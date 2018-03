Er ist mindestens so unauffällig wie berühmt. Woody Allen wirkt fast etwas zerbrechlich, als er sich an den Tisch im Pariser Hotel Bristol setzt, schräg gegen-über dem Elysée-Palast. Der 76-Jährige ist auf die Minute pünktlich, trägt eine beigefarbene Hose, dazu ein vanillefarbenes Kurzarmhemd - ein klassischer Altherrenlook. Doch dann setzt er seine berühmte erstaunt-nachsichtigen Miene auf, sein wacher Blick blitzt durch die bekannte Brille, er beginnt zu reden - und eine halbe Stunde mit ihm ist spannender als ein ganzer Tag mit manchem halb so alten Mann.

Mr Allen, Sie karikieren in "To Rome with Love" den Ruhm. Wie kommen Sie selbst mit dem Berühmtsein klar?

Das Leben ist sehr schwierig und oft sehr schmerzhaft, ob man nun berühmt ist oder nicht. Dann ist es doch besser, berühmt zu sein! Natürlich können die Nachteile nerven, die Paparazzi und die Tatsache, dass Dein Privatleben nicht privat ist. Aber die guten Seiten sind auch nicht schlecht!

Sie erlebten Ihren Durchbruch als Fernseh-Komiker, Anfang der Sechzi-ger. Da boxten Sie sogar mal gegen ein Känguru ...

Bekannt zu werden war für mich eine völlige Überraschung. Da lebt man ganz normal und plötzlich kennt einen jeder und spricht Dich auf der Straße an. Mit den Jahren kommen Privilegien dazu: Der beste Platz im Restaurant, in der Oper und sogar beim Baseball. Wenn man sich erst mal an diese Privilegien gewöhnt, ist man verletzbar.

Inwiefern verletzbar?

Das würde mir schon fehlen, wenn es am Telefon plötzlich hieße: "Tut uns leid, wir haben keinen Tisch mehr frei!" Ich habe vielleicht ein paar Nachteile durch den Ruhm, aber ich mache einen Job in der Unterhaltungsindustrie. Ich liebe die-sen Job, daher ist das alles nicht so schlimm!

Sie haben in London, Barcelona, Paris und nun in Rom gedreht. Bei Ihnen sehen diese Städte oft idealisiert aus, fast wie auf Postkarten oder in der Werbung. Ist das Absicht?

Nein, so bin ich! Schon bei "Manhattan" wurde mir vorgeworfen, dass ich nicht das wahre New York zeige, sondern es durch eine rosarote Brille sehe. Ja, aber so nehme ich diese Orte eben wahr! Ich liebe Großstädte. Ich gehe weniger in die Museen oder Kirchen, sondern wandere gern durch die Straßen und beobachte das Stadtleben. Ja, ich verkläre sie sicher. Aber für die jeweiligen Städte hat sich das ausgezahlt, dass ich nur ihre schönen Seiten zeige.

Sie haben Einladungen aus den großen europäischen Metropolen angenommen. Würden Sie sich auch für Osteuropa interessieren, für seine Geschichte und die Dämonen seiner kommunistischen Vergangenheit?

Ich habe auch Angebote aus Russland, Asien oder Südamerika bekommen. Aber ich bin ja niemand, der gerne weit reist. In Europa fühle ich mich wohl, weil ich es von meinen wenigen Reisen kenne - Frankreich, Spanien, Italien oder Deutschland. Aber wenn mich jemand aus Budapest oder Prag anrufen würde, würde ich das Angebot auf jeden Fall erwägen! Ich müsste natürlich auch eine passende Idee im Kopf haben.

Ihr letzter Film "Midnight in Paris" war ein Kassenknüller, mit 145 Millionen Dollar Gewinn. Erfreut das selbst einen eingefleischten Pessimisten?

Oh ja, das macht mich sehr glücklich! Aber trotzdem betrachte ich das nicht als Erfolg, sondern nur als glücklichen Unfall. Warum er und nicht "Vicky Cristina" oder "Match Point"? Die habe ich nicht anders gemacht!

Aber immerhin müssten sich doch jetzt die Financiers darum reißen, Ihre Filme zu finanzieren!

Gar nicht! Dabei gebe ich so wenig aus! Normale Hollywoodfilme kosten zwischen 40 bis 60 Millionen Dollar, sogar bis zu 200 Millionen - ich dagegen gebe gerade mal 16 bis 18 Millionen aus! Wenn ein Film so wenig kostet, kann ein Investor damit eigentlich so gut wie keinen Verlust machen, weil der Film nach dem Kino noch ans Fernsehen verkauft wird und später als DVD. Damit spielt man so ein Mini-Budget locker wieder ein. Wenn nicht dieses Angebot aus Rom gekommen wäre, hier einen Film zu drehen, weiß ich nicht, was ich stattdessen gemacht hätte.

