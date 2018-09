Milow, der Titel Ihres neuen Albums bedeutet so viel wie "Silberstreifen am Horizont". Haben Sie in den letzten Jahren keine einfache Zeit durchlebt?

Die letzten zwei Jahre habe ich dazu genutzt, meine Batterien wieder aufzuladen. Dabei sind dann auch neue Songs entstanden. Herausgekommen ist ein Album, das für mich persönlich überlebensnotwendig ist. Ich will bei all dem Rummel meinen Wurzeln treu bleiben, nicht abheben.

Wie haben Sie das echte Leben wiederentdeckt?

Das war leicht. Alles, was ich tun musste, war einen Flug nach Los Angeles zu buchen. Dort bin ich in kleinen Clubs aufgetreten. Das hat mir gezeigt, dass ich keine großen Hallen und auch keine Band brauche, um meine Musik zu präsentieren. Zudem kannte das amerikanische Publikum meine Songs nicht. Plötzlich war ich wieder in der Außenseiterposition.

Fühlten Sie sich in L.A. als Underdog aus Belgien?

Wenn man in Belgien aufgewachsen ist, hat man dieses Gefühl im Ausland immer. Es ist einfach ein Underdog-Land.

Sie haben Ihr Album in den legendären Sound City Studios aufgenommen. Dort sind Klassiker von Neil Young, Nirvana, Fleetwood Mac und Johnny Cash eingespielt worden. Ist Ihnen dort etwas klar geworden?

In L.A. kann man sich sehr schnell von der Rock-Historie, auf die man dort überall trifft, ablenken lassen. Dieses Studio hat zwar eine ganz spezielle Atmosphäre, das war aber nicht der Hauptgrund, dort arbeiten zu wollen. Dieser Raum klingt einfach fantastisch! Aber seien wir ehrlich: Menschen, die meine Musik mögen, ist es doch gleich, wo das Schlagzeug aufgenommen wurde.

An dem Album wirkten Sessionmusiker aus dem inneren Kreis von David Bowie, Bruce Springsteen und James Taylor mit. War es aufregend, mit solchen alten Hasen zu arbeiten?

Ich komme jetzt an einen Punkt, wo ich mit solchen Koryphäen arbeiten will. Diese Jungs sind keine Egomanen. Die wissen, es geht immer um den Song. Ich musste ihnen meine Einflüsse nicht erklären, die haben die Musik einfach in den Genen. Ich weiß, was ich kann - deshalb suche ich mir ja immer Gitarristen, die besser sind als ich (lacht).

Wie stimulieren Sie sich fürs Schreiben?

Ich lese ständig Bücher oder Zeitungen. Ich habe Politikwissenschaften studiert bis zum Examen, aber Musik war schon immer meine Leidenschaft. Ich gehöre allerdings nicht zu denen, die jeden Tag zehn Stunden Gitarre spielen und alles um sich herum vergessen. Ich sehe mich als Songschreiber, der alles aufsaugt, was um ihn herum passiert und daraus lernt.

Ihr Sound hat melancholische Zwischentöne. Neigen Sie zum Trauerkloß?

Melancholie war schon immer ein Teil meiner Persönlichkeit. Ich wollte eigentlich ein positives und fröhliches Album machen, weil ich aber dunklere Musik so sehr liebe, erlaube ich mir auch introvertierte Zwischentöne. Trotzdem sieht man in meinen Songs immer einen Silberstreif am Horizont. Ich spiele gerne mit Kon-trasten. Es ist ein Klischee, dass fröhliche Musik die Melancholie vertreibt. Manchmal hilft es sogar, düstere Musik zu hören, denn in dem Moment hat man das Gefühl, nicht allein zu sein. Ich möchte jedoch keine Platten machen, die Menschen dazu bringen, aus dem Fenster zu springen.

Eine neue Generation von Musikhörern lädt Alben als Einzeltracks aus dem Netz. Erleben wir gerade den schleichenden Tod der Albumkultur?

Es gibt im Musikgeschäft Menschen, die meinen, Künstler sollten nur noch Singles veröffentlichen. Die wissen aber nicht, wie ein kreativer Prozess funktioniert. Mit einem Album kann ich erzählen, was mir in den letzten zwei Jahren passiert ist. Eine Single ist dafür zu kurz. Ich persönlich muss immer an verschiedenen Songs parallel arbeiten. Komme ich an einer Stelle nicht weiter, konzentriere ich mich auf eine andere Nummer. Die Songs beeinflussen sich gegenseitig. Ich kann nur hoffen, dass das Format Album überleben wird. Als Live-Künstler will ich meine ganze Bandbreite zeigen - nicht wie Jay-Z, der auf seiner letzten Tournee "Niggas in Paris" in einem einzigen Konzert fünfmal gespielt hat.