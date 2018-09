Eigentlich wollte Sonya Kraus Balletttänzerin werden, doch weil sie die zulässige Höchstgröße überschreitet, wechselt sie das Metier - und beginnt mit 15 Jahren zu modeln. Später beginnt die attraktive Blondine fürs Fernsehen zu arbeiten. Heute ist die 1,77 Meter große zweifache Mutter von den deutschen Bildschirmen nicht mehr wegzudenken. Gerne spielt Sonya Kraus mit Klischees und provoziert mit und in knappen Outfits. Auch privat liebt die 40-Jährige, die 2006 mit einer Romy als beliebteste Moderatorin ausgezeichnet wurde, die Action. Daher kommt auch ihre gelegentlich etwas nervige Fröhlichkeit, ihr zappeliges Herumgehüpfe und das Schnellsprechen. Im Interview machen wir die Erfahrung, dass Sonya Kraus mit einer Barbiepuppe höchstens das perfekte Äußere gemein hat. Die gebürtige Frankfurterin ist gänzlich unkompliziert und äußerst schlagfertig. RNZ-Autorin Tatjana Niezel hat anlässlich Kraus' Synchronarbeit an "Ich - Einfach unverbesserlich 2", Leben und Liebe nachgefragt.

Frau Kraus, was sind Ihre aktuellen Projekte?

Zum einen mache ich ja die Sat.1-Kuppelshow "Tierisch verliebt". Anfang Juli werde ich mit meinem Spezl Johann Lafer, der mich Nicht-Köchin passioniert als Assistentin anfragt hat, fürs ZDF in einer Abendshow grillen. Und am 18. Juli läuft auf Sat.1 "Der große Führerscheintest", auch eine Primetimeshow. Mir ist also nicht langweilig.

Kommen Sie bei diesen ganzen Terminen auch mal zu sich selbst zwischendurch?

Ich versuche selbst vor der Kamera zu mir selber zu kommen. Zur Ruhe komme ich allerdings tatsächlich sehr selten. Ich bin ein wuseliger, unsteter Geist, deshalb fällt es mir manchmal schwer, zur Ruhe zu kommen. Bei mir zu Hause ist ja auch ein Irrenanstalt - ich hab fünf Jungs! Einen großen, einen kleinen, einen winzigen und dann noch zwei Hunde. Das heißt seit beinahe drei Jahren keine Nacht durchschlafen. Ruhen kann ich ja auch, wenn ich im Sarg liege.

Wie organisieren Sie denn Ihren Alltag mit fünf Jungs?

Organisationsapparat Kraus: Ich habe den großen Luxus, dass meine Mutter mit uns im Haus wohnt, also Oma eins. Oma zwei betreut heute den großen und den kleinen Terroristen. Seit Kind Nummer zwei habe ich auch noch ein Au-pair-Mädchen. Obwohl die eher Mittelding zwischen sechstem Kind und Hilfe ist (lacht). Dann gibt es väterlicherseits auch noch einen tollen Opa. Die werden alle nach einem ganz strikten Plan eingesetzt. Und zum Glück habe ich einen Krabbelstubenplatz für meinen Zweijährigen.

Und wenn doch mal etwas Unvorhergesehenes passiert?

Das ist immer schlecht. Meistens bedeutet das ja, dass jemand krank ist. Dann ist zu Hause Quarantäne, also Baby weg vom Kleinkind. Oft stecken wir uns alle gegenseitig an. Da muss man dann eben umplanen. Deshalb sage ich immer, haltet euch eure Omas bzw. eure Mütter warm, wenn Familienplanung ansteht. Der Grund, warum so viele an der Kindererziehung verzweifeln ist ja, dass wir historisch gesehen erst seit einem Augenzwinkern nicht mehr in großen Sippen oder Dorfgemeinschaften leben. Da hat sich ja jeder mitgekümmert.

Fühlen Sie sich manchmal als Star?

Jetzt sitze ich hier ja lustig mit euch im Luxushotel, aber heute Morgen um viertel nach sechs habe ich noch schnell einen Gurkensalat gemacht, eingepackt und mitgegeben. Und wenn ich heute Abend nach Hause komme, bringe ich erst die Kinder ins Bett und dann fahre ich in die Krabbelstube, um die Küche zu putzen. Total glamourös.

Nehmen Sie solche Rollen wie in "Ich - Einfach unverbesserlich 2" auch für Ihre Kinder an?

Nein. Mir macht das so viel Spaß. Meine Kinderseele sprüht Funken, wenn ich so eine bekloppte Alte wie die Shannon synchronisieren darf. Die ist peinlich und nicht auszuhalten, das macht einfach Freude.

Ist Ihnen die Ähnlichkeit zwischen Shannon und Ihnen aufgefallen?

(lacht). Die Haarfarbe und die Figur nehme ich gerne für mich, aber nicht die Zahnstellung! Für mich ist auch jede Anfrage von einem Studio ein riesiges Kompliment, denn normalerweise arbeite ich ja visuell und so habe ich die Möglichkeit, auch mal mit meiner Stimme zu arbeiten.

Fällt es Ihnen leicht zu synchronisieren?

Natürlich bin ich nicht so professionell wie ein echter Synchronsprecher. Die hohe Kunst ist das Timing. Aber mit einem guten Synchronregisseur und ein bisschen technischer Fummelei läuft das Bombe.

Hören Sie Ihre eigene Stimme gern?

