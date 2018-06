Von Heiko Schattauer

Das mit dem Fußball ist im Grunde ja ganz einfach: 22 Männer jagen - warum auch immer - 90 Minuten lang einem Ball hinterher. Und am Ende gewinnen immer die Deutschen. Ungefähr so hat das zumindest einmal Gary Lineker, in den 1980er-Jahren Englands bester Stürmer, so wunderbar simpel zusammengefasst. Gut, auch Frauen lässt man inzwischen dem Ball hinterherjagen, und in Ausnahmefällen durften in der Vergangenheit auch mal andere Mannschaften gewinnen. Und auch wenn Linekers Spruch nicht ganz so cool ist wie der seines Landsmanns George Best (siehe "Volltreffer"), verdeutlicht er doch: Fußball ist einfach - wenn man sich ein bisschen auskennt damit.

Zur Fußball-Weltmeisterschaft wollen wir dafür sorgen, dass auch RNZ-Leser, die nicht mit dem Ball am Fuß groß geworden sind, ein bisschen mitreden können. Und beim gemeinsamen Rudelgucken oder beim Fußballtalk auf der heimischen Couch mit ein wenig Halbwissen punkten können. Wir spielen den vermittelnden Steilpass, wollen immer wieder auftauchende Begriffe aus der Fußballfachsprache ein Stück weit (und nicht immer regelkonform) "übersetzen", mathematische und terminologische Besonderheiten aus dem Königreich des Ballsports erläutern. Fehlpässe nicht ausgeschlossen. Bereit? Also, Stutzen hoch, Trikot rein, Bauch einziehen - und "högdschde Konzentration", wir beginnen ganz hinten, am Tor.

Abseits: So, irgendwann müssen wir ran, es hilft ja nichts. Die erste und wichtigste Regel hierbei: Abseits ist dann, wenn der Schiedsrichter Abseits pfeift. Entgegen der weit verbreiteten Meinung reicht es nicht, wenn Manuel Neuer den Arm hebt und eine Abseitsposition anzeigt. Am besten erklären können Abseits unsere zur WM entliehenen Playmobil-Kicker: So aufgestellt wie in unserer Aufnahme links oben (Bird-Eye-Overview-Special-Cam - wir haben keine Kosten und Mühen gescheut) ist der umkreiste Spieler der angreifenden Mannschaft rechts außen... na? Richtig! Im Abseits! Und um im Bilde und ernst zu bleiben: Würde unser Playmobil-Stürmer im blauen Shirt beim Abspiel seines Mitspielers (Nr. 2) noch auf Höhe des letzten Abwehrspielers (23) stehen, dann wäre es kein Abseits. "Gleiche Höhe ist kein Abseits" ist immer ein schöner Verbal-Einwurf, den man später immer noch locker revidieren kann. Denn bei Abseitsentscheidungen liegen auch echte Experten gern mal daneben.

Langes Eck: Das lange Eck (in das etwa ein Ball unhaltbar einschlägt) befindet sich in der Ecke des 7,32 x 2,44 Meter großen Tores. De facto ist es nicht länger als das kurze Eck (siehe unten), heißt aber so, weil es von dem, der aufs Tor schießt, weiter entfernt ist als etwa das kurze Eck oder die Tormitte. Zudem muss sich der Torwart mitunter verdammt lang machen, um Schüsse auf die lange Ecke seines Kastens abwehren zu können.

Kurzes Eck: Das Gegenteil des langen Ecks (irgendwie logisch, oder?) und für Fußballer mit mäßiger Schusstechnik meist die bessere Wahl beim Torabschluss, weil einfach näher. Für den Torwart ist das kurze Eck (wahlweise auch kurzer Pfosten genannt) eine echte Zwickmühle. Denn eigentlich darf er da kein Tor kassieren - und wenn doch, dann gibt’s umgehend Mecker von Oliver Kahn. Gleiches - also das mit der Zwickmühle und dem Gemecker - gilt übrigens auch für Flanken vors Tor. Auch als Laie darf man in einer solchen Situation mal selbstbewusst den Universalspruch einwerfen: "Wenn der Torwart rauskommt, dann muss er den Ball haben!"

