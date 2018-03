Von Bernward Loheide

München.(dpa) Gekrönte Häupter, Prominente, Politiker, Reiche und Schöne - das ist die Welt von Patricia Riekel. Seit 17 Jahren gibt die Chefredakteurin der Zeitschrift «Bunte» Millionen von Lesern in Deutschland jede Woche Einblicke in das Gefühlsleben von Menschen, die «ganz oben» sind. Am Donnerstag (19.6.) wird sie 65 - und sieht sich wie ein Schauspieler, der vom Tod auf der Bühne träumt.

«Ich könnte mir gut vorstellen, auch mit 100 Jahren noch hier zu sitzen und dann in einer Redaktionskonferenz mal jäh zu entschlummern», sagt Riekel. «Wer einmal mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin sein wird, das entscheidet der Verlag.» Als Herausgeberin leitet die Society-Expertin auch andere Blätter aus dem Hause Burdawie «Instyle», «Elle», «Freundin», «Burda-Style», «Donna» und «Harper's Bazaar».

Kaum jemand kennt das Privatleben der Promis und ihr Spiel mit den Medien so gut wie Riekel: Prominente öffnen ihre Häuser und Herzen, wenn sie etwas zu verkaufen haben. Wenn etwas schiefläuft, wollen sie nichts mehr mit der Presse zu tun haben. «Wir sind kein Streichelzoo für Prominente und auch keine Reparaturwerkstatt für ihr beschädigtes Image», betont die «Bunte»-Chefin.

«Charlène - Zwillinge! Der Vater der Fürstin hat geplaudert...» Mit dieser Titelstory ging die Illustrierte Anfang Juni einen Tag früher als üblich an die Kioske - und kurbelte damit den Verkauf an: ein Plus von 18 Prozent. Doch klar ist: Die Print-Auflage sinkt wie bei fast allen Zeitschriften seit Jahren: von 777 000 Exemplaren 2005 auf 540 000 im ersten Quartal 2014 (IVW).

«Ich weiß nicht, ob es "Bunte" in 20 Jahren noch auf Papier geben wird», sagt die Chefredakteurin. «Aber die "Bunte" als Qualitätsmarke wird ganz sicher weiterleben.» Denn sie sei «ein wichtiger Seismograph der deutschen Gesellschaft, ihrer Befindlichkeiten, ihrer Entwicklungen und Veränderungen».

Geboren wurde Riekel in Haarlem (Niederlande). Sie wuchs am Starnberger See auf - ihrem «Sehnsuchtsort», wo sie bis heute fast jedes Wochenende verbringt. Ende der 60er Jahre volontierte sie beim «Münchner Merkur». Anschließend arbeitete sie für verschiedene Zeitschriften, seit 1997 für die «Bunte».

Kritiker warfen ihr Scheckbuch-Journalismus vor und Spitzelmethoden bei Recherchen zum Privatleben des SPD-Politikers Franz Müntefering. Der Medienjournalist Stefan Niggemeier bescheinigte ihr 2011 mangelnden Anstand bei der abwertenden Berichterstattung über Jörg Kachelmann. Kritisiert wird auch, sie sei längst selbst ein Bestandteil der Society geworden, über die sie berichte - mit entsprechenden Abhängigkeiten. Aber kaum jemand bestreitet, was die «Zeit» im Jahr 2010 schrieb: «Riekel hat mit der "Bunten" mittlerweile die Deutungsmacht, wer in Deutschland zum Promi wird.»

Auch privat ist sie mit einem Promi zusammen: Mit dem «Focus»-Gründer Helmut Markwort teilt sie mehrere Leidenschaften, nicht nur den Journalismus, sondern auch die Liebe zum Lesen. «Ich glaube, wir haben rund 70 000 Bücher zu Hause», sagt sie. «Wir sind Theatermenschen und reisen durch halb Europa, um eine gute Inszenierung zu sehen.» Ob sie über eine Hochzeit nachdenkt, verrät Riekel nicht, aber: «Wenn eine Hochzeit stattfinden würde, wäre die Nachricht so exklusiv, dass wir das gerne selbst bekanntgeben möchten.»