Muss sich ein Künstler, um relevant zu bleiben, stets neu erfinden?

Würde ich nicht so denken, wäre ich längst von der Bildfläche verschwunden. Ich muss einfach immer wieder Neues ausprobieren, das ist ein unbewusster und ungekünstelter Prozess. Es geht immer um die Suche nach der Wahrheit. Was aber nicht heißt, dass ich das Ziel jedes Mal erreiche. Der Prozess als solcher ist für mich überlebensnotwendig.

Warum haben Sie mit 52 Jahren noch ein Pop-Album gemacht?

Ganz einfach: Popmusik enthält alles, was mich als Künstler und Mensch ausmacht. Dieses Album war für mich eine große Herausforderung, denn solche Songs müssen einem erst mal einfallen. Die liegen ja nicht einfach auf der Straße. Pop bietet eine Plattform, um mit der Gesellschaft zu kommunizieren. Das kann wundervoll und sehr nützlich sein. Einen Song haben mir übrigens die Pet Shop Boys geschenkt. Sie wussten, dass ich an einem Soloalbum arbeitete. Was für eine Ehre!

Kann Popmusik die Gesellschaft wirklich beeinflussen?

Aber ja, mittels Popmusik kann man Menschen manipulieren. Wenn die Balance stimmt, kann Musik bezaubernd, fesselnd und stimulierend auf jedes einzelne Mitglied der Gesellschaft wirken. Das halte ich für sehr wichtig. Ich bin nicht nur Künstler, ich bin auch Mitglied der Gesellschaft. Und in dieser Funktion will ich stets mein Bestes geben. Die menschliche Rasse ist vielfältig und breitet sich immer mehr aus. Fakt ist, dass die Kapazitäten unseres Planeten nicht mehr für alle reichen, weil wir schon heute Rohstoffe verbrauchen, die unsere Kinder in der Zukunft dringend benötigen werden. Wir befinden uns in einer kritischen Zeit, wo uns allmählich bewusst wird, was wir da eigentlich tun und wo die Reise hingehen soll. Wenn wir so weitermachen, läuft die Menschheit Gefahr, nicht so weiterexistieren zu können wie gewohnt.

Wollen Sie dabei helfen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen?

Leider haben wir den richtigen Weg noch nicht gefunden. Wir müssen uns bewusst machen, welche Auswirkungen unser Handeln für die Zukunft hat. Wir sind die einzige Lebensform auf Erden, die fähig ist, zu reflektieren. Permanent unsere Gier zu befriedigen, nützt uns letztendlich gar nichts. Wir müssen lernen zu verstehen, wie dieses System funktioniert. Die Reise, auf der wir uns gerade befinden, kann nicht gut enden, wenn wir nicht besser aufs Klima und die Umwelt aufpassen. Dazu kommt die Tatsache, dass massive Umbildungen des Y-Chromosoms in den vergangenen 300 Millionen Jahren zu einem Genverlust führten. Es sieht ganz danach aus, als stürben Männer in bestimmten Regionen langsam aus.

Diese Dinge sind zweifellos von enormer Bedeutung. Aber kann man darüber auch gefällige Popsongs schreiben?

Ich möchte meine Songs nicht als Plattform für politische Debatten benutzen, sie sind nur Berührungspunkte zwischen mir und meinen Hörern. Ich möchte ein nützliches Mitglied der Gesellschaft sein, ich glaube an Aufklärung. Wenn meine Songs Menschen ein besseres Gefühl geben und ihnen helfen, sich selbst zu finden und Gut und Böse zu unterscheiden, dann habe ich mein Ziel erreicht. Nichtsdestotrotz gibt es auch explizit politische Songs, zum Beispiel "Burn Money Burn".

Sehen Sie Ihre Stimme als Waffe?

Nein, sie ist keine Waffe, dann schon eher ein Honigtopf. (lacht) Meine wirkliche Waffe ist meine Zunge, meine Einstellung. Die Stimme ist nur ein Werkzeug.

Nervt es Sie, dass Ihre Stimme wahrscheinlich auf ewig mit a-ha assoziiert werden wird?

Darüber denke ich überhaupt nicht nach. Meine Stimme ist, wie sie ist. Die Musik ist eindeutig nicht a-ha, aber das bin ich, gemeinsam mit den Leuten, mit denen ich jetzt arbeite. Ich kann ja niemandem vorschreiben, was er zu denken oder fühlen hat, wenn er meine Stimme hört.

Zu Ihren Kreativpartnern gehört der Dichter Ole Sverre Olsen, der auch schon für a-ha getextet hat. Ist es Ihr erklärtes Ziel, das lyrische Niveau des Popsongs zu heben?

Kommt drauf an, mit welchen Popsongs Sie meine Lieder vergleichen. Für mich ist der lyrische Gehalt eines Songs generell sehr wichtig. Ein Text muss nicht notwendigerweise komplex sein, oberflächlich darf er gerne simpel klingen, aber ich mag es, wenn er mehrere Ebenen hat, die sich erst beim näheren Hinsehen offenbaren.

Mit a-ha haben Sie 80 Millionen Platten verkauft. Hoffen Sie, solch einen Erfolg ohne Paul und Magne wiederholen zu können?

Sicher, aber lassen Sie mir dafür ein Jahr Zeit... Spaß beiseite - wenn ich Musik mache, denke ich an ganz andere Dinge. Was nicht heißt, dass ich nicht ehrgeizig bin. Als Künstler möchte ich Menschen berühren, das ist meine Rolle in dieser Welt. Aber ich werde auch nicht aufhören, Dinge zu tun, die nichts mit Musik zu tun haben. Jeder einzelne von uns hat auf Erden eine gewisse Verantwortung.

Ist das Leben einfacher geworden, seit Sie nur noch Solokünstler sind?

Viele Dinge sind tatsächlich einfacher geworden. Ich muss mich jetzt nicht mehr mit anderen starken Charakteren verknüpfen. Die Frage, wer die Band auf welche Weise repräsentiert, stellt sich nicht mehr. Aber die Herausforderung ist eigentlich noch die gleiche.