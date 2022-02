Jakarta. (dpa/RNZ) Es klingt wie aus einem "Crocodile Dundee"-Film: Ein Indonesier hat auf der Insel Sulawesi ein Krokodil nach sechs Jahren von einem Reifen um den Hals befreit. Sogar internationale Tierexperten und die Behörden in dem Inselstaat waren zuvor daran gescheitert, das Reptil zu fangen und ihm seine Last abzunehmen – bis jetzt, wie lokale Medien am Dienstag berichteten.

Schaulustige stehen um das Krokodil herum, das nach sechs Jahren von einem Motorradreifen um seinen Hals befreit wird. Es gab die Befürchtung, das Tier könne daran ersticken. Foto: AFP

Bei dem Retter handelt es sich nach eigenen Angaben um einen 35-Jährigen aus Java. "Ich habe mich wochenlang darauf vorbereitet, das Krokodil einzufangen", zitierte ihn die Nachrichtenagentur Antara. Das vier Meter lange Reptil hatte den Motorradreifen seit 2016 um den Hals und war im vergangenen Jahr wieder mehrmals im Fluss Palu gesichtet worden. Es gab zeitweise Befürchtungen, es könne ersticken.

Der Retter erklärte, er habe Tauben und Hühner an einen Bambusstock gebunden, um das menschenscheue Tier anzulocken. Schließlich sei es tatsächlich in Richtung Ufer gekommen, wo Dutzende Männer geholfen hätten, es an Land zu ziehen. Auf Fotos war zu sehen, dass dem Salzwasserkrokodil das Maul zugebunden und der Kopf mit einem Tuch abgedeckt worden war, um es zu beruhigen, bevor der Reifen durchgesägt wurde. Anschließend wurde es wieder in die Freiheit entlassen.

Vor zwei Jahren hatte die regionale Naturschutzbehörde einen Wettbewerb samt Belohnung ausgeschrieben, um dem Tier aus seiner misslichen Lage zu helfen. Naturschutzchef Hasmuni Hasmar betonte damals, man suche dafür Experten und keine Glücksritter. Als sich daraufhin niemand meldete, wurde die Aktion abgeblasen. Kurze Zeit später jedoch reiste der australische Tierexperte Matt Wright, bekannt aus der "National Geographic"-Sendung "Monster Croc Wrangler", nach Palu. Auch der Krokodilbezwinger Chris Wilson kam mit. Die beiden scheiterten bei ihrem Fangversuch und reisten schließlich wieder ab.

Salzwasser- oder Leistenkrokodile (Crocodylus porosus) sind die weltweit größte Krokodilart. Sie kommen in Küstengewässern und Meeresarmen in Südostasien, Australien und Indien vor. Dort bewohnen die Reptilien brackige Flussmündungen, Mangrovensümpfe und andere Küstenlebensräume. Männliche Exemplare können bis zu sieben Meter lang werden, weibliche Tiere maximal vier Meter. Die Echsen werden bis zu 70 Jahre alt und gelten nicht als gefährdet.