Anfangs, als ich beim Fernsehen angefangen habe, als ehemaliges Model, war das Arbeiten mit der Stimme wie ein schwarzes Loch. Doch dann habe ich ein freiwilliges Praktikum beim Radio gemacht. Da habe ich viel über Kontrolle und Stimme gelernt. Das hilft mir bis heute und hat mir auch viel Selbstvertrauen gegeben.

Sie scheinen mit Selbstvertrauen auf die Welt gekommen zu sein.

Viele meinen immer, ich sei so wahnsinnig taff. Aber das liegt nur daran, dass ich echte und unechte Probleme unterscheiden kann. Mich haut so schnell nichts aus der Bahn. Aber das heißt ja nicht, dass ich glaube, ich sei unverbesserlich.

Auf welche unwichtigen Probleme lassen Sie sich dennoch gerne ein?

Solche hysterischen Momente, wenn ich mal wieder meine Schlüssel, ein Handy oder ein Ladekabel suche. Oder wenn ich gerade alle meine Quittungen endlich sortiert habe und nahe am Nervenzusammenbruch am Boden sitze und dann stürmen meine zwei Hunde herein und fegen alles durcheinander, was ich in zwei Stunden schön gestapelt, aber leider noch nicht abgeheftet habe. Da flippe ich kurz aus, aber dann denke ich, ach, das ist so nebensächlich.

Was ist die Botschaft in "Ich - Einfach unverbesserlich 2"?

Jeder kann sich ändern und hat eine zweite Chance verdient. Gru ist ja eigentlich auch ein Verbrecher. Und wenn wir alle zusammenhalten, können wir die Welt retten.

Was mögen Sie an Animationsfilmen?

Die Detailversessenheit. Und auch den Charme der Figuren. Gru ist ja nun wirklich ein hässlicher Kauz, ein echter Antiheld, aber das macht ihn so sympathisch. Aber bei den Kids, vor allem bei der Kleinen, denke ich immer, ach, hast du nicht doch noch Energie für ein Mädchen? Aber die Chancen bleiben ja auch beim dritten Versuch fitfty-fifty, von daher habe ich das ad acta gelegt.

Ihre Filmfigur Shannon und Gru treffen sich zu einem Blind Date. Hatten Sie selbst schon mal eins?

Ich hatte noch nie ein Blind Date und ich fand daten auch immer fürchterlich. Keiner meiner Freunde hat mich erobert, indem wir uns mal gedatet haben. Der Weg zu meinem Herzen verlief immer eher hintenrum und dann seitlich überholt. Meistens wurden enge Freunde irgendwann zu meinen Freunden.

Beruflich tragen Sie ja die schönsten Kleider. Freuen Sie sich bereits auf die Berliner Fashion Week?

Eher nicht. Für solche Sperenzchen habe ich einfach keine Zeit mehr.

Mögen Sie einen deutschen Designer besonders gerne?

Michalsky mag ich sehr. Oder Talbot Runhof. Und Ella Singh für diese großartigen Galakleider. Ich kenne ja auch viele. Aber ich muss ehrlich gestehen, dass es ewig lang her ist, dass ich mal durch eine Modezeitschrift geblättert habe.

Fehlt Ihnen das?

Nein, überhaupt nicht. Denn was ich an vielen Zeitschriften richtig blöd finde ist: da blättert man durch und sieht etwas, was man wirklich toll findet und dann steht da, dass die Handtasche 3296 Euro kosten soll. Ich frage mich, wer sich so etwas kauft. Dann macht mir Mode keinen Spaß, denn ich bin eine passionierte Schnäppchenjägerin. Ich denke, dass man sich auch sehr günstig gut kleiden kann und dann macht mir Mode Spaß.

So denken ja nicht alle.

Dieses Handbag-Fechten finde ich furchtbar. Ich kann es nicht haben, wenn Frauen sich über ihre neusten Handtaschen unterhalten. Wie bei Männern und Autos.

Was ist das teuerste Kleidungsstück, das Sie besitzen?

Hm...(überlegt). Bestimmt irgendein Abendkleid. Aber das ist für mich ja auch Arbeitskleidung. So etwas trage ich, wenn ich Galas moderiere. Gerne bucht man mich ja auch so, dass ich im ersten Teil diese Farbe trage und dann die und vielleicht noch mal umziehen. Da sind durchaus teure Stücke dabei, aber die erwirtschaften sich dann auch selbst. Im Moment sitze ich hier in 15 Euro aus Thailand.

Und Schuhe?

Ich habe mir früher mal für 220 D-Mark meine ersten Gucci-Schuhe gekauft. Und ich gebe zu, für Schuhe habe ich immer noch einen Faible, aber trotzdem gebe ich keine 400 Euro für Schuhe aus. Da möchte ich lieber im Super-Sale etwas trüffeln, das macht mir viel mehr Freude. Und einmal habe ich mir in New York eine Strass-Handtasche gekauft und ich glaube, die hat echt 350 Dollar gekostet [an dieser Stelle ist durchaus Stolz in ihrer Stimme zu hören].

Wenn man Ihren Namen googelt, kommt gleich als erster Vorschlag Sonya Kraus Brust. Stört Sie das?

Brust? Ach ich dachte, es würde Füße kommen. Sagen wir mal so, vor zwei Schwangerschaften war ich genervt. Aber nach zwei Schwangerschaften inklusive sieben Monate Molkereibetrieb und fast nicht mehr vorhandenen Brüsten bin ich jetzt sehr sehr geschmeichelt.