Peter Kraus heißt eigentlich Peter Siegfried Krausnecker und ist gebürtiger Münchner. Er wuchs im großstädtischen Künstlerhaushalt in Wien und München auf und lernte schon früh Gitarre spielen. Seine erste Filmrolle bekam Kraus mit 14 Jahren in Erich Kästners "Das fliegende Klassenzimmer". Entdeckt wurde er mit 17 bei einem Konzert von Hugo Strasser, bei dem er Elvis-Hits sang. Die Presse bezeichnete ihn seither als "deutschen Elvis". Sein erster Hit hieß "Tutti Frutti", sein bekanntester "Sugar Baby" - er machte Rock 'n' Roll auf Deutsch und wurde zum Teenageridol. Wenig später spielte Kraus in Schlagerfilmen mit und sang dazu Schmuselieder. Auch moderierte er eigene TV-Shows, zum ersten Mal 1970 die ZDF-Unterhaltungsshow "Bäng, Bäng".

Heute lebt der 73-Jährige mit seiner Frau im Tessin, liebt klassische Rennfahrzeuge und ist ständig in Bewegung. 2011 erschien sein Buch "Für immer jung", in dem er Jugenderinnerungen mit Fitnesstipps verbindet. Momentan ist er mit seinem Sohn Mike Kraus auf Tournee mit der "Peter Kraus Revue - Für immer in Jeans", einer Mischung aus Rockkonzert und Musical, mit der er am heutigen Samstag Abend im Mannheimer Rosengarten Halt macht. RNZ-Autorin Daria Eva Stanco sprach vorab mit ihm.

"Wer als Superstar anfängt, kann keiner werden und schon gar nicht auf Dauer", sagten Sie einmal in einem Interview. Dabei war es bei Ihnen im Rückblick so - Sie waren mit 17 schon ein Star und sind mit 73 noch immer einer. Warum hat es bei Ihnen geklappt?

Was ich damals sagte, war natürlich eine Anspielung auf die ganzen "Superstars", die heute gebastelt werden. Bei mir waren es zwei Gründe: erst mal wollte ich gar kein Sänger werden, sondern wie mein Vater in das Filmmetier einsteigen - habe mit Filmen begonnen, habe Theater gespielt, habe dann Regie geführt und produziert. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, dass ich sehr vielseitig unterwegs war. Wenn ich mit 17 Jahren nur eine Gesangskarriere gemacht hätte und mich nur auf dieser Schiene bewegt hätte, dann gäbe es mich wahrscheinlich auch nicht mehr. Wenn man verschiedene Dinge macht, dann hat es den Vorteil, dass man die Leute nicht penetriert. Es entstehen Pausen - ich habe eine Zeit lang wenig Musik gemacht. Wenn man es genau nimmt, sprach in den 70ern kein Mensch von Rock 'n' Roll. Dazu kam die damalige Art, Musikproduktion zu planen. Heute wird kurzfristig geplant. Damals wurde schon besprochen, was wir in fünf Jahren machen. Das war eine andere Zeit, wissen Sie?

Sie sind aber auch vom harten Rock 'n' Roller recht schnell zum Schmusesänger geworden. War diese Offenheit für andere Musikstile Ihr Erfolgsrezept?

Bestimmt auch, ja. Wir haben damals LPs gemacht, die Vielseitigkeit repräsentieren sollten. Ich habe italienische Lieder gesungen, es gibt eine LP "Bella Italia", es gibt "Peter Kraus singt BossaNova", es gibt eine Jazzplatte mit Bigband. Wir haben damals anders gearbeitet als heute. Außerdem habe ich meine eigene Fernsehshow gehabt - die war zwar klein, aber auch das ging Richtung Entertainment. Das gibt es ja heute nicht mehr; wenn heute jemand beim Casting gewinnt, dann stellt er eine Figur dar und wird als diese Figur mit diesen Songs hochgezogen. Das funktioniert eben nicht so wahnsinnig lang - außerdem wollen die Macher gar nicht, dass es ewig lang funktioniert, wenn man ehrlich ist.

Dann haben Sie das Rebellische, was den Rock 'n' Roll ausmacht, aber nicht konsequent umgesetzt - weder gegen Ihren Produzenten noch gegen die Erwartungen Ihres Publikums, richtig?

Nee. Denn es hätte damals wenig Sinn gehabt. Die wahre Geschichte des Rock 'n' Roll ist ja, dass es ein Albtraum war. Da waren ja nicht nur Rock'n'roll-begeisterte Menschen, sondern er galt als etwas Schreckliches: als der Untergang des Abendlandes und der Musikkultur! Aber es war einfach ein riesiges Sprungbrett und ich persönlich habe die Revolution, die Botschaft des Rock 'n' Roll, so gesehen, dass die Jugend ihr Leben selbst gestalten sollte und selbst ihre Träume in die Hand nehmen sollte. Da ging es mir weniger darum, welche Art von Musik das ist, sondern es ging darum, der Jugend das Selbstbewusstsein zu geben - was damals sehr schwer war, denn die Eltern haben traditionsbedingt wirklich alles bestimmt. Und ich persönlich habe das öfter in meinem Leben durchgezogen - dass ich einfach das gemacht habe, was ich wollte und fühlte und nicht, was gerade en vogue war. Ich nehme immer gern die einfachen Beispiele: ich muss mir jetzt keinen Ring an die Nase hängen und ich habe hinten auch kein Hirschgeweih (lacht).

