Ein 1948er Tucker Sedan ist in Francis Ford Coppolas Weinhandlung in Geyserville, 80 Kilometer nördlich von San Francisco, ausgestellt.​ Fotos: The Tucker Automobile Club of America/Alden Jewell@flickr/ DimiTalen/dpa

Von Axel F. Busse

Gäbe es eine Hitliste der vergessenen Auto-Visionäre, hätte Preston Tucker gute Chancen auf einen Spitzenplatz. Seine Schöpfung, die vor 70 Jahren auf der Bildfläche erschien, zeigte Innovationen, die andere Hersteller erst sehr viel später in die Serienfertigung übernahmen. Doch der "Tucker Torpedo" nahm ein unrühmliches Ende - er versenkte Vermögen und Reputation des Entwicklers.

Preston Tucker hat das Wort "Kundenorientierung" sicher nicht erfunden, aber seine Idee war es, ein streng an den Käuferbedürfnissen ausgerichtetes Auto zu realisieren. Schon als Jugendlicher hatte er bei Cadillac gejobbt und dort Einblicke in die Branche erhalten. Als Visionär war er womöglich Carl Benz oder Henry Ford ebenbürtig. Was ihm fehlte, war das Glück, das angeblich den Tüchtigen hold ist. Doch wie Felix Wankel oder Harley Earl, der Autos mit Jet-Antrieb bauen wollte, gehört auch Tucker zu den tragischen Figuren, denen es zwar weder an guten Absichten noch an Tüchtigkeit fehlte, die ihren Ideen aber dennoch nicht zum Durchbruch verhelfen konnten.

Hintergrund Die Borgward-Pleite Dass gute Autos allein für wirtschaftlichen Erfolg nicht reichen, zeigte in Deutschland die Firma Borgward: Mit elegantem Design, technischen Innovationen und einer beratungsresistenten Unternehmensführung sorgte der in Bremen ansässige Pkw- und Lastwagenhersteller im Februar 1961 für eine der spektakulärsten Pleiten der deutschen [+] Lesen Sie mehr Die Borgward-Pleite Dass gute Autos allein für wirtschaftlichen Erfolg nicht reichen, zeigte in Deutschland die Firma Borgward: Mit elegantem Design, technischen Innovationen und einer beratungsresistenten Unternehmensführung sorgte der in Bremen ansässige Pkw- und Lastwagenhersteller im Februar 1961 für eine der spektakulärsten Pleiten der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Im Zentrum der Ereignisse um den zeitweise drittgrößten einheimischen Autohersteller stand Carl Friedrich Wilhelm Borgward. Das von ihm konstruierte Modell Hansa 1500 war die erste deutsche Neuentwicklung nach dem Krieg und verfügte im Unterschied zu Konkurrenzprodukten über eine Pontonkarosserie. Eine unübersehbare Modellvielfalt, fehlendes unternehmerisches Geschick und eine Absatzflaute zu Beginn der 60er Jahre stürzten die Firma in die Krise. Die Auszahlung eines vermeintlich rettenden 10-Millionen-Kredits wurde vom Bremer Senat kurzfristig gestoppt. Damit war die Insolvenz unausweichlich.

[-] Weniger anzeigen

Nichts weniger als das beste Auto der Welt wollte Preston Thomas Tucker bauen, der 1903 geboren wurde und in Lincoln Park nahe Detroit aufwuchs. In und um "Motor City" waren damals alle Menschen irgendwie vom Auto-Virus infiziert, mit elf lernte Preston Autofahren. Die Ausbildung an der Lewis Cass Technical High School in Detroit brach er ab und arbeitete mit 20 bei Ford am Fließband. Auch als Verkäufer für Studebaker und Chrysler verdingte er sich.

Diese Zeit muss bei ihm eine wachsende Skepsis gegenüber den etablierten Herstellern begründet haben. Seiner Ansicht nach hatten sie zu sehr die eigene Gewinnmaximierung und zu wenig die Bedürfnisse der Kundschaft im Auge. Tuckers amerikanischer Traum war ein neues Auto, schnell, erschwinglich für jedermann und vor allem eines - sicher.

Nebenher hatte er begonnen, gemeinsam mit dem Rennwagen-Konstrukteur Harry Miller Wettbewerbsfahrzeuge für die "Indy 500" zu entwerfen, nach Millers Tod 1943 fand der Unternehmer Tucker in Regierungsaufträgen ein Auskommen. Ein gepanzertes Gefechtsfahrzeug, das mehr als 100 Meilen (160 km/h) schnell sein sollte, erwies sich als Rohrkrepierer, kam über das Entwicklungsstadium nicht hinaus. Noch während des Zweiten Weltkriegs begann Tucker mit Skizzen für seine zivile Karriere als Autohersteller. Die Stromlinienform der Entwürfe brach nicht nur radikal mit der Vorkriegs-Ästhetik, sondern prägte auch die Designsprache anderer Marken.

