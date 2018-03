Von Philipp Hedemann

Ettlingen. Es war einmal ein braver Bub, der filmte seine liebe Großmutter beim Vorlesen." So könnte das Märchen von der Marmeladen-Oma beginnen. Doch die Geschichte von Helga Sofie Josefa, alias "Die Marmeladen-Oma" und ihrem Enkel ist kein Märchen, sondern ein wahrer Internet-Hype. Jeden Samstagabend streamt der 15-jährige Janik die Märchenstunde seiner 86 Jahre alte Großmutter live im Internet. Mittlerweile hat die lesende Oma fast 200.000 Fans und ist gefeierter und preisgekrönter YouTube-Star.

Als Janik mit suchendem Blick den großen Plenarsaal des Berliner Abgeordnetenhauses betritt, wirkt er wie jemand, der nicht weiß, wo er hin soll und nicht im Weg stehen möchte. Dabei sind viele der Gäste nur wegen ihm und seiner Oma hier. Gleich wird den beiden im Rahmen einer festlichen Gala des Deutschen Zentrums für Märchenkultur die Auszeichnung "Goldene Erbse" verliehen. Neben Janik stützt seine Oma Helga sich auf ihren Rollator. Auch wenn ihr das Gehen schwerfällt, wirkt sie so entspannt, als hätte sie ihr ganzes langes Leben vor großem Publikum verbracht.

Was die Oma noch wusste: Tipps gegen Fieber. Video: MarmeladenOma

Dabei hat ihr Enkel sie erst vor wenigen Monaten zum Internet-Star gemacht. Früher besuchte Janik jedes Wochenende seine Oma in Ettlingen, südlich von Karlsruhe. Die beiden spielten zusammen mit Lego, und bevor er zu Bett ging, las seine Oma ihm noch ein Märchen vor. Doch irgendwann war der Enkel dem Lego- und Märchen-Alter entwachsen und installierte sich bei seiner Oma einen Computer. Von nun an verbrachte Janik immer mehr Zeit vor dem Bildschirm und seine Oma mehr Zeit mit ihren Büchern. Weil er jedoch viel lieber wieder etwas mit anstatt nur neben ihr machen wollte, überlegte Janik sich, wie man sein Interesse für Computer und Omas Leidenschaft für Geschichten unter einen Hut bringen könnte. Die Idee des Märchen-Livestreams war geboren. Und weil seine Oma die beste Marmelade der Welt kocht, nannte Janik das Format "Die Marmeladen-Oma." Ein paar Tage später las Helga das erste Mal einem virtuellen Publikum vor - im zum Studio umfunktionierten Kinderzimmer.

"Am Anfang waren wir ja nur eine kleine schnuckelige Sendung mit ein paar treuen Fans, aber dann kam Gronkh", berichtet die Marmeladen-Oma. Es gibt wohl nur wenige 86-Jährige, die wissen, wer oder was Gronkh ist. Helga hingegen weiß, dass "der liebe Gronkh" einer der erfolgreichsten deutschen YouTuber mit fast 4,7 Millionen Abonnenten ist. Und dieser Gronkh landete zufällig auf Helgas Live-Stream, verliebte sich in die vorlesende Oma und empfahl seinen Fans ihre Märchenstunde. Kurz darauf brach Janiks Stream unter dem Ansturm zusammen. Mittlerweile läuft die Liveübertragung wieder ruckelfrei, die Videos wurden bislang mehr als acht Millionen Mal angesehen, auf YouTube haben die Marmeladen-Oma und ihr Enkel, die zum Schutz ihrer Privatsphäre ihre Nachnamen nicht preisgeben wollen, mittlerweile fast 190.000 Abonnenten.

Hintergrund Im Jahr 2004 haben Silke Fischer und Monika Panse "Märchenland", das Deutsches Zentrum für Märchenkultur, gegründet. Ziel ist es, das Kulturgut Märchen in das Bewusstsein der Gesellschaft einzuprägen. "Märchenland" ist das einzige Zentrum seiner Art in Deutschland (Sitz in Berlin) und versteht sich als eine Institution für das traditionsgebundene und literarische Genre der Märchen, Sagen und [+] Lesen Sie mehr Im Jahr 2004 haben Silke Fischer und Monika Panse "Märchenland", das Deutsches Zentrum für Märchenkultur, gegründet. Ziel ist es, das Kulturgut Märchen in das Bewusstsein der Gesellschaft einzuprägen. "Märchenland" ist das einzige Zentrum seiner Art in Deutschland (Sitz in Berlin) und versteht sich als eine Institution für das traditionsgebundene und literarische Genre der Märchen, Sagen und Geschichten. "Märchenland" organisiert jedes Jahr europaweit mehr als 1500 Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene. Einmal im Jahr wird die "Goldene Erbse" - in Anspielung auf die Geschichte von der feinfühligen Prinzessin - vergeben. Geehrt werden Menschen, die sich wie Märchenhelden für das Gute einsetzen. lex