Darf der Geldgeber dann im Gegenzug Wünsche äußern?

Selbst wenn ich Geld bekomme, hat der Geldgeber nichts zu sagen. Weder be-kommt er das Drehbuch vorgelegt, noch erfährt er, wer mitspielt. Und Muster bekommt er auch nicht zu sehen. Alles, was er erfährt, ist: Für sein Geld bekommt er sechs Monate später einen fertigen Film geliefert. Zu mehr verpflichte ich mich nicht - nicht mal dazu, seine Stadt zu zeigen. Ihnen geht es eh in erster Linie darum, dass in ihrer Stadt Dreharbeiten stattfinden. Aber dem Publikum in Amerika gefällt es, wenn ich ihnen Barcelona, Paris, Rom und London ausführlich zeige. Das ist für sie Teil des Spaßes - und mir geht es auch so.

Ein anderer Teil des Spaßes ist es sicher, mal wieder Penélope Cruz anzuheuern ...

Penélope ist ein Geschenk für mich! Ich hatte so viel Glück mit ihr! Bevor ich damals in Barcelona drehte, hat sie mich mal in meinem Büro in New York besucht und gesagt: "Wenn Sie mal in Spanien drehen, möchte ich dabei sein!" Ich dachte nur: "Oh wow!" "Vicky Christina Barcelona" habe ich für Penélope geschrieben. Und sie war großartig! Als ich nun diesen Film schrieb, hat sie mich wieder angerufen: "Du willst in Rom drehen? Ich spreche perfekt Italienisch!" Ich dachte nur: "Mein Gott! Ein Geschenk des Himmels!" Penélope ist charismatisch, schön, sexy, intelligent, eine tolle Schauspielerin - die Arbeit mit ihr ist ein Vergnügen! Wann immer sie mich anruft und in meinem nächsten Film dabei sein will, es wird mir eine Ehre sein, sie darin unterzubringen!

Diesmal sind Sie ja auch wieder selbst mal auf der Kinoleinwand zu sehen. Ist die Woody-Allen-Figur, die Sie in Ihren Filmen verkörpern, nicht schon zu einem Klassiker geworden?

Ich weiß es nicht. Ich mache einfach nur das, was ich gut kann. Ich bin halt lang nicht so gut wie Dustin Hoffman. Ich kann nicht Tschechow spielen. Ich spiele nur diesen einen Typen, den ich besonders gut beherrsche. Und inzwischen wird dieser Typus mit mir identifiziert, weil ich ihn so oft gespielt habe.

Besonders gut beherrschen Sie auch Ihr Lieblingssujet: die Liebe. Allem voran den berühmten "Coup de foudre", die Liebe auf der ersten Blick. Was steckt hinter diesem Dauerthema?

Ich habe das oft genug erlebt, dass Menschen sich urplötzlich, in einem einzigen Moment, verlieben. Ich habe solche Männer gesehen, die sich unsterblich verlie-ben, selbst wenn sie mit der Frau kein Wort gesprochen haben oder nichts von ihr wissen. Neulich hat mir noch eine Frau erzählt: "In dem Sekundenbruchteil, als wir uns das erste Mal sahen, wusste ich, dass ich ihn heiraten würde." Ich glaube an die Kraft des Blitzeinschlagens. Diese Kraft verursacht Tragödien, Komödien, aber nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Leben. Viel seltener sind übrigens die Fälle, dass jemand sieben Jahre braucht, bis er merkt, dass er die Frau, die er so oft sieht, liebt.

Haben Sie eine Rangliste für Ihre eigenen Filme?

Natürlich. Zu meinen persönlichen Lieblingsfilmen zählt "Purple Rose of Cairo", der an der Kasse aber nur einigermaßen abschnitt. Nummer zwei wäre "Hus-bands and Wives" von 1992, der kaum was eingespielt hat.

Welchen betrachten Sie als Ihren größten Reinfall?

Mein Herzblut steckt in jedem Film. Aber es gibt einige, die überhaupt kein Geld eingespielt haben! "September" ist zum Beispiel so einer. Überhaupt waren meine ernsten Filme nie so erfolgreich. Aber das ist grundsätzlich bei mir so, dass die Komödien mehr Geld einbringen. Aber sogar mit dem niedrigen Standard für ernste Filme war "September" eine Pleite.

Wie sehen Sie Ihre Arbeit als Cineast? Haben Sie das Gefühl, das Wesentliche gesagt zu haben?

Ich bin immer schon mit meinem nächsten Film beschäftigt. Ich habe noch viele Ideen im Kopf. Ich hoffe, lange genug zu leben, um sie alle noch zu realisieren.