Schwalbe: Fußball verbindet - sogar bis ins Tierreich. Mit einer Schwalbe wird im Fußball beschrieben, wenn bei einem Spieler schlagartig und unvermittelt die Regeln der Schwerkraft verrückt spielen. Meist hebt er erst gekonnt ab, um wenig später längs auf dem Grün aufzuschlagen, im Idealfall mit Geschrei und schmerzverzerrtem Gesicht. Ziel der Schwalbe ist ein Freistoß oder Elfmeter. Voraussetzung, dass kein Vergehen, das einen Frei- oder Strafstoß rechtfertigen würde, vorliegt. Heißt also: Jemand tut so, als würde er getreten, gehalten, geblockt - obwohl das gar nicht der Fall ist. Dem Gedanken des Fairplay entspricht das natürlich nicht, daher gibt es für eine vom Schiedsrichter überführte Schwalbe auch eine Verwarnung für den unfairen Vogel.

Tödlicher Pass: So, nach dem Abseits kann jetzt nicht mehr viel passieren. Wir haben "Zugriff" aufs Spiel (ganze wichtige Formulierung, ohne den Begriff Zugriff kommt kein Aftermatch-Interview in der Mixed Zone aus), da können wir auch mal an die gefährlichen Sachen ran: Doch keine Angst, beim tödlichen Pass kommt natürlich niemand durch ein Zuspiel ums Leben. Sehr wohl aber zu Schaden. Denn die ein wenig martialische Bezeichnung eines entscheidenden Passes soll unmissverständlich klarmachen, dass mit diesem einen Zuspiel des Gegners Abwehr auf einen Schlag "matt" gesetzt wurde, um einmal eine Anleihe aus einer anspruchsvolleren Sportart zu nehmen. Übersetzt aufs Grün und Jogis Jungs heißt das: Toni Kroos spielt aus dem Mittelfeld den Ball an allen Abwehrspielern vorbei auf Thomas Müller, der irgendwie (meist weiß er das ja selbst nicht, wie genau...) den mexikanischen Abwehrspielern entwischt ist und die Kugel im Anschluss eiskalt im Tor versenkt. Schöne Vorstellung eigentlich.

Viererkette: Hat mit Schmuck (beim Fußball eh verboten) nichts zu tun. Vielmehr beschreibt sie eine spezielle Abwehrformation, die in Ermangelung brauchbarer Liberos nach Franz Beckenbauer (siehe auch "Kaiser-Regel") irgendwann aus der Not entwickelt wurde. Vier Abwehrspieler verteidigen dabei nebeneinander und in etwa auf einer Höhe, im Fernsehbild lässt sich die "Kette" mitunter ganz gut erkennen. Und weil man im Fußball immer wieder was neu erfinden muss, verteidigen manche Teams inzwischen mit Dreierkette, die bei Bedarf schnell zur Fünferkette umgeknüpft wird.

Doppelsechs: Klingt nach unterhaltsamem Kartenspiel oder Schweinereien - ist aber für die Beteiligten harte Arbeit. Ein "Sechser" ist ein defensiver Mittelfeldspieler, der schon früh gegnerische Angriffsbemühungen unterbinden soll. Was früher ein Jens Jeremies locker alleine weggegrätscht hat, müssen im modernen Fußball meist zwei Männer erledigen, daher Doppelsechs.

Catenaccio: Längst nicht so unterhaltsam, wie es der wohlklingende Begriff vielleicht vermuten lässt. Mit Catenaccio (Türriegel) wurde über viele Jahre die - nennen wir es einmal höflich - recht defensive Grundeinstellung vieler Mannschaften aus Italien umschrieben. Ziel dieses Spielsystems ist es, dem Gegner kaum Platz zum Angreifen zu bieten - oder anders formuliert: ihm die Freude am Fußballspielen zu nehmen. Glücklicherweise ist Catenaccio ein bisschen aus der Mode gekommen. Fast so wie die WM für die Italiener selbst. Sorry, das war gemein. In lockerer Fernsehrunde lässt sich auch ohne Italien mal ein "Das ist ja fast Catenaccio, was die da spielen" einstreuen. Erfunden hat den Catenaccio übrigens ein argentinischer Trainer in Diensten von Inter Mailand. Nur, falls Sie noch ein bisschen Halbwissen drauflegen wollen.

