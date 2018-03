Von Jens Albes

Wiesbaden/Mannheim. Deutschland ist digital und tippt auf Tastaturen und Touchscreens. Stirbt die Handschrift aus? Nein. Viele sprechen von einem kleinen Gegentrend zu Computerbuchstaben: Aufsteller vor Geschäften, Tafeln vor Cafés und Empfehlungen in Buchhandlungen sind heute oft von Hand beschriftet. Stiftehersteller freuen sich über den Trend des "Handlettering", der kunstvollen Schönschrift mit der Hand und über einen neuen Boom der Füller.

"Ich bekomme Anfragen von Lokalen, Bäckereien und Burger-Läden, ihre Tafeln schön zu gestalten. Das Bewusstsein für die Handschrift kommt langsam zurück", sagt die Mainzer Illustratorin Annika Sauerborn alias "Frau Annika", Autorin von Büchern über die Kunst des Schreibens mit der Hand.

Hintergrund Die Hand schreibt je nach Laune Von Matthias Roth Mein erstes Tagebuch schrieb ich 1975: Mit einem Freund fuhr ich per InterRail quer durch Europa. Die Freundin blieb zu Hause. Ich wollte ihr authentisch von der Reise berichten, die mich nach Istanbul, Dubrovnik, Rom, Florenz und Paris führen sollte. Auch wenn die letzte Station aus Geldmangel gecancelt werden [+] Lesen Sie mehr Die Hand schreibt je nach Laune Von Matthias Roth Mein erstes Tagebuch schrieb ich 1975: Mit einem Freund fuhr ich per InterRail quer durch Europa. Die Freundin blieb zu Hause. Ich wollte ihr authentisch von der Reise berichten, die mich nach Istanbul, Dubrovnik, Rom, Florenz und Paris führen sollte. Auch wenn die letzte Station aus Geldmangel gecancelt werden musste: Es war ein großes Abenteuer. Ich war 17. Während des Abiturs, als mir alles über den Kopf zu wachsen schien, begann ich auch ohne Reiseanlass Tagebuch zu führen, zunächst in große Ringbüchern, später in kleinformatigen, dicken Kladden. Es wurde eine die Gedanken ordnende Gewohnheit daraus. Als ich mir den ersten Computer leisten konnte, war die Verlockung groß, die Notate als Datei weiterzuführen. Das hat den großen Vorteil, dass man mit einem Stichwort alte Einträge sicher finden kann: Denn ein großes Problem des Tagebuchschreibers ist es, frühere Notizen zu einem Thema wiederzufinden, wenn man den Verdacht hat, sich zu wiederholen. Doch das Schreiben am PC war nicht dasselbe wie das Schreiben mit Stift, Kuli oder Federhalter, zumal ich das Schreiben inzwischen zum Beruf gemacht hatte: Dieses funktionierte seltsamerweise immer nur an der Maschine. Zum handgeschriebenen Diarium kehrte ich daher rasch wieder zurück. Schon die allerersten Reisehefte waren ja nicht nur Texte gewesen: Sie erzählten ihre Geschichte auch durch die Art und Umstände der Entstehung: Kaum leserlich verwackelt war die Schrift, wenn ich im fahrenden Zug schrieb. Verfleckte Seiten bezeugten, dass wir uns Essen besorgt hatten und mit Blick auf die Adria auf einer Hafenmauer saßen, während ich das Erlebte notierte. Die Buchstaben begannen zu schaukeln bei der Überfahrt nach Italien - und zu tanzen, als wir in Florenz zu viel Wein getrunken hatten. Die Hand schreibt eben je nach Laune. Die digitalen Fortschritte haben mich nie davon abgehalten, normale Notizbücher mit mir zu führen, meine Gedanken handschriftlich in Hefte oder gelegentlich in einem Brief festzuhalten: Ja, ich hatte auch immer mindestens einen "analogen" Briefpartner - bis heute fast ausschließlich Frauen. Männer griffen schon vor dem Internet lieber zum Telefon als zur Feder. Auch wenn ich viele E-Mails schreibe, häufig auch in Brieflänge: Es ist nicht vergleichbar. Schon die Grenzen, die ein Blatt Papier setzt, fordern einen auf, die Handschrift anzupassen. Eine Freundin schrieb kürzlich, sie neige auch zur kleinen Schrift, wenn sie eine depressive Stimmung habe. Wenn sie heiter und lustig ist, schreibt sie in großen, schwungvollen Lettern. Und wie tröstlich bei längeren Kuraufenthalte neben SMS- und WhatsApp-Nachrichten handschriftliche Postkarten von der Liebsten sind, darüber könnte man Romane schreiben. Freilich ist das Schreibwerkzeug von Belang: Die Qualität des Papiers, ob es rau oder glatt ist, liniert oder blanco. Es ist auch eine Frage des Stifts, der Tinte. Von der Umgebung, in der man schreibt, ganz zu schweigen. Eine Weile schrieb ich Briefe bevorzugt auf "Arbeitsmaterial", z.B. Programmzettel von Konzerten, die ich besuchte. Richtiges "Briefpapier" habe ich dagegen selten benutzt: Es schien mir viel zu schön, um es zu bekrakeln.

