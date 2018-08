Von Frederick Mersi

Hartmut Röger rennt nicht, er eilt. Es ist 7.35 Uhr, sieben Patienten hat er schon versorgt: Kompressionsstrümpfe angezogen, Medikamente gerichtet und einen künstlichen Ausgang kontrolliert. Wie viel Zeit er für jeden Menschen hat, gibt ihm eine App vor. "Ich versuche eigentlich, mich von so was fernzuhalten", sagt der 59-Jährige. Doch das Smartphone bestimmt inzwischen seinen Arbeitstag. Die App navigiert ihn zu den Patienten und gibt ihm eine Übersicht, was er dort zu tun hat. Es ist nicht so, dass Röger darauf angewiesen wäre: Seit 20 Jahren ist er für die Kirchliche Sozialstation Bergstraße-Steinachtal in seiner Heimatstadt Schriesheim unterwegs. Seine Touren kennt er in- und auswendig. Als Gedankenstütze hilft die App trotzdem.

Hintergrund WO PFLEGE STATTFINDET Fast 3 Millionen Menschen sind in Deutschland derzeit pflegebedürftig – Tendenz seit Jahren steigend. Wo sie betreut werden, ist eindeutig. 73 % werden daheim versorgt. Das sind 2,08 Millionen Menschen. Für 1,3 Millionen leisten allein die Angehörigen die Pflege. 27 % leben in Heimen und werden dort [+] Lesen Sie mehr WO PFLEGE STATTFINDET Fast 3 Millionen Menschen sind in Deutschland derzeit pflegebedürftig – Tendenz seit Jahren steigend. Wo sie betreut werden, ist eindeutig. 73 % werden daheim versorgt. Das sind 2,08 Millionen Menschen. Für 1,3 Millionen leisten allein die Angehörigen die Pflege. 27 % leben in Heimen und werden dort gepflegt. Das sind 783 000 Menschen. Quelle: Stat.Bundesamt; aktuellste Zahlen von 2015

[-] Weniger anzeigen

Röger rast nicht, er fährt zügig. Die Tachonadel des Opel Corsa bleibt meist ein paar Millimeter über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. "Die nächste Patientin muss bis 7.45 Uhr versorgt werden, danach hat sie einen Arzttermin", sagt Röger, als er die Straße zum Branich hinauffährt. Ein Ferrari, ein Porsche-SUV und ein BMW kommen ihm entgegen. Wer auf dem Berg wohnt, will nicht so schnell weg. Auch dann nicht, wenn die Gebrechen sichtbarer werden. Röger klingelt an einem der unauffälligen Einfamilienhäuser, die den Gegensatz zu immer neuen Villen mit Pools und verglasten Wänden bilden. Die Tochter seiner Patientin öffnet die Tür, Röger kennt sie noch aus dem Konfirmanden-Unterricht. "Du kriegst Bonuspunkte", sagt sie und lacht, als er ihrer Mutter die etwas zu großen Kompressionsstrümpfe passend anlegt.

"Auf so großem Fuß lebt sie aber nicht", sagt Röger zur Tochter. Sie lacht. Rögers Patienten und ihre Angehörigen vertrauen ihm, sprechen ihn meist nur mit Vornamen an: der Hartmut. Manche von ihnen pflegt er jahrelang von Stufe eins bis zum Tod. So wie den Mann, der an der nächsten Adresse auf dem Smartphone wohnt. Seit 19 Jahren kommt Röger, jetzt liegt sein Patient im Sterben. Kalt lasse ihn das nicht, sagt er. "Aber ich kann nicht mit all diesen Leuten sterben oder ihre Schmerzen teilen. Es würde auch nichts nützen."

