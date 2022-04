Von Olaf Neumann

Zucchero, wie kamen Sie auf die Idee, ein Coveralbum zu machen?

Zucchero: Damit habe ich schon vor drei Jahren begonnen. Irgendwann hatte ich 500 Ideen für Songs, die ich dann so lange zusammengestrichen habe, bis 15 übrig blieben. Die habe ich mit meinem Produzenten in meinem Studio in der Toskana aufgenommen. Wir spielen auf der Platte alle Instrumente selbst, sogar das Schlagzeug. Auf "Discover" lebe ich zwei Dinge aus: Meine Liebe für afroamerikanische Musik wie Blues, R&B und Soul und meine Leidenschaft für italienische Melodien. Die Stimmung auf der Platte ist nicht wirklich melancholisch, aber sie spiegelt meine Gefühle während der Pandemie wider. Und zwar in Form von tiefgründigen poetischen Songs, die ich ins Italienische übertragen habe. Ich wollte mit Hilfe dieser Fremdtitel eine typische Zucchero-Platte machen.

Auf "Discover" singen Sie Titel von Genesis, Chris Isaak, Eric Clapton, Andrea Bocelli, Bono oder Moby. Fühlen Sie sich diesen Künstlern sehr verbunden?

Absolut. Mit 15 habe ich angefangen, in einer Band in unserem Dorf zu spielen. Wir sind in kleinen Clubs aufgetreten – mit großartigen Songs von Genesis, Pink Floyd, Eric Clapton, Chicago, Wilson Pickett, Aretha Franklin, Sam & Dave. Wobei Genesis bis heute zu meinen Lieblingsbands gehören. Und mit Eric Clapton habe ich später häufig zusammengearbeitet. Er ist zu einem guten Freund geworden. Ich wollte aber nicht seinen größten Hit covern, sondern habe mich für das eher unbekannte "Motherless Child" entschieden. Und von Richie Havens singe ich den Woodstock-Song "High Flying Bird", den hier in Italien vielleicht drei Leute kennen. Aber ich habe mich auch für wunderschöne populäre Stücke wie Coldplays "The Scientist", "Human" von Rag’n’Bone Man oder "Follow You, Follow Me" von Genesis entschieden.

Außerdem gibt es auf dem Album ein virtuelles Duett zwischen Ihnen und dem 1999 verstorbenen Fabrizio de André, einem bekennenden Anarchisten. Was bedeutet er Ihnen?

Es ist eine Schande, dass ich ihm nur ein einziges Mal persönlich begegnet bin. Fabrizio de André war ein Poet und sehr interessanter Denker.Ich bin mit seiner Witwe befreundet, die mir das Lied "Ho visto Nina volare" vorgeschlagen hat. Sie meinte, es würde perfekt zu mir passen. Sie erlaubte mir auch, seine Originalstimme zu verwenden, und so kam es zu einem virtuellen Duett. Jedes Mal, wenn ich Fabrizio singen höre, berührt es mich sehr.

Die pazifistischen Lieder von De André sind Hymnen der Antikriegsbewegung und der 68er-Generation. Haben diese Lieder Sie geprägt?

Fabrizio De André war ein liberaler Anarchist. Sein Denken ist mir sehr nahe. Er stand den Armen und Diskriminierten immer näher als den Reichen und Privilegierten. Er gab den Verlorenen eine Stimme. Diese Einstellung teile ich mit ihm.

"Natural Blues" ist Mobys Version des Vera-Hall-Songs "Trouble So Hard". Was hat Sie an dem Stück gereizt?

Als Mobys moderne Version herauskam, kannte ich bereits das Original von Vera Hall, einer farbigen Folk- und Gospelsängerin aus Alabama. Sie hat es a-cappella gesungen, und ich fand es wunderschön. Aber erst Moby hat das Stück populär gemacht. Wie "High Flying Bird” ist es ein traditioneller westlicher Folk-Song mit einem wunderschönen Text. Wenn man ihn auf bestimmte Weise interpretiert, klingt er sehr modern. Ich aber habe versucht, es eher schmutzig und authentisch zu singen.

Folgt man der Ideologie der Cancel Culture, müsste man auch schwarz sein, um Blues-Musik spielen zu dürfen. Wie denken Sie darüber?

Was soll ich dazu sagen? Die Hautfarbe spielt beim Interpretieren von Songs überhaupt keine Rolle. Ein Weißer kann schwarze Songs authentisch singen, solange er Soul in der Stimme hat. Ansonsten würde es heute keine Musik von Eric Clapton, John Mayall oder Joe Cocker geben. Das betrifft auch die Rolling Stones und sogar Elvis Presley. Es ist eine Frage der Seele und des Herzens und nicht der Hautfarbe.

Kamen Sie über Clapton zum Blues?

Natürlich war ich schon immer ein Fan von ihm, aber auch von Wilson Pickett, Ray Charles, Aretha Franklin, Sam & Dave, Muddy Waters. Das war die Musik, die ich tief empfand. Die Väter des Blues wie Robert Johnson, Elmore James und Muddy Waters waren in Europa nie wirklich populär. Es ist Eric Clapton zu verdanken, dass ihre Musik einen größeren Bekanntheitsgrad bekam.

Sie sind nicht als religiöser Mensch bekannt. Was hat Sie zu dem Gebet "Silent Night" inspiriert, das von dem österreichischen Pfarrer und Dichter Josef Franz Mohr geschrieben wurde?

Für mich ist das kein typisches Weihnachtslied. Ich singe es auf Italienisch mit ein paar Worten auf Englisch, wobei ich die Bedeutung des Textes ein bisschen verändert habe. Bei mir ist "Stille Nacht" zu einem Weihnachtslied geworden, das nicht notwendigerweise ein christliches ist. Es geht darin um Frieden und Liebe. Am 24. Dezember 1914 sorgte "Stille Nacht" für eine Waffenruhe im ersten Weltkrieg: Soldaten, die eben noch aufeinander geschossen hatten, sangen gemeinsam, tauschten kleine Geschenke, manche sogar ihre Adressen und verabredeten sich für die Zeit nach dem Krieg. "Stille Nacht" steht mit seiner wunderschönen Melodie für diesen speziellen Moment, der der Welt die Möglichkeit des Friedens zu geben schien. Darüber singe ich in meiner italienischen Fassung.

War das Cover-Album auch eine gute Vorbereitung auf das nächste reguläre Zucchero-Werk?

Im Moment denke ich nicht an ein weiteres Album, denn ich will ja wieder auf Tour gehen. 150 Konzerte habe ich insgesamt geplant. Meine nächste Platte wird wahrscheinlich erst in drei Jahren erscheinen. Ich hoffe nur, dass wir wirklich auf Tournee gehen können. Andernfalls wird es von mir ein weiteres Coveralbum geben. (lacht)

