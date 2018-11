Von Manfred Fritz

Schramberg. Man könnte die Geschichte der Uhrmacherei des Schwarzwaldes auch kindergerecht erzählen: Auf den hohen Tannen im finsteren Wald saßen einmal geheimnisvolle Vögel und riefen: "Kuckuck". Und die armen Bauern, die sich durch den Bau von einfachen Uhren ein Zubrot verdienen mussten, schickten ihre Söhne abends hinauf auf die Bäume, um den schlafenden Kuckuck zu fangen, den sie dann in eine ihrer Uhren sperrten. Dort musste der Vogel zu jeder Stunde ein Türchen öffnen und mit seinem Ruf die Zeit ankündigen.

Schön. Aber wahr daran ist nur, dass im 18. und 19. Jahrhundert auch im Schwarzwald, wie in vielen anderen abgelegenen Gegenden, die von der Industrialisierung nicht erreicht wurden, die Bauern im Winter ihr dürftiges Einkommen mit Heimarbeit aufbesserten. Indem sie Dinge fertigten, zu deren Herstellung kein großer Maschineneinsatz nötig war - die aber doch gebraucht wurden. Uhren zum Beispiel. Anfangs mit Rädern aus Holz, die ersten sind ab 1760 erhalten. Oder - für das bescheidene Amüsement jener Zeit - Spieluhren und Figurenautomaten. Mit der Zeit waren die groben Zifferblätter aus einem runden Stück Stammholz und mit aufgesetzten Zahlen nicht mehr schön genug.

Auf anfangs aufwendig bemalten Lackschildern, später auf seriell dekorierten Zifferblättern wurde danach die Zeit angezeigt. Und dahinter arbeiteten fabrikmäßig gefertigte Metall-Uhrwerke unterschiedlicher Größe, mit und ohne Glockenschlag, mit Gewichts- oder Federantrieb.

Das Museum ist täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt: 8, ermäßigt 4 Euro. Gruppenführungen nach Anmeldung. Schramberg liegt südlich von Freudenstadt. Fahrzeit von Heidelberg aus: Etwa 2,5 Stunden (180 Kilometer) Im Netz: www.junghans-terrassenbau-museum.de

Aber dann, Mitte des 19. Jahrhunderts, war der Kuckuck da. Als erstes, aber zunächst keineswegs typisches Beispiel einer Schwarzwälder Automatenuhr. Denn der Kuckuck, dieser Brut-Schmarotzer, der seine Eier in fremde Nester legt und gar nicht gut beleumundet ist, verdankt seine Nähe zum Schwarzwald einzig einem simplen Umstand: Die zwei schlichten Töne im Abstand einer absteigenden Terz, die er hervorbringt, lassen sich über zwei Pfeifen und kleine Blasebälge, die vom Schlagwerk angehoben und fallengelassen werden, leicht nachmachen. Das kam den Heimuhrmachern im Schwarzwald entgegen. Mehr Mythos ist nicht, zum Kuckuck! Und nachgewiesen ist noch, dass das mit Efeu verzierte Uhrengehäuse ein Bahnwärterhäusle darstellen soll. Denn die Form entstand im Zusammenhang mit dem Bau der Schwarzwaldbahn und einem 1850 ausgeschriebenen Wettbewerb.

Man könnte jetzt ein wenig ins Schmunzeln geraten: Denn die größte und wichtigste Kuckucksuhren-Sammlung ist seit wenigen Wochen in einem monumentalen Uhrenmuseum zu sehen - dem sanierten "Terrassenbau" von Junghans in Schramberg, der zwischen 1916 und 1918 vom Stuttgarter Industrie-Architekten Philipp Jakob Manz an einen extremen Steilhang hingebaut wurde. Ein Baudenkmal erster Güte, bestehend aus neun Terrassen, deren jeweils 14 große Fenster auf einer Länge von 42 Metern allen Uhrmachern, die in zwei Reihen hintereinander arbeiteten, optimales Tageslicht gaben. Damals, als Junghans noch eine der richtig Großen war.

