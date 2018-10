Herr Schneider, für die diesjährige Tournee nennen Sie sich "Pretty Joe". Zeigen Sie sich diesmal von einer ganz anderen Seite?

Ne, das kann ich doch gar nicht. Ich bin immer noch derselbe Helge. Aber ich lasse mir gerne was einfallen. Gestern stieg ich aus der Wanne, hatte meinen Bademantel angezogen und dachte: Wie wäre es, wenn die neue Show mit Musik von Carl Orff anfängt? Die Melodie, mit der Henry Maske immer aufgetreten ist. Mal gucken.

Zu den Dorfschönheiten gehören zwei Drittel des legendären Spardosen-Terzetts, das bereits mit Wiglaf Droste, Ina Müller und Thomas Quasthoff gearbeitet hat. Was zeichnet Ihre neue Band aus?

Ich kenne alle diese Musiker schon ganz lange, aber mit ein paar von ihnen spiele ich erst seit Kurzem zusammen. Das macht irre Spaß. Wichtig ist, dass wir gemeinsam üben können und keiner so weit weg wohnt. Ich habe jetzt eine Band zusammengestellt, bei der ich sage: Nach der Tour kann ich endlich mal eine Pause machen. Und zwar mindestens zwei Jahre, wenn alles gut geht und ich mich nicht breit schlagen lasse, zwischendurch mal irgendwo auf einem Jazzfestival zu spielen. Diese Band klingt so organisch, danach muss mal eine Zeit lang Schluss sein.

Zwei Jahre Abstinenz von der Bühne sind eine lange Zeit für einen Live-Entertainer.

Zwei Jahre sind schnell vorbei. Auch wenn man nicht auf Tournee geht. Ich bin jetzt 30 Jahre auf Tournee. Ich bin immer weg. Ich muss jetzt auch mal zu Hause sein.

Welches Konzert haben Sie zuletzt besucht?

Ich glaube, es war Sonny Rollins in der Tonhalle in Düsseldorf. Das ist schon länger her. Ansonsten habe ich mir Straßenmusik angehört. In München waren kürzlich ein paar gute Leute auf der Straße. Einer spielte Beethoven auf dem Akkordeon. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Er spielte wirklich super gut.

Haben Sie selbst Straßenmusik gemacht?

Ich hab's zumindest versucht. Zum Beispiel in den frühen 1980ern mit Peter Thoms. Unsere Besetzung war Saxofon und Trommel. In München war das nicht erlaubt, denn beides ist zu laut. Also sind wir nach Köln gefahren, um dort in der Fußgängerzone zu spielen. Sofort kam die Polizei. Die hat uns einen Platz am Dom zugewiesen, da wo der Wind so um die Ecke fegt. Wir haben dann in einer halben Stunde eine Mark eingenommen. Die wurde geteilt und anschließend sind wir nach Hause gefahren. Da war Feierabend mit der Straßenmusik.

Im Video "To Be A Man" zeigen Sie sich fast nackt, nur mit einem knappen Lendenschurz bekleidet. Hat diese Nacktheit eine Botschaft? So wie bei den Femen-Aktivistinnen, die barbusig gegen Putin protestieren?

Genau das sollte es sein: Protest! Wenn ich das mache, kräht allerdings kein Hahn danach. Wenn Justin Bieber es tut, dann ist das weltweit in allen Zeitungen und soll was ganz Dolles sein.

Geht es Ihnen darum, eigene Grenzen zu sprengen?



Wenn du das Video ansprichst, dann war das keine Grenze, die ich sprengen wollte. Es war das Spiel mit dem Urwüchsigen, den Urgewalten, der Wüste. Aber eigene Grenzen? Neulich bin ich im Flugzeug geflogen, es war gerade ein unglaublicher Sturm. Beim Landen ist die Maschine hoch und runter und mit der Schnauze fast ins Gras. Viele Passagiere haben geschrien, weil sie Angst hatten. Aber ich nicht. Vielleicht ist das eine Grenze, die ich überschritten habe.

Litten Sie bis dahin unter Flugangst?



Angst hatte ich noch nie, ich bin aber sehr vorsichtig. Das ist ein Unterschied. Ich bin jahrzehntelang nicht mit dem Flugzeug geflogen, aber nicht aus Angst, sondern aus Vorsicht. Es könnte ja mal was passieren. Aber fliegen selber tue ich gerne, also lieber als Zugfahren. Das hat sich auch geändert, seit ich in Spanien ein Häuschen habe. Die Gegend ist ein bisschen wie Mülheim, das Haus liegt in der Wüste. Hier ist Betonwüste und da ist richtige Wüste.

Sie werden in diesem Jahr 59. Wie lautet Ihr aktuelles Lebensmotto?



Weiter so! Mein Lebensmotto ist, immer dazuzulernen. Auch außerhalb meiner Arbeit Leute beobachten. Auch im größeren Stil, also politisch. Sich für die Rolle der Politik, der Medien und des Internets in unserer Gesellschaft zu interessieren. Viele Dinge stürzen auf einen ein und man kommt nicht umhin, da kritisch drüber nachzudenken. Zu diesen Gedanken kann man dann spazieren gehen.

Ihr Gitarrist Sandro Giampietro ist Frontmann der Melodic-Metal-Band Starchild. Auf deren Debütalbum sind Sie als Gast-Organist zu hören. Was kann ein Jazzer dem Heavy-Metal abgewinnen?

Der Sandro kam mit einem Kassettenrekorder zu mir nach Hause und ich habe für ihn eine Tonspur auf meiner Orgel eingespielt. Seine Musik spricht mich an, aber noch mehr spricht mich AC/DC an. Von denen finde ich alles kolossal: Die Musik, den Rhythmus, die Texte, die Soli, den Sänger. Ich habe die Band einmal in Hamburg im Stadtpark live erlebt.

Was fehlt der Popmusik von heute?



Humor. Sie könnte sich ein bisschen mehr selbst auf die Schippe nehmen. Das ist mir alles zu verkrampft und zu harmonielos. Seitdem Sade damals bei diesem Gassenhauer die zwei Akkorde in Moll gemacht hatte, habe ich das Gefühl, dass die Stilistik in der Popmusik gleich geblieben ist. Das ist schon fast Muzak, also Gebrauchsmusik für U-Bahn-Schächte. Mir fehlen Leute wie The Who, die wirklich was zu sagen haben und das durch ihre Musik auch ausdrücken.

In Ihrem neuen Programm behaupten Sie, "Mr. Bojangles" einst für Hansi Hinterseer geschrieben zu haben. Wie kam es, dass dieses Lied ein Welthit wurde?

Das ist irre, 'ne. Schon Sammy Davies Jr. hat das Lied ganz fabelhaft gesungen, fast cineastisch. Ich habe ihn mal live gesehen und das ist bei mir hängen geblieben. Deswegen habe ich "Mr. Bojangles" irgendwann in mein Repertoire aufgenommen. Es kann sein, dass ich es für Hansi Hinterseer geschrieben habe. Weil er mal Skirennläufer war. Ich glaube, er kann heute noch ganz gut fahren. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er sich mit Skiern gut zu diesem Walzerrhythmus bewegen kann.