Fast drei Viertel von ihnen sind männlich, über 60 Prozent sind zwischen 18 und 34 Jahre alt und allen flüchten sich am Samstagabend gerne zwei Stunden in eine heile Welt. Dann liest die Marmeladen-Oma teilweise recht holprig, aber mit warmer Stimme vier Märchen vor, beantwortet Fragen ihrer Fans und erzählt Geschichten aus ihrer Kindheit. Dass ein böser Wolf mit Wackersteinen gestopft wird oder ein geküsster Frosch sich in einen Prinzen verwandelt, ist das Aufregendste, was in diesen zwei Stunden passiert. Doch wohl kaum jemand im Internet bedient die Sehnsucht nach Ruhe, Geborgenheit, Entschleunigung, heiler Welt und Eskapismus besser als die Marmeladen-Oma. Kürzlich traf sie Armin Maiwald, den Macher der "Sendung mit der Maus", aktuell bietet Oma Helga "Lifehacks" - also einfach Tipps - gegen Fieber. Bevor sie die "Goldene Erbse" Ende des Jahres gewannen, räumten Janik und seine Oma schon in der Kategorie Livestream den begehrten Webvideopreis, die Internetversion des deutschen Fernsehpreises, ab.

Eigentlich ist es ein Wunder, dass ich Dinosaurier da überhaupt mitmache. Ich hatte früher eine regelrechte Abneigung gegen das Internet. Es hat mich gestört, dass die jungen Leute ständig am Computer sitzen und auf ihre Handys starren", sagt die Oma, die als junge Frau noch auf Feuer gekocht hat, bis heute keinen Geschirrspüler besitzt ("Brauche ich nicht."), ihr Handy ("Also so ein normales, nicht so ein Smartphone.") ausgeschaltet in einer Schublade aufbewahrt und Musik am liebsten vom Plattenspieler hört. Nur das von Janik eingerichtete iPad ist mittlerweile zum unverzichtbaren Arbeitsmittel geworden.

"Janik und ich sind ein tolles Team", sagt die Oma, die ihrem Enkel vor jeder Livesendung zwei Zwiebelwurstbrötchen schmiert und ihn so gütig und liebevoll anschaut, wie nur Omas es können. Seinetwegen wagt die Seniorin sich jeden Tag ein bisschen mehr von ihrer Märcheninsel ins digitale Neuland vor. Viele ihrer Bekannten hingegen wollen am liebsten gar nichts Neues mehr an sich ranlassen. "Das würde mich verrückt machen", sagt die Seniorin, die ihren neuen Ruhm genießt.

Wird die bescheidene Großmutter auf ihre alten Tage noch zu einer digitalen Rampensau? "Nein! Ich bin überhaupt nicht geltungssüchtig, höchstens sendungssüchtig. Ich wollte mit meinen Geschichten schon immer mehr Liebe in die Welt bringen. Und ich bin sehr dankbar, dass dank Janik jetzt mehr Menschen meine Botschaft hören können", so die Oma.

86 Jahre Leben, ein Weltkrieg, vier Kinder, vier Enkel und fünf Urenkel haben in Helgas freundlichem Gesicht Spuren und tiefe Falten hinterlassen. Doch in ihren Augen blitzt noch die kindliche Neugier eines kleinen Mädchens auf. Ihre Lebenserfahrung und Lebensfreude gibt sie jetzt an ihre Anhänger weiter.

Fast jeden Tag zwischen acht Uhr abends und Mitternacht beantwortet sie handschriftlich Fanpost. Für viele ihrer Zuschauer ist sie eine Art Ersatz-Oma geworden. Oft fragen die Schreiber sie nach Rat. Die Marmeladen-Oma erzählt dann, was ihr langes und nicht immer einfaches Leben sie gelehrt hat. Niemals aufzugeben, ist dabei eine der wichtigsten Lektionen. Einer lebensmüden Frau hätten ihre Briefe neuen Lebensmut geschenkt und sie so gerettet, erzählt die Märchen-Oma.

Doch wer sich im Netz exponiert, der wird nicht nur geliked, sondern manchmal auch angegriffen. Auch Janik und seine Oma sind davor nicht gefeit. "Neider gibt es überall. Am besten ist es, sie einfach zu ignorieren", meint Janik und seine Oma nickt zustimmend.

Der Enkel und die Oma scheinen einen Generationenvertrag geschlossen zu haben, der ohne Worte auskommt. Schon wenn die alte Dame daran denkt, sich aus dem tiefen Sofa zu erheben, steht Janik neben ihr, bietet ihr seinen schmalen Unterarm, an dem seine Großmutter sich aufrichten kann. Und wenn ihr zurückhaltender Enkel bei Interviews und Preisverleihungen mal wieder um eine Antwort verlegen ist, springt die ungeduldige Oma schnell in die Bresche.

Ungeduldig ist sie vor allem mit sich selbst. Nach einem Sturz fällt ihr das Gehen schwer, eigentlich sollte sie jetzt in einer Schmerzklinik sein. "Aber", so die zähe Großmutter, "ich bin einfach abgehauen, um zur Preisverleihung zu fahren. Das ist die beste Medizin."