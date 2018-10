Los Angeles (dpa) - Angelina Jolie (38) hat gegenüber einem US-Portal von der Freundin ihres ältesten Sohnes Maddox geschwärmt. «Sie ist großartig», sagte die Schauspielerin am Rande der «Maleficent»-Premiere in Los Angeles dem Portal «ET News» über die Freundin des 12-Jährigen. «Ich werde ihn nicht blamieren. «Sie ist entzückend. Sie lebt in England. Sie ist sehr cool.» Deshalb reisten sie so oft wie möglich dort hin, zitierte das Portal den Hollywoodstar. «Sie ist eine großartige Lady, ich habe so ein Glück.» Jolie hatte Maddox 2002 aus Kambodscha adoptiert. Er ist das älteste der sechs Kinder von ihr und Brad Pitt.