Silke Böhme, Buchhändlerin bei Hugendubel in Wiesbaden, erklärt an einem Buchregal mit zahlreichen kleinen Zettelchen: "Unsere Buchempfehlungen sollen persönlich rüberkommen, deshalb schreiben wir sie mit der Hand. Wenn die Kollegen wollen, schreiben sie auch ganz bewusst ihren Namen dazu."

Die Sprecherin des Stifteherstellers Faber-Castell in Stein bei Nürnberg, Sandra Suppa, sagt: "Die individuelle, persönliche Handschrift drückt für den Empfänger eine hohe Wertschätzung aus, so dass persönliche Gruß- und Einladungskarten sowie Postkarten derzeit ein ungewöhnliches Revival erleben." Über kräftiger klingelnde Kassen beim Stifteverkauf freut sich auch der Geschäftsführer des Industrieverbands Schreiben, Zeichnen, Kreatives Gestalten (ISZ) in Nürnberg, Manfred Meller. Die neue Begeisterung vor allem für Füller, auch bei jungen Leuten, dauere schon ungefähr fünf Jahre an. "Vorher waren Füllhalter jahrelang etwas rückläufig." Von 2012 bis 2016 sei der Wert der jährlichen deutschen Füllerproduktion von 40 auf 74 Millionen Euro gestiegen.

"Noch vor 20 Jahren hatten wir schwer zu kämpfen", erinnert sich Meller. Grund seien ein Boom billiger Produkte aus Asien und die Digitalisierung der Büros gewesen. Dann sei es für die Branche wieder bergauf gegangen: "Wir haben nun wirklich eine gute Konjunktur." Beim Hype um Ausmalbücher für Erwachsene habe es sogar Sonderschichten gegeben. Inzwischen ist dieser Trend allerdings wieder abgeflaut.

Dafür kommt "Handlettering". Dieser Trend ist laut der Faber-Castell-Sprecherin Suppa noch nicht so prägnant wie die Lust am Ausmalen. Sie vermutet aber, "dass er vielseitigere Einsatzmöglichkeiten bietet und somit von längerer Dauer ist". Seine Fans hätten die Möglichkeit "des meditativen Versinken, des kreativen Flows".

"Handlettering" ist ein buntes Spiel mit Buchstaben, oft verschieden groß oder mit unterschiedlichen Formen und Schriftarten, mit Schnörkeln, Verzierungen und Symbolen. "Frau Annika" erklärt in ihrem Atelier voller Stifte, Papierbögen und Skizzen im Mainzer Nordhafen: "Das hat nicht so sehr mit Schreiben zu tun, sondern mit Zeichnen." Viele wollten wieder mehr mit den Händen machen und freier werden von Bildschirmen. Dabei sieht es einfacher aus als es ist. In Workshops wissen viele gar nicht mehr, wie alle Buchstaben in Schreibschrift aussehen", ergänzt die Illustratorin.

Ulrich von Bülow, Ableitungsleiter im Deutschen Literaturarchiv Marbach nahe Stuttgart, weist auf Schriftsteller hin, die heute noch bewusst mit der Hand schreiben, beispielsweise Peter Handke und Martin Mosebach. "Das ist eine andere, diszipliniertere Art des Schreibens. Man kann nicht wie am Computer beliebig oft korrigieren", erklärt der promovierte Germanist.

In Mannheim haben 2017 zum 500. Jahrestag der Reformation 606 Menschen die aktuelle Luther-Bibel mit der Hand abgeschrieben. Fünf Bände mit insgesamt 3626 Seiten sind so entstanden: "Viele haben eine wunderschöne Schrift, und wir freuen uns auch über die tollen Kinderzeichnungen" hat der örtliche Pfarrer Stefan Scholpp gesagt.

Auch in anderen Ländern gibt es die Liebe zu individuellen Buchstaben. Meghan Markle, US-amerikanische Verlobte des britischen Prinzen Harry, hat in einem Interview gesagt, sie habe einst mit ihrer schönen Handschrift - zum Beispiel für Hochzeiten - Geld verdient: "Handschriftliche Briefchen sind eine verlorene Kunstform."

Apropos verloren: Es gibt auch Bereiche, wo die Bedeutung der Schreibschrift im Zuge der Digitalisierung noch weiter zurückgeht, etwa in der Schule. Vor wenigen Jahren hat Finnland mit der Ankündigung Schlagzeilen gemacht, für Schüler das Tippen auf Tastaturen in den Vordergrund zu rücken.

Der Germanist von Bülow meint dazu: "Auch in Deutschland geht die Tendenz dahin, Schreibschrift mit weniger Nachdruck zu lehren. In den Schulen, die ich durch unsere Kinder kenne, können die Lehrer nach einiger Zeit die Handschrift ihre Schüler nicht mehr entziffern. Anstatt es ihnen besser beizubringen, bitten sie dann einfach darum, zur Druckschrift zu wechseln. Das finde ich schade."