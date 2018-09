Nach 25 Alben und Triumphen in der Carnegie Hall fragte sich Max Raabe vor zwei Jahren, was er tun müsse, damit es ihn noch einmal so richtig durchschüttelt. Der Gentleman-Bariton aus Berlin, der mit Liedern aus der Weimarer Republik zum Weltstar wurde, tat sich daraufhin mit Deutschlands Pop-Ikone Annette Humpe zusammen. "Für Frauen ist das kein Problem" ist bereits das zweite Album mit Originalkompositionen dieses Duos – Lieder im Spannungsfeld von Kammermusik und Pop. RNZett-Autor Olaf Neumann sprach mit Max Raabe über empfindsame Momente und das, was Frauen anders machen als Männer.