Die Kandidatinnen zur Wahl der «Miss WM» posieren am 27.05.2014 im Europa-Park in Rust. Foto: dpa

Die Kandidatinnen zur Wahl der «Miss WM» posieren am 27.05.2014 im Europa-Park in Rust. Foto: dpa

Die Kandidatinnen zur Wahl der «Miss WM» posieren am 27.05.2014 im Europa-Park in Rust. Foto: dpa

Von Jürgen Ruf

Rust (dpa) - Kolumbien holt den ersten Titel zur Fußball-WM. Die Studentin Daniela Ocoro Mejia aus der kolumbianischen Millionenmetropole Cali ist zur schönsten Frau der Fußball- Weltmeisterschaft gekürt worden. Bei der Wahl zur «Miss WM 2014» in der Nacht zum Freitag im Europa-Park in Rust bei Freiburg schob die 25-Jährige ihre Konkurrentinnen souverän ins Abseits.

«Ich bin stolz auf diesen Titel», sagt die 1,72 Meter große Architekturstudentin, als ihr die Siegerkrone aufgesetzt wird. «Und ich bin überzeugt, dass Kolumbien Fußball-Weltmeister wird.» An der Wahl zur «Miss WM», die seit 2006 vor jeder Fußball-Weltmeisterschaft in Rust über die Bühne geht, wollte die junge Frau aus Südamerika mit den braunen Haaren unbedingt teilnehmen; sie besorgte sich deshalb ein Visum.

«Fußball ist meine große Leidenschaft. Als ich Kind war, habe ich im Verein gespielt», sagt sie der Nachrichtenagentur dpa. Und bei der WM schaue sie mit Freunden und Familie jedes Spiel. So auch diesmal. Doch vor dem Anpfiff will sie durch Europa reisen. «Wenn ich schon mal in der Gegend bin, dann möchte ich das auch nutzen.»

Den WM-Titel zwei Wochen vor dem Eröffnungsspiel der Fußball- Weltmeisterschaft in Brasilien holt sich die junge Kolumbianerin mit Aussehen und Ausstrahlung, Fußballwissen ist bei diesem Wettbewerb nicht gefragt. Die 32 jungen Frauen aus den Teilnehmerländern der WM treten, so wie auf dem Fußballplatz, im Turniermodus in acht Gruppen gegeneinander an. Sie präsentieren sich zunächst im Trikot der Fußball-Nationalmannschaft ihres Landes, später dann im Abendkleid und in Badebekleidung. Sie müssen in dem Land, für das sie stehen, geboren worden sein oder dessen Staatsangehörigkeit haben.

Für ihren Sieg erhält die Schönheitskönigin 3000 Euro sowie Sachpreise. Platz zwei geht an die Vertreterin der USA, Felicia Kitchings (19), Platz drei an die aus Ecuador stammende Laritza Libeth Parraga Arteaga (20).

Schwarz-Rot-Gold steht schon früh im Aus: Die Vertreterin Deutschlands, Gianna Rose (27) aus Hannover, scheitert bereits in der Vorrunde. Gastgeberland Brasilien schafft es zwar ins Finale, doch für das Siegertreppchen reicht es nicht.

«Wir haben eine würdige Siegerin. Sie sieht umwerfend aus, hat ein gewinnendes Wesen und eine unglaubliche Ausstrahlung», freut sich Sportreporter Waldemar Hartmann (66), der neben Ex-Nationalspieler Krassimir Balakow (48) und Fußballtrainer Thorsten Fink (46) in der Jury sitzt. Ein Vorzeichen für den Wettbewerb auf dem Rasen ist das nicht, betont der frühere Fifa-Schiedsrichter Walter Eschweiler (78). «Deutschland wird unter die letzten Vier kommen. Und wenn der Fußballgott ein Deutscher ist, wird er alles gütlich regeln.»

«Ob Laufsteg und Rasenplatz zusammen passen, wird sich zeigen», sagt der deutsche Handball-Bundestrainer Martin Heuberger, der im Publikum sitzt und von dort aus das Schaulaufen der Schönen betrachtet. 2010 hatte Argentinien die «Miss WM» gestellt, 2006 Togo. Fußball-Weltmeister waren dann jedoch Italien und Spanien geworden.

«Ich drücke zur WM auf jeden Fall Deutschland die Daumen», betont der Handball-Bundestrainer. «Und zwar unabhängig davon, welche Nation hier die schönsten Beine am Start hatte.»