Von Cornelia Wystrichowski

Sebastian Fitzek ist Deutschlands erfolgreichster Thrillerautor. Seine Bücher verkaufen sich millionenfach und erobern regelmäßig die Bestsellerlisten - jetzt kommt sein Roman "Das Joshua-Profil" ins Fernsehen. RTL zeigt am Karfreitag (30.3., 20.15 Uhr) die Verfilmung von Fitzeks Buch, das sich um eine rätselhafte Verschwörung dreht. Der erfolglose Schriftsteller Max Rhode (Torben Liebrecht) wird zum Gejagten, weil ein Computerprogramm voraussagt, dass er ein Verbrechen begehen wird - Rhode wird von der Polizei gehetzt und seine Tochter von einer mysteriösen Organisation bedroht.

Herr Fitzek, Sie haben schon zahlreiche Bücher geschrieben, doch "Das Joshua-Profil" ist die erste große TV-Verfilmung. Sind Ihre Bücher womöglich schwer verfilmbar?

Stimmt, es ist die erste Fernsehverfilmung. Das liegt daran, dass das Genre Thriller lange mit Skepsis behaftet war. Das war zunächst im Buchbereich so, wo mich viele Absagen erreichten. Es hieß immer: Deutscher Thriller funktioniert nicht. Irgendwann hatte sich das im Buchbereich geändert und es gab eine Thrillerwelle, aber beim Fernsehen hieß es lange: Thriller ist einfach zu düster.

Nicht zu Unrecht, oder?

Ich kann das schon verstehen, die Sender wollen etwas um 20.15 Uhr ausstrahlen, und ein Thriller ist in der Regel erst was für nach 22 Uhr. Mittlerweile hat sich das aber dank Erfolgsserien wie "Dark", "4 Blocks", "Babylon Berlin" oder "You Are Wanted" geändert.

Sie gelten als Autor von blutigen Thrillern. Wie sehr musste Ihr Roman "Das Joshua-Profil" bearbeitet werden, damit er um 20.15 Uhr laufen kann?

Es ist ein Vorurteil, dass meine Bücher alle blutrünstig sind. Okay, der Roman "Abgeschnitten" ist wirklich gewalttätig und blutig. Aber im "Augensammler" wird das Augensammeln kein einziges Mal beschrieben, und mein Debüt "Therapie" hatte nicht einmal eine Leiche. Das "Joshua-Profil" ist nicht mein düsterster Thriller, hier musste wenig bearbeitet werden.

Generell gibt es in TV-Krimis einen Trend hin zur drastischeren Darstellung von Gewalt …

Ich halte überhaupt nichts davon, dass man glaubt, man muss einen gewissen Blutzoll haben, um eine spannende Geschichte zu erzählen. Brauche ich eine Gewaltszene nur für einen Tabubruch, dann ist es Splatter, und Splatter interessiert mich überhaupt nicht. Ich stelle eher die Tendenz fest, dass das psychologische Moment immer mehr Einzug hält in die TV-Unterhaltung, auch in den "Tatort", der sich streckenweise zum Psychothriller entwickelt. Ich glaube, dazu hat der Buchbereich mit seinen psychologischen Thrillern beigetragen.

Haben Sie einen Lieblingskommissar beim "Tatort"?

Ich bin überhaupt kein "Tatort"-Experte. Aber ich mag Kommissar Borowski sehr gerne, weil der eine gebrochene Figur ist, und seine Figurenzeichnung geht sehr ins Psychologische - als Autor von psychologischen Thrillern interessiert mich das mehr als ein amüsanter Krimi wie etwa die Münsteraner, die ja mehr Komödie sind.

Ich habe gelesen, Sie würden gerne mal ein Drehbuch für den "Tatort" schreiben. Was ist daraus geworden?

Da wurde ich falsch zitiert. Ich hatte gesagt, dass das eine große Herausforderung für mich wäre und ich mir das gar nicht anmaßen wolle, weil ich mich in diesem Genre gar nicht so zuhause fühle. Generell sind mir Thriller lieber als Krimis.