Stattdessen will er denen helfen, die auf ihn und die Sozialstation angewiesen sind. So wie sein nächster Patient: dement, bettlägerig, nicht mehr fähig, selbstständig zu essen. Röger setzt ihm das Gebiss ein, gibt ihm zu trinken, wäscht und rasiert ihn, wechselt die Windel und verabreicht Augentropfen. Er hat einen Hirschkäfer dabei, ein Weibchen, das er in der Nähe seines eigenen Hauses gefunden hat. Den Patienten freut das. Als er es noch konnte, hat er Käfer gesammelt. "Die Sozialstation ist ein Segen", sagt die Frau des Mannes, während sie Kaffee aufbrüht. "Wenn Leute wie Herr Röger nicht zweimal am Tag vorbeikommen würden, müsste ich meinen Mann weggeben. Aber der Hartmut schafft, ich bin entlastet." Und ihr Mann kann weiter vom Bett aus durch das große Fenster in Richtung Westen auf die Rheinebene schauen.

Kleine Aufmerksamkeiten wie der weibliche Hirschkäfer gehören für Röger zu seinem Beruf dazu. "Wir sind grundsätzlich alle einer festen Tour zugeordnet, auch um eine Beziehung zu den Leuten aufzubauen", sagt er. Außerdem erstellt er Biografien seiner Patienten, gerade bei Demenz sei das wichtig. "Wenn man weiß, was den Leuten in ihrem Leben wichtig war, bekommt man einen Zugang zu ihnen." Nur das Glas selbst gekochte Marmelade von der evangelischen Kirchengemeinde, das bekommt jeder Patient zum Geburtstag - egal, ob Konfitüre in seinem Leben eine besondere Bedeutung hat.

Traubengelee gibt es an diesem Montagmorgen für einen Patienten im Talhof, einer Einrichtung der Wiedereingliederungshilfe der Evangelischen Stadtmission Heidelberg. "Davon kann man ja gar nicht besoffen werden", sagt der mit skeptischem Blick. Röger lacht. Ein paar Minuten später stellt sein Patient die Marmelade beim Frühstück stolz auf den Tisch. "Das ist eine amüsante Truppe hier oben", sagt Röger. Scherze sind fast immer Teil seiner Patientengespräche. "Ich glaube, ich habe die Schlafkrankheit", sagt einer, den Röger mit seinem Besuch geweckt hat. "Welche? Die sibirische oder die afrikanische?", fragt Röger. Fast alle Gespräche werden auf Kurpfälzisch geführt, auch das mit einer Patientin in der Talstraße. "Man wird halt alt", sagt sie. "Oder man ist es schon", entgegnet Röger. "Was macht man da?", fragt sie. "Da kann man nix machen", antwortet Röger. Zeit für so ein Geplauder bleibt immer, trotz des Zeitrahmens, den das Smartphone vorgibt.

Zum Lohn gibt es für den Pfleger eine Tafel Schokolade mit Kaffee-Sahne-Geschmack, auf dem Branich hat Röger schon ein Käsebrötchen bekommen. Früher, als er noch bei einer ähnlichen Einrichtung in Hemsbach arbeitete, bekam er bei der Geburt seiner Kinder sogar selbst gemachte Baby-Kleidung. Zwölf Jahre arbeitete er dort, bevor er nach Schriesheim wechselte - damals als erster männlicher Pfleger in der Kirchlichen Sozialstation. Heute ist er dort kaum wegzudenken, sein Arbeitgeber hat beim Pflegepersonal den größten Männeranteil aller Einrichtungen in der Region.

Dabei wollte Röger eigentlich nie Pfleger werden. Es lag an den Krankenhäusern, die konnte er nicht leiden. "Wenn ich dort jemanden besucht habe, bin ich so schnell wie möglich wieder raus." Röger hat Bürokaufmann gelernt. "Und dann habe ich mich gefragt, was Gott mit meinem Leben machen kann." Obwohl er es sich nie vorstellen konnte, absolvierte Röger ein Diakonisches Jahr, seinen Zivildienst und begann 1981 seine Krankenpfleger-Ausbildung im Diakonissenkrankenhaus Mannheim. "Aus christlicher Verantwortung", sagt Röger. "Das klingt fromm, ist aber so."