Hier wurde schon früh etwas für die Gesundheit der Mitarbeiter getan: Gymnastisch aufgelockert gingen die Uhrmacher ab 1918 an ihre Arbeit.

Nach mehreren Jahren Sanierung des denkmalgeschützten Baus durch die heutigen Junghans-Inhaber Hans-Jochem und Sohn Hannes Steim, einer ortsansässigen Industriellenfamilie, ist mit dem Terrassenbau-Museum ein Traum wahr geworden. Einer, der von Uhrenfreunden betreten werden kann. Denn Junghans mit seiner reichen Vergangenheit fehlte bisher ein solcher Platz, um nicht nur die eigene Firmenhistorie, sondern darüber hinaus die komplette Geschichte der Uhrmacherei des Schwarzwaldes auszubreiten. Das ist im Terrassenbau, oberhalb der heutigen Produktionsstätten für Armbanduhren, realisiert worden.

Die 1861 gegründete Firma Junghans war 1903 mit einer Jahresproduktion von drei Millionen Zeitmessern und 3000 Beschäftigten einmal größte Uhrenfabrik der Welt. Und - hier wäre Grund zum Schmunzeln: Junghans war berühmt für seine Wand-, Stand- und sogar Küchenuhren, für Pendulen im amerikanischen Stil, für Wecker mit so eindrücklichen Namen wie "Störenfried" oder "Krawall", für Generationen von Taschen- und später Armbanduhren, für Uhren mit Solarantrieb und Funkanbindung.

Aber Kuckucksuhren hat Junghans nie gebaut. Gleichwohl hat sich der Kuckuck auch hier ein schönes fremdes Nest gesichert: Die legendäre Sammlung von Heinrich Engelmann aus Vechta, die den Beginn der Schwarzwälder Uhrenfertigung über 150 Jahre mitsamt Lackschilder-, Kuckucksuhren, Musikspielautomaten und Orchestrien umfasst, wurde von der Eigentümerfamilie Steim erworben und hat auf vier Terrassen des mit einem seitlichen Schrägaufzug für Besucher erschlossenen Baus Platz gefunden. Man fährt ganz hoch, und abwärts geht es nach dem Besuch der einzelnen Terrassen über die Treppenhäuser.

Kuckuck ruft’s aus der Uhr: Das Museum beherbergt eine eindrucksvolle Sammlung Schwarzwälder Uhren.

Aber dass der gefiederte Brut-Parasit die anderen, eindrucksvollen Beispiele Schwarzwälder Uhrenfertigung verdrängen könnte, ist nicht zu erwarten. Denn es gibt außer dem falschen Kuckuck viel zu sehen und zu hören.

Die ganze Unternehmensgeschichte von Junghans - einschließlich der Rolle als Hersteller von Kriegsmaterial wie Bomben- und Granatenzündern - ist aufgearbeitet. Die bei Junghans jeweils hergestellten, zeittypischen Uhren sind zu sehen. Die uhrmacherischen und elektronischen Forschungsleistungen, die sich in 3000 Patenten ausdrücken, werden gewürdigt. Aber auch die für Schramberg wichtige Zulieferindustrie etwa im Bereich der Produktion von Federn aller Art wird dargestellt und erklärt.

Die Firma behauptet sich heute mit mehreren erfolgreichen Linien wie der Junghans Meister, der Meister Pilot, der nostalgischen Meister Driver, der berühmten Junghans max bill, der neuen Linie Junghans Form oder mehreren Funk- und Solaruhren in einem hart umkämpften Markt - mit überzeugendem Design, hauseigenen Funkwerken sowie soliden Schweizer Mechanikwerken, die auch viele andere nutzen. Die aktuelle Kollektion wird auf einer eigenen Terrasse präsentiert und in einem Shop offeriert.