French singer Carla Bruni-Sarkozy arrives for the 2013 Echo Music Awards in Berlin, Germany, 21 March 2013. Foto:dpa

Los Angeles (dpa) - Carla Bruni (46), Sängerin und frühere französische First Lady, würde ihren Ehemann Nicolas Sarkozy (59) unterstützen, sollte er wieder als Präsidentschaftskandidat antreten. «Er unterstützt mich in allem, was ich mache, was auch immer es sein möge. Daher sage ich nicht "Tue es nicht", wenn er es versuchen will», sagte sie am Dienstag (Ortszeit) in der TV-Show von US-Moderatorin Ellen DeGeneres.

Auf die Frage, ob sie wieder First Lady sein wolle, antwortete Bruni nur zögerlich. «Ich möchte, dass er glücklich ist und ich sorge mich um mein Land. Aber als Frau wünsche ich mir nicht, dass er zurückkehrt.» Über ihre Erfahrung, nach ihrer Hochzeit 2008 plötzlich die Frau des Präsidenten zu sein, sagte sie: «Es war beängstigend. Ich hatte Angst.» Sie habe sich konzentrieren müssen, keine Fehler zu machen. Außerdem habe es ihre Arbeit als Sängerin stark verändert. «Ich habe nie aufgehört zu singen», betonte sie in der Talkshow, «allerdings habe ich aufgehört, auf Tour zu gehen, das war unangenehm».