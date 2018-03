Das Rasthaus war vielleicht langweilig. Dafür war es seiner Zeit weit voraus. Heute als "typisches Belehrungsfernsehen jener Zeit" mehr beleidigt als beschrieben, war es das erste deutsche TV-Format mit dem Auto in der Hauptrolle. Das lief schon, da durften die Eltern der PS-Profis der Neuzeit gerade mal ohne Kindersitz mitfahren. Sorry, kleiner Fehler: Kindersitze waren damals noch nicht so das ganz große Thema - aber das sind sie bei den PS-Profis ja auch heute nicht.

Der Blick in den medialen Rückspiegel offenbart, dass das Erste Deutsche Fernsehen (wer sonst?!) schon 1961 die erste Sendung des Rathauses ausgestrahlt hat. Die hieß nicht ohne Grund so, sondern wurde regelmäßig auch an Autobahnraststätten gedreht. Und auch die Sendezeit war wohl durchdacht: Am Samstagnachmittag, wenn der automobile Stolz der Familie frisch gewaschen war, durfte man auf dem Sofa Platz nehmen und den neuesten Ratschlägen zum pfleglichen Umgang mit dem Kraftfahrzeug folgen. Und hinterher ging’s zur Selbstreinigung, Samstag war ja schließlich Badetag, nicht nur fürs Auto.

Gut, 350 Millionen Zuschauer, wie sie das britische Automagazin Top Gear zwischenzeitlich für sich begeistern konnte, hatte das urdeutsche Rasthaus sicher nie. Und vom Unterhaltungswert kamen Günter Jendrich oder Wolf-Dieter Ebersbach auch nicht ganz an einen wie Jeremy Clarkson ran. So what?! Wenn’s ums Auto geht, spielt ja auch das Tempo eine Rolle. Und da parkt das Rasthaus nun mal ganz vorne, Erster, aus!

Die Auto-Spinner von der Insel rangieren indes unmittelbar daneben, mindestens. Denn die Art, wie Clarkson & Co. mit dem Thema Auto verfahren, was sie mit ihren bemitleidenswerten Testfahrzeugen anstellen, ist einfach anders. Nicht alles lässt sich mit dem typisch britischen Humor erklären. Und manchmal lässt man Geschmack und Anstand auch einfach gegen die Wand fahren. In den meisten der seit dem Format-Facelift 2002 produzierten Folgen setzt man sich nur allzu gern zu den drei verrückten Top Gear-Hauptdarstellern ins Auto. Auch wenn das mal nur mit Klebeband zusammen gehalten wird oder der Unterboden mit der Schrotflinte durchsiebt worden ist. Irgendwie muss das Wasser nach der Wasserlochdurchfahrt irgendwo in Afrika ja wieder raus aus der vollgelaufenen Karre.

Klar, dass bei der britischen Version des Rasthaus (okay, der Vergleich ist unfair) auch drum herum deutlich mehr Boulevard und grenzwertige Unterhaltung ist. Hauptdarsteller Jeremy Clarkson flog nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit einem Produzenten raus und wusste auch sonst zuverlässig auf sich aufmerksam zu machen.

Doch zu einem TV-Auto-Magazin gehört auch im Rasthaus-Land inzwischen mehr als nüchterne Tipps zum Einparken oder Anlegen der Schneeketten. Die Moderatoren sind Entertainer statt Sprecher, da reicht auch mal Halbwissen aus. Und sogar Frauen, denen man vor gar nicht allzu langer Zeit im "7. Sinn" noch jegliche KFZ-Kompetenz konsequent absprach, dürfen jetzt schlau über Autos quatschen. Mannmannmann! Aber ganz im Ernst: Sei es der Unterhaltungswert bei den PS-Prolls aus dem Pott oder das beeindruckende fahrerische Können der Grip- oder Auto Motor Sport-Autotester (unter denen sich mitunter sogar Formel-1-Weltmeister finden) - die deutschen Auto-Formate können sich durchaus sehen lassen. Dem ollen Rasthaus sei Dank.