Wie haben Sie denn Ihren Sohn Mike erzogen?

In erster Linie haben wir ihn gar nicht so sehr wissen lassen, was oder wer ich eigentlich bin, sondern haben einfach Familie gelebt. Wir sind bewusst aufs Land gezogen. Da war er auf der Volksschule - bis zur vierten Klasse war das überhaupt kein Thema. In der Stadt wäre das sicher anders gewesen. Heutzutage ist ein Star auch jemand, der andauernd etwas anstellen muss. Früher war das anders. Es hat im Grunde genommen keiner danach gefragt. Man hat halt ein paar harmonische Fotos mit der Familie gemacht. Es gab einfach das, was ich im Fernsehen gemacht habe - Fernsehshows oder Konzerte. Aber das war's eigentlich.

Ihr Buch heißt "Für immer jung". Haben Sie denn überhaupt Lust, mit diesem beschleunigten Fortschritt mitzuhalten?

Na klar, es ist schon toll. Es ermöglicht mir das Leben, das ich führe. Zum Beispiel im Tessin mit meinen Leuten an meiner Platte zu arbeiten und zu Hause zu sitzen! So was gab's vorher nicht. Der technische Fortschritt ist schon gewaltig.

Sie haben viele ihrer Rock 'n' Roll-Kollegen überlebt. In dieser Branche waren Drogen und Alkohol an der Tagesordnung. Was haben Sie da anders gemacht?

Die Drogenzeit ist erst in den Sechzigern kommen. In den Fünfzigern haben wir uns einfach mit Alkohol begnügt (lacht). Die Drogenzeit wurde meiner Meinung nach auch von Gruppen wie den Rolling Stones eingeleitet, die als Stars oder Teenageridole, wie ich es war, keine Vorbildfunktion mehr hatten. So '63 bis '65 ist es dann losgegangen, dass sie auf die Bühne gegangen sind und sich für Drogenkonsum ausgesprochen haben unter dem Motto: "Jetzt feiern wir zusammen!" Das hat es vorher nicht gegeben. Ich habe mich mal mit einem Glas Milch fotografieren lassen in meiner Vorbildfunktion - und habe es danach weggestellt und mein Bier getrunken! (lacht) Es war halt so!

Sie halten sich mit Trampolin springen fit - wie kommt das?

Naja, wir haben halt eines auf der Terrasse stehen. Und das schont einfach die Gelenke im Gegensatz zum Joggen. Es ist aus der Situation entstanden, dass ich gar nicht so gern außer Haus gehen will. Ich bin gern zu Hause! Ich nehme es einfach zum Aufwachen. Trampolin ist toll!

Wir wissen ja jetzt, dass Sie für immer jung sind - aber beschäftigt man sich im Alter nicht trotzdem mit anderen Dingen?

Ja. Das ist mein Grundprinzip, dass man zum Alter steht. Dass man nicht hergeht und sagt, ich habe Nachholbedarf in dem und dem. Was ich natürlich leicht sagen kann, weil ich insofern ein glückliches Leben hatte - in punkto Jugendsünden und Mädels und verrückte Sachen machen. Ich versuche einfach, das rauszuholen, was in jedem Lebensabschnitt interessant ist für mich. Momentan versuche ich das, was ich habe, etwas mehr zu genießen. Früher bin ich mit meinem Oldtimer einen Berg hinaufgerast und gleich wieder runter. Heute zwinge ich mich und bleibe eine halbe Stunde stehen und schaue es mir an. Ich glaube, dass es eine Krankheit der heutigen Zeit ist: uns geht es eigentlich sehr gut und wir schaffen und machen, und dann fragen wir schon wieder, was wir Neues anschaffen wollen, anstatt es wirklich zu genießen. Zu sagen: da bin ich, da wohne ich, im Tessin und jetzt schaue ich es mir richtig an - das habe ich nie gemacht!

In Ihrer neuen Bühnenshow gehen Sie zu Ihren Wurzeln zurück und schauen nostalgisch in die Vergangenheit. Was passiert mit Ihnen, wenn Sie dabei Ihren Sohn sehen, der den jungen Peter Kraus spielt?

Es ist Stolz: Mike macht das einfach toll. Die Begeisterung vom Publikum war sofort da. Das ist ein tolles Gefühl. Es ist einfach schöner, wenn er den jungen Peter Kraus spielt, und nicht ich. Ich glaube, die Idee war gut. Diese Nostalgie will auch das Publikum - und ich auch.