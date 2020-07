Von Veit-Mario Thiede

Kassel. Der Duft von Strauch- und Kletterrosen steigt dem Besucher unterhalb des Schlosses Wilhelmshöhe in die Nase – und am Herkules schnuppert er Höhenluft. Schon Bismarcks Leibarzt Schweninger stellte fest, dass im Bergpark Wilhelmshöhe jeder Atemzug einen Taler wert ist. Seit 2013 gehört Kassels ganzer Stolz der Liste des Kultur- und Naturerbe der Welt an. Die Unesco würdigt den mit 245 Hektar größten Bergpark Europas als Gesamtkunstwerk mit weltweit einzigartigen Wasserspielen, packenden Parkbildern und herausragenden Kunstsammlungen.

Benannt sind Park und Schloss nach Landgraf Wilhelm IX., der 1803 Kurfürst wurde. Seine Schlossanlage beherbergt eine Antikensammlung und die Gemäldesammlung Alter Meister von internationalem Ruf. Den verdankt sie den Meisterwerken der flämischen und holländischen Malerei des 17. und 18. Jahrhunderts. Neben Frans Hals, Anton van Dyck und Jacob Jordaens sind Rubens und Rembrandt mit Gemälden vertreten. Sehenswert ist auch der Weißensteinflügel: 23 historisch eingerichtete Räume vermitteln vom Schlafzimmer bis zum Thron-saal einen lebendigen Eindruck fürstlicher Wohn- und Repräsentationskultur.

Ein Mädchen geht durch das Wasser, das die Kasseler Kaskaden herunterrauscht – eine willkommene Abkühlung bei sommerlichen Temperaturen. Foto: Uwe Zucchi

Vom Schloss aus überblickt man den ganzen Landschaftspark. Links ragt auf halber Berghöhe die Löwenburg auf. Ihr Bauherr war Landgraf Wilhelm IX., der die als künstliche Ruine errichtete Ritterburg zum Wohnsitz auserkoren hatte. Die Löwenburg ist unter Wiederverwendung originaler gotischer Architekturteile aus vielen Einzelbauten zusammengefügt, die sich beim Umrunden der Anlage oder beim Rundblick im Innenhof in immer neuen malerischen Ansichten darbieten. Einige Räume des als Ritterburg verkleideten Lustschlösschens, das Wilhelm IX. und seiner Mätresse als Liebesnest diente, sind zugänglich. In der Rüstkammer werden Waffen und Rüstungsteile des 16. und 17. Jahrhunderts ausgestellt. Die Burgkirche ist mit Glasmalereien aus dem 14. und 16. Jahrhundert sowie mit christlichen Gemälden des 16. und 17. Jahrhunderts ausgestattet. In der Gruft unter der Kirche wurde der Bau-herr zur letzten Ruhe gebettet.

Hintergrund Die Wasserspiele im Bergpark Wilhelmshöhe Das Wasser ist ein wichtiges Element der gesamten Anlage. Man begegnet ihm in gefassten Bassins oder scheinbar natürlichen Teichen und Seen, als Bach sowie als Kaskade. Besonders in der Hauptachse des Parks, beim Herkules–Schloss, ist Wasser immer präsent, sichtbar und oft auch sprudelnd und gurgelnd hörbar. Fortwährend fließt eine gewisse Menge Wasser den Berghang hinab – am Schloss vorbei – in Richtung Schlossteich. Die Landgrafen errichteten Wasserbauwerke, mit denen man für die Wasserspiele zeitweise große Mengen einsetzen kann. Dafür wird auf den Höhen des Habichtswaldes über ein Grabensystem Regen- oder Oberflächenwasser in Speicherbecken gesammelt. Die Wasserspiele basieren bis heute auf jahrhundertealter Technik, funktionieren ausschließlich mit dem Gefälle und kommen daher ohne Pumpen aus. Sämtliche Schieber müssen von Hand geöffnet und geschlossen werden. An den einzelnen Orten benötigt das Wasser etwa zehn Minuten, um diese komplett zu passieren. Der Ablauf ist nun so konzipiert, dass die Besucher das Wasser von oben bis nach unten begleiten und im Verlauf von einer Stunde und 15 Minuten alle Stationen oder Wasserbilder betrachten können. Das Wasser passiert auf seinem Weg in einer komplexen Choreografie eine Reihe von einzig zu diesem Zweck errichteten Bauwerken und fließt später in die Fulda.

Zwei Vorgänger Wilhelms IX. haben wichtige Beiträge zum Bergpark geleistet. Landgraf Friedrich II. von Hessen-Kassel sorgte um 1775 für frühromantisch-sentimentale Kleinbauten wie die Einsiedelei des Sokrates und das Grabmal des Vergil. Sie liegen versteckt, und das Erstaunen ist groß, wenn man sie entdeckt.

Weithin sichtbar überragt hingegen Kassels Wahrzeichen – das barocke Herkulesmonument – den Park. Sein Bauherr Landgraf Karl ließ auf dem Bergplateau des Habichtswaldes ein 40 Meter hohes steinernes Oktogon errichten. Auf ihm strebt eine 26 Meter hohe Pyramide empor. Den bekrönenden Abschluss bildet auf drei Meter hohem Sockel eine über acht Meter aufragende Statue des Herkules. Der von 1713 bis 1717 aus Kupferblechen montierte Koloss gilt als frühes Spitzenwerk europäischer Monumentalskulptur. Gelassen auf seine Keule gestützt, blickt der Halbgott auf den Bergpark und Kassel hinab.

Mittwochs und sonntags bietet sich dem Halbgott und allen Besuchern des Bergparks ein weltweit einzigartiges Wassertheater dar. Mehr als 750.000 Liter Wasser rauschen zu Füßen des Herkulesmonuments die Großen Kaskaden hinab. Sie lassen die Blasinstrumente von steinernen mythologischen Gestalten ertönen, steigen in Fontänen auf, stürzen unter der Teufelsbrücke und von dem als Ruine erbauten Aquädukt steil in die Tiefe. Den triumphalen Abschluss der Wasserspiele bildet eine 50 Meter aufschießende Fontäne.

Info: Der von der Museumslandschaft Hessen Kassel betreute Bergpark Wilhelmshöhe ist ganzjährig kostenlos geöffnet. Die Wasserspiele finden jährlich in der Saison vom 1. Mai bis 3. Oktober Mittwoch, Sonntag und an Feiertagen ab 14.30 Uhr statt. Von Juni bis September am ersten Samstag im Monat beleuchtete Wasserspiele bei Nacht. Telefon: 0561 / 31 68 01 23; E-Mail: besucherdienst@museum-kassel.de