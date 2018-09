Getestet haben Sie die Lieder für Ihr neues Programm im vergangenen Jahr auf einer Tour durch Dorfgasthäuser - wollten Sie endlich mal wieder ein vernünftiges Bier trinken und gute heimatliche Küche essen?

Hubert von Goisern: Das Essen war eher durchschnittlich ...

... doch nur?

... ja. Es gab zwar wunderbare Grießnockerlsuppen, aber die Schnitzel und Grillteller waren schon eher durchschnittlich. Erst beim letzten Konzert gab es ein sehr versöhnliches Abschlussessen mit einem Kalbsbraten, der jenseits von allen Vorstellungen war - das war einfach das Beste vom Besten.

Wenn's also nicht das Essen war, was hat Sie dann in die tiefste Provinz getrieben?

Nach meiner Linz-Europatour, die einfach an Größe und Opulenz nicht mehr zu überbieten war, wollte ich, dass das Pendel in eine andere Richtung schlägt und ich etwas wirklich Gegensätzliches, etwas ganz Intimes und Persönliches machen...

... und da kamen Ihnen die Wirtshäuser in den Sinn?

Zum einen sehe ich die Institution des Wirtshaussaales als eine bedrohte Spezies. In meiner Jugend gab es davon noch viele, und die wurden für Bauerntheater, Schützenfeste, Tänze oder Hochzeiten genutzt. Inzwischen sind die meisten niedergerissen oder auch in Verkaufsläden umfunktioniert worden, das finde ich schade.

Aber ist so ein Wirtshaussaal denn ein geeigneter Konzertraum?

Ich wollte eine Lanze dafür brechen und darauf hinweisen, dass es diese Veranstaltungsorte überhaupt gibt. Viele Musikerkollegen jammern, dass es keine Auftrittsmöglichkeiten für sie gibt, denn die normalen Veranstaltungsräume mit 500 oder gar 1000 Plätzen sind zu groß. Die meisten Wirte haben auch vergessen, dass in diesen Sälen mehr als ein Leichenschmaus oder eine Hochzeit stattfinden könnte - insofern hoffe ich, etwas entstaubt und ein paar Leute auf Ideen gebracht zu haben.

Und was haben Sie musikalisch daraus gezogen?

Ich habe jetzt meine Idealbesetzung: Bass, Gitarre, Schlagzeug und das, was ich mache. Wir sind jetzt so etwas wie eine musikalische Guerilla-Einheit - wir können uns ganz schnell in alle Richtungen bewegen und es richtig krachen lassen.

Die Wirtshaustour war ja wohl harte Arbeit. Mit 200 bis 300 Besuchern pro Konzert lässt sich ja nicht wirklich viel Geld verdienen?

Ich habe diese Tour auch als Therapie für uns verstanden, wieder auf Augenhöhe mit dem Publikum zu sein. Denn dort gibt es keinen schützenden Rahmen, keine Security, kein Backstage. Du musst durch die Leute durch, wenn du aufbaust, und sie schauen dir zu; nachher baust du ab, und dann stehst du am Tresen oder sitzt am Stammtisch und trinkst ein Bier mit den Leuten.

Sind die vielen ruhigen Lieder auf Ihrem aktuellen Album auch das Ergebnis dieser Erdung, quasi ein musikalisches Durchatmen?

Ja, diese ruhigen Nummern haben schon etwas von einem Ausatmen. Ich mag sie, denn ich bin selber ein langsamer Mensch - drum habe ich auch diese Schiffstour gemacht, weil wir uns dort ganz langsam durch Europa bewegt haben.

Mochten Sie nach den Konzerterlebnissen auf Ihrer Europatour überhaupt wieder in die normalen Konzertsäle zurückkehren?

Das war meine Himalaya-Expedition - und jetzt spielen wir zwar auch oft vor vielen Leuten, aber es ist eher eine kleine Seilschaft und alpines Klettern, das wir betreiben.

Brauchen Sie da eigentlich genauso wie beim Klettern Schutzheilige? Der eine neue Song "I versteh di nit" offenbart ja eine enge Beziehung zu Heiligen?

Das ist weniger eine Religion als religiöse Geschichten, auf die ich mich da beziehe. Ich finde es wichtig, dass man nicht mit einem Gefühl von Omnipotenz durchs Leben geht, sondern eine gewisse Gelassenheit mit sich trägt. Und da kommt mir der Glaube zu Hilfe - und ich habe auch keine Scheu, eine Anrufung zu machen.

Und wen ruft Hubert von Goisern dann an?

Der klassische Heilige ist da der heilige Antonius, der für das Wiederfinden von Verlorenem steht. Wobei meine Lieblingsheilige die heilige Rita ist: Die habe ich auch erst entdeckt im Zuge meiner Kompositionen und Textarbeiten, als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe. Sie ist zuständig, das Unmögliche möglich zu machen - und das finde ich, ist das Optimale: Also, die sollte man sich merken (lacht).

Info: Hirschhorn, Samstag, 21. Juli, 20 Uhr, Anlegestelle Neckarlauer. Karten von 39 bis 48 Euro beim RNZ-Ticketservice Seite 17.