Damit geriet er aber in Konflikt mit seinem Arbeitgeber, als er nach seiner Ausbildung seine erste Stelle in Weinheim antrat. "Ich habe gedacht, ich könnte dort umsetzen, was ich für richtig halte", erinnert sich Röger. Als er eines Morgens die Betten machte, sah er, dass ein Patient im Sterben lag. "Ich habe meinen Platz in dem Moment bei diesem Menschen gesehen", sagt er. "Da bin ich von den Kollegen ziemlich angemacht worden, was auch an der knappen Besetzung lag." Er lebte sich ein, wechselte aber zweieinhalb Jahre später in den Pflegedienst nach Hemsbach.

Fast 40 Jahre lang ist Röger jetzt in der Pflege tätig, wäscht seine Patienten, träufelt Augentropfen, richtet Pillen, misst den Blutdruck, wechselt Verbände. Keine leichte Arbeit, doch die Bedingungen seien besser geworden, sagt er. Früher, vor der Einführung der Pflegeversicherung, habe er zum Teil ausgemusterte Rollstühle und Krankenbetten zu den Patienten tragen müssen. "Und vorher musste ich die Leute erst davon überzeugen, dass sie das brauchen", sagt er. "Da kommt man sich vor wie ein Verkäufer." Und das Schleppen schadet dem Rücken, mit dem Röger in den letzten Jahren immer wieder Probleme hat.

Jetzt trennen ihn noch rund fünf Jahre vom Ruhestand. "So Gott will, mache ich das Ganze bis dahin noch gern", sagt Röger. Anstrengend seien die vielen Jahrzehnte schon gewesen. Er zögert kurz: Trotzdem würde es ihm schwerfallen, aufzuhören. "Ich habe mich mit diesem Gedanken auseinandergesetzt und arbeite daran, damit umzugehen."

Ob er später einmal selbst professionell gepflegt wird? "Ich habe die Befürchtung, dass das bald nicht mehr leistbar ist", sagt er. Viele Einrichtungen suchen verzweifelt nach jungen Leuten, die Pfleger werden wollen. Der Mangel ist groß. Dass eine bessere Bezahlung daran etwas ändern kann, glaubt Röger nicht. "Das kann man so sehen. Aber es gibt viele Berufe, in denen die Leute ähnlich stark gefordert werden und weniger verdienen." Das Finanzielle habe für ihn nie im Vordergrund gestanden: "Das hier ist meine Berufung." Wieder so ein frommer Begriff, ein treffenderes Wort hat Röger dafür aber nicht. Für den Pflegeberuf brauche man die Bereitschaft, anderen zu dienen, nicht unbedingt mehr Geld.

Es ist 12.30 Uhr, Rögers Tour neigt sich dem Ende zu. Die letzte Patientin, die in der App auf dem Smartphone angezeigt wird, wohnt in der Schriesheimer Kernstadt, nur einige Hundert Meter vom Gebäude der Sozialstation entfernt. "Kürzlich war mein Katheter verstopft", sagt sie. "Da habe ich bei der Sozialstation angerufen, und es kam sofort jemand." Röger füllt die Dokumentationstabelle aus, die bei seiner Patientin liegt. Ein paar freundliche Worte, dann macht er sich wieder auf den Weg. Er eilt, aber er rennt nicht.

Die Mittagssonne steht jetzt hoch am Himmel, die Frühschicht ist fast vorbei. 15 Patienten hat Röger in den zurückliegenden knapp fünf Stunden in ihrem Zuhause versorgt - von der Villa auf dem Branich bis zum Zimmer im Talhof, stets bereit, zu dienen. Doch nach dem Frühdienst, das gibt er gern zu, legt er sich zuhause erst mal selbst eine Runde ins Bett.