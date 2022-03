Von Steffen Rüth

Köln. Wie lange müssen Kanonenkugeln noch fliegen, bevor sie für immer verbannt werden? Die Antwort weiß nur der Wind, singt Bob Dylan in seinem Anti-Kriegs-Lied "Blowin’ In The Wind" – heute aktueller denn je. Mit dem Werk Dylans befasst sich wiederum der BAP-Chef und Ur-Kölner Wolfgang Niedecken schon sein gesamtes erwachsenes Leben lang. Nun hat der 70-Jährige seine üppigen Dylan-Kenntnