüscht passieren. Aber sicherlich gibt es Menschen, die ihren Kindern nichts erzählen. Eine ganze Generation von Menschen gab es, die nicht erzählt haben, wie das denn nun war mit ihrer Parteizugehörigkeit oder nicht, nach 1933 und im Krieg und was da getan oder gelitten wurde irgendwo in Russland oder sonst wo.

Sie sind berufsbedingt viel auf Reisen, viel an unterschiedlichen Orten. Ist das für Sie Routine oder geht es Ihnen auch mal auf die Nerven?

Also Routine kommt tatsächlich nicht auf. Es kommt natürlich darauf an, wohin man reist. Ich reise ja, aufgrund meines Berufes, der doch recht stark an die deutsche Sprache gebunden ist, viel in Deutschland herum, gerade mit meinen eigenen Projekten, die eine Mischung aus Musik und Theater sind und würde mal behaupten, ich war in fast jeder Stadt... Auf die Nerven geht es mir nicht wirklich, aber der Thrill wird kleiner. Die Angespanntheit oder Aufregung vor Konzerten oder Theateraufführungen bleibt, die als Gegengewicht mittlerweile ein gutes Pfund an Erfahrungen hat. Das Koffergepacke geht mir auf die Nerven, das kann ich Ihnen aus vollem Herzen sagen. Manchmal ist der Koffer noch nicht ausgepackt, da muss er neu gepackt werden. Ich bin leider immer noch nicht so gut strukturiert, wie ich es gerne wäre. Macht nix, kann ja noch kommen ...

Mit Jasmin Tabatabai und Nicolette Krebitz standen Sie 1997 in "Bandits" zusammen vor der Kamera, in Hamburg haben Sie drei kürzlich wieder gemeinsam Musik gemacht, in Berlin 2008 "Drei Schwestern" von Tschechov gespielt. Was verbindet Sie miteinander und stehen weitere gemeinsame Projekte an?

Wir haben uns als Kolleginnen für "Bandits" kennen gelernt und uns durch das gemeinsame Projekt angefreundet. Das ist schön und bereichernd. Ich denke, was uns verbindet ist sicherlich, dass wir alle bereits vor dem Film "Bandits" und dem Soundtrack, den wir dafür gemeinsam schrieben, Musik gemacht haben und nach wie vor machen. Wir wagen immer wieder künstlerische Herausforderungen und suchen nach neuen Ausdrucksformen. Wir lassen uns nicht weichspülen und gehen sicherlich alle drei einen unkomfortableren Weg als andere, aber dafür bleibt unser Leben auch möglicherweise spannender. Wir schätzen und schützen einander und vor allem teilen wir denselben Humor. Ja, wir wollen auch weiterhin zusammen arbeiten und entwickeln diesbezüglich Ideen.

Was bedeutet "Glück" für Sie?

Meine Mutter hatte eine Freundin, die Kunsthandwerkerin war. Sie hat mir zu meinem 14. Lebensjahr eine Lederweste genäht, aus lauter vielen kleinen Lederstücken. Sie war mein liebstes Kleidungsstück. Auf der Karte, die sie dazu geschrieben hatte, stand: "Warten auf... kann vergleichsweise schon Glück sein."

Was beeindruckt Sie an anderen Menschen, welche Eigenschaften bewundern Sie?

Mich beeindrucken Menschen, die etwas bewegen, die etwas kreieren, die nicht stromlinienförmig sind, die eine Haltung, eine Meinung haben, Verantwortung für ihr Leben übernehmen.

Wie sehen Ihre nächsten Projekte aus?

Ich habe für die Ruhrfestspiele in Recklinghausen dieses Jahr zusammen mit meinem Gitarristen einen Abend gemacht - als Auftragsproduktion. Ich habe eine Fassung geschrieben, in der ich Heinrich Heines "Deutschland, ein Wintermärchen" mit Franz Schuberts "Winterreise" zu einem Roadmovie verbinde. Einer äußeren Reise durch das politische Deutschland im Jahre 1843, betrachtet vom jüdischen Exilanten Heine, und einer inneren Reise durch die Schwermut der deutschen Seele.

Und da das Wort Roadmovie mit Film zu tun hat, gibt es in meinem Abend immer wieder auch das Mittel des bewegten Bildes. Damit werde ich nach den Gott sei Dank gelungenen Vorstellungen während der Festspiele weiterhin unterwegs sein und nächstes Jahr hoffentlich eine große Tour durch Deutschland, die Schweiz und Österreich machen. Im Oktober begleite ich Sibylle Berg auf ihrer Lesereise für ihr neues Buch. Außerdem kommt mein Schweizer Film "Der Verdingbub" am 25. Oktober ins Kino. Ansonsten ist der Plan, den Winter zumindest teilweise in wärmeren Gefilden zu verbringen.

Das Interview führte Christiane Beeck.