Hintergrund Name: Sebastian David Fitzek Geboren am 13. Oktober 1971 in Berlin Ausbildung: Fitzek studierte nach dem Abi Jura; seine Doktorarbeit drehte sich um das Urheberrecht. Anschließend arbeitete er beim Radio, war Chefredakteur und Programmdirektor für verschiedene Stationen in Deutschland. Schriftsteller: Seit [+] Lesen Sie mehr Name: Sebastian David Fitzek Geboren am 13. Oktober 1971 in Berlin Ausbildung: Fitzek studierte nach dem Abi Jura; seine Doktorarbeit drehte sich um das Urheberrecht. Anschließend arbeitete er beim Radio, war Chefredakteur und Programmdirektor für verschiedene Stationen in Deutschland. Schriftsteller: Seit seinem Debütroman "Die Therapie" 2006 veröffentlicht er regelmäßig Thriller, die bei der Literaturkritik generell schlecht wegkommen, bei seinen Fans aber wegen ihrer enormen Spannung sehr beliebt sind. Er ist derzeit einer der erfolgreichsten deutschen Autoren, hat 17 Romane, drei Sachbücher und ein Kinderbuch geschrieben. Fitzeks Werke sind bislang in 24 Sprachen übersetzt. Als einer von wenigen deutschen Thrillerautoren wird er auch in England und den USA verlegt. Preise: Fitzek wurde 2017 als erster deutscher Autor mit dem Europäischen Preis für Kriminalliteratur ausgezeichnet, den vor ihm schon Hakan Nesser oder Henning Mankell bekommen haben. Gerade hat Fitzek selbst einen Preis gestiftet, den mit 6666 Euro dotierten "Viktor Crime Award", der ab 2018 alle zwei Jahre an "eine neue Stimme der Thriller- und Kriminalliteratur" vergeben werden soll. lex

[-] Weniger anzeigen

Worin liegt der Unterschied?

Im Krimi geht es um einen Ermittler, der beruflich darauf trainiert ist, mit Gewalt umzugehen und der herausfinden muss, wer ein Verbrechen begangen hat. Mich interessiert es aber mehr, wenn in einem Thriller ein Otto Normalverbraucher im Mittelpunkt steht, wenn die Gewalt jemandem wie dem Schriftsteller Max Rhode im "Joshua-Profil" die Maske runterreißt und er sein wahres Ich zeigen muss.

Wann haben Sie zum ersten Mal gemerkt, dass Sie sich Geschichten ausdenken können, die andere Menschen fesseln?

Als ich bei einem Radiosender in Berlin die Morgensendung betreut habe. Damals habe ich als Redakteur Texte für andere geschrieben, das waren eher lustige Geschichten, die man in kurzer Zeit sehr verdichtet schreiben musste. Ich bin außerdem mit Filmen wie "Angel Heart" oder "Das Schweigen der Lämmer" groß geworden. "Die Klapperschlange" mit Kurt Russell war der erste Film, der mich richtig aus der Bahn geworfen hat, der entwirft ein utopisches Szenario. Danach habe ich mich immer gefragt: Fällt dir auch mal so eine Was-wäre-wenn-Situation ein, wo man als Leser oder Zuschauer wirklich die Antwort wissen will? Irgendwann hatte ich eine entsprechende Idee zu meinem Debütroman und habe es ausprobiert.

Tut es Ihnen weh, dass die ernsthafte Literaturkritik oft kein gutes Haar an Ihren Romanen lässt?

Nein, nicht mehr. Das liegt nicht etwa an meinem Erfolg, sondern das hängt mit einer Einsicht zusammen: Ich achte immer auf die Intention des Kritikers. Sind es Menschen, die mir wohlgesonnen sind, wie mein Lektor und meine Frau? Oder will mir ein Kritiker nur aufzeigen, dass ich unfähig bin und am besten aufhören sollte? Dann schalte ich auf Durchzug. Das ist eine Unterteilung, die ich jedem nur raten kann, unabhängig davon ob er Autor ist, ein Journalist oder zum Beispiel ein Lehrer oder Schüler, der in den Social Media kritisiert wird.

Sie haben im RTL-Film einen Kurzauftritt als Buchhändler, der völlig verzweifelt ist, weil niemand zur Lesung des Titelhelden kommt, der wie Sie Thriller schreibt. Wie kam es dazu?

Die Szene gibt es in meinem Roman so nicht, aber der Regisseur und der Drehbuchautor brauchten eine Szene, die die Erfolglosigkeit der Hauptfigur unterstreicht. Mir ist das selber mal passiert. Ich war 2007 in Rostock, und obwohl ich da mit "Amokspiel" schon auf der Bestsellerliste stand, kamen genau fünf Leute, und drei davon haben in der Buchhandlung gearbeitet. Ich fand es lustig, das zu spielen, bin dann aber ein bisschen erschrocken, weil eine längere Sprechrolle daraus wurde, als ich erwartet hatte.

Sie gehen künftig also nicht unter die Schauspieler?

Nein, eine Karriere als Schauspieler strebe ich nicht an. Es ist ein verdammt harter Job, glaubwürdig in eine andere Rolle zu schlüpfen. Ich ertrage mich ja kaum auf Fotos, und mich dann auch noch im Bewegtbild zu sehen - das ist gar nicht so angenehm (lacht).