Hintergrund Francis Ford Coppola verfilmte Tuckers Leben 1988. Die Titelrolle spielte Jeff Bridges. Und auch wenn die Geschichte von Ehrgeiz und Elend, von guten Absichten und bösen Intrigen, wie geschaffen schien für ein saftiges Hollywood-Epos, zündete das Kinostück nicht. 40 Jahre nach Tuckers Scheitern wurde auch "Tucker - Ein Mann und sein Traum" (Orig.: "Tucker: The Man and His [+] Lesen Sie mehr Francis Ford Coppola verfilmte Tuckers Leben 1988. Die Titelrolle spielte Jeff Bridges. Und auch wenn die Geschichte von Ehrgeiz und Elend, von guten Absichten und bösen Intrigen, wie geschaffen schien für ein saftiges Hollywood-Epos, zündete das Kinostück nicht. 40 Jahre nach Tuckers Scheitern wurde auch "Tucker - Ein Mann und sein Traum" (Orig.: "Tucker: The Man and His Dream") ein Flop. In Stephen Kings Buch "In einer kleinen Stadt" besitzt der Bösewicht Leland Gaunt einen Tucker Talisman (Bj. 1953), von dem er behauptet, es wären nur zwei Stück je gebaut worden. In "Sin City 2: A Dame To Kill For" von Robert Rodriguez (Regie) und mit Bruce Willis und Jessica Alba spielt ein Tucker eine tragende Rolle. lex/Fotos: dpa

[-] Weniger anzeigen

Im Juni 1947 war der Prototyp fertig. In Chicago sollten 5000 geladene Gäste die feierliche Enthüllung einer "automobilen Sensation" miterleben. Das war aus damaliger Sicht wohl nicht übertrieben, denn der "Tucker 48" vereinte technische Finessen, in deren Genuss das automobile Massenpublikum erst Jahrzehnte später kommen sollte. Die zentrale Botschaft des Konstrukteurs: die Risiken des Autofahrens zu minimieren.

Der "Tin Goose", Blechgans, getaufte Prototyp ist schnell, 190 km/h sagt der Hersteller. Bei einem Test werden später sogar einmal 211,8 Stundenkilometer gemessen. Damit die rasante Fahrt effektiv verzögert werden kann, sind die neuartigen Scheibenbremsen eingebaut. Rückhaltegurte sorgen dafür, dass die Insassen im Falle eines Aufpralls nicht im Innenraum herumgeschleudert werden. Die Fenster sind aus splitterfreiem Glas. Hebel und Bedienelemente können nicht mehr zu Verletzungen führen, denn sie sind in ein gepolstertes Armaturenbrett integriert. Auch an bessere Sicht bei Nachtfahrt haben die Konstrukteure gedacht: Ein mittig an der Fronthaube eingebauter Scheinwerfer ist mit der Lenkung verbunden und leuchtet bei Kurvenfahrt die Strecke aus.

Preston Tucker hatte tolle Ideen für neue Autos, Erfolg hatte er damit aber nie.​

"Das Auto von morgen - schon heute" verspricht Tucker seinen Kunden, Händlern und Aktionären. Doch der Verlauf der Präsentation in Chicago ließ Böses ahnen: Die Motoraufhängung hielt dem Gewicht der beiden 70 Kilo-Batterien nicht stand, die zum Start des gewaltigen 9,7-Liter-Boxermotors gebraucht wurden. Hilfskräfte mussten den Wagen mit Muskelkraft auf die drehbare Bühne wuchten, bis sich endlich der Vorhang öffnen konnte. Das fachkundige Publikum ist begeistert, denn außer den Sicherheitseinrichtungen für die Insassen hat der Wagen noch mehr Erstaunliches zu bieten: hydraulische Ventilsteuerung, Benzineinspritzung, ein versiegeltes Kühlsystem mit Dauerfrostschutz, 24-Volt-Bordelektrik, Einzelrad-Aufhängung und Federung mit Gummi-Elementen. Besonders raffiniert ist die Kraftübertragung: Von jedem Kurbelwellenende des im Heck platzierten Boxermotors soll über einen Drehmomentwandler je ein Hinterrad direkt angetrieben werden. Das Getriebe verfügt über eine elektromagnetische Vorwahl und eine Flüssigkeitskupplung.

So sehr Preston Tucker die Sicherheit der Insassen seiner auf einen Kaufpreis von 2450 Dollar veranschlagten Limousine in den Mittelpunkt stellt, so risikobereit ist er, was die Finanzierung angeht. Potenzielle Geldgeber verabschieden sich wieder, weil Tucker die Kontrolle nicht aus der Hand geben will. Als Ausweg plant der Enthusiast ein Franchise-Modell, durch das die künftigen Händler sechs Millionen Dollar beisteuern sollen. Weiteres Geld will er durch Aktien, Anleihen und Konzessionen einwerben - die Börsenaufsicht wird hellhörig.

Illustration eines seiner Modelle aus einer Auto-Zeitschrift im Jahr 1955.​

Als 1948 die Serienproduktion beginnen soll, haben die Finanzierungsprobleme einiges an dem vormals so spektakulären Auto verändert. Der Antrieb ist nun auf einen 5,5-Liter-Hubschraubermotor aus dem Hause Franklin geschrumpft, andere Neuerungen aus dem Prototyp fehlen einfach. Anleger fühlen sich betrogen, negative Schlagzeilen folgen, der Aktienkurs bricht ein. Hinzu kommt, dass die Zulieferung von Bauteilen stockt. Tucker sieht sich als Opfer einer Verleumdungs-Kampagne der großen Hersteller GM, Ford und Chrysler, die sein innovatives Konzept aus dem Markt drängen wollen. Die "großen Drei", so nimmt er an, haben Druck auf die Zulieferer ausgeübt, um seine Produktion lahmzulegen.

Nur 50 fertige Tucker Torpedo verlassen das Werk, heute sind es Liebhaberstücke, die für umgerechnet 300.000 Euro oder mehr gehandelt würden - wenn sie denn jemand anböte. Im August 2008 wurde ein Torpedo versteigert und erreichte einen unerwartet hohen Preis von über einer Million US-Dollar.

Die Produktion wird wenige Monate nach Start der Vorserie eingestellt. Im Folgejahr muss sich der Firmenchef einer Anklage wegen Untreue erwehren - und wird freigesprochen. 1953 stirbt der leidenschaftliche Raucher Preston Tucker an Lungenkrebs - mitten in der Entwicklung eines neuen, ganz und gar innovativen Personenwagens.