Hintergrund VOLLTREFFER Fußballer sind – nicht erst seit es Sandro Wagner gibt – immer für denkwürdige Sprüche gut. Zum Einspielen auf die WM anbei eine ganz persönliche Top-Five verbaler Volltreffer: „Ich habe viel Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben, den Rest habe ich einfach verprasst.“ George Best (Spieler) „Der Ball ist rund. Wäre [+] Lesen Sie mehr VOLLTREFFER Fußballer sind – nicht erst seit es Sandro Wagner gibt – immer für denkwürdige Sprüche gut. Zum Einspielen auf die WM anbei eine ganz persönliche Top-Five verbaler Volltreffer: „Ich habe viel Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben, den Rest habe ich einfach verprasst.“ George Best (Spieler) „Der Ball ist rund. Wäre er eckig, wäre er ja ein Würfel“. Gyula Lorant (Trainer) „Einige Leute halten Fußball für einen Kampf auf Leben und Tod. Ich mag diese Einstellung nicht. Ich versichere Ihnen, dass es weit ernster ist.“ Bill Shankley (Manager) „Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken!“ Lothar Matthäus (Spieler) „Die Deutschen hören erst dann auf zu kämpfen, wenn sie im Bus sitzen.“ Ronald Koeman (Spieler)

Pressing und Gegenpressing: Das hat nichts mit einer Venenuntersuchung oder Stuhlgang zu tun. Pressing beschreibt den Druck, den das Team, das gerade nicht in Ballbesitz ist, möglichst früh auf Aufbauspieler des Gegners ausübt. Dabei wird der Spieler mit dem Ball angegriffen, Mitspieler, denen er den Ball abgeben könnte, werden möglichst eng zugestellt. Gegenpressing gibt’s dann, wenn die angreifende Mannschaft den Ball verliert und dann aber geistesgegenwärtig und mit "högdschder Disziplin" wieder presst - damit die Abwehr möglichst gleich wieder die Hosen voll hat.

Packing: Ein absolut hippes Kriterium zur Analyse von Spielen und vor allem Spielern. Zweikampfwerte, Passgenauigkeit und Laufleistung waren lange das Nonplusultra für statistikaffine Menschen, die ein Fußballspiel über das Ergebnis hinaus gerne in Zahlen und Daten zerlegen. Seit Kurzem werden diese banalen Analyseformen vom Packing locker verpackt. Um bei Kroos und Müller zu bleiben: Packing manifestiert, wie viele Gegenspieler der Toni mit seinen feinen Pässchen auf den Thomas aus dem Spiel nimmt, also "verpackt". Damit wird eben nicht nur der Pass als solcher, sondern auch dessen Qualität analysiert. Wer’s braucht.

Videobeweis: Jetzt heißt es Obacht und erst mal die Experten reingrätschen lassen. Die jüngste Evolution des modernen Fußballs spaltet die Fans, in etwa wie die Frage, ob der Ball bei der WM 1966 gegen England nun hinter oder vor der Linie war. Bei der WM in Russland wird es erstmals den Videobeweis geben, das heißt, der Schiedsrichter kann sich strittige Situationen noch einmal auf einem Monitor am Spielfeldrand anschauen. Das hehre Ziel: Weniger Fehlentscheidungen, mehr Gerechtigkeit. Wie die Versuchssaison in der Bundesliga gezeigt hat, klappt das nur bedingt. Eigentlich ist es auch wurscht: Statt über die eigentliche Fehlentscheidung kann man sich jetzt über den Videobeweis aufregen.

Experten: Ja, die Experten - die sind eigentlich genau das Richtige für die Fußball-Laien. Denn erstens kennen auch die meisten Nicht-Fußballer Kahn, Lahm und Co., und zweitens darf man sich über deren Beiträge auch als Rookie ein Urteil erlauben. Da fällt auch ohne sonderlich ausgeprägten Fußballsachverstand auf, dass die am liebsten auch mal über sich selbst reden und wie das bei ihnen damals so war.

Kaiser-Regel: Zum Abschluss unserer kleinen Regelkunde müssen wir selbiger noch die rechte Relation verleihen. Im Fußball gibt es klare Regeln, Vorgaben, Fachbegriffe. Aber Pressing hin, Packing her, über allem steht am Ende doch die Lichtgestalt: Ganz gleich, ob der Kaiser nun was blanko unterschrieben oder von millionenschweren Entscheidungshilfen für die WM 2006 gewusst hat oder nicht: Was Franz Beckenbauer sagt, ist im Fußball immer! noch! Gesetz! Lichtgestalt bleibt eben Lichtgestalt - alles andere ist "a Schmarrn". Wie schon gesagt: Fußball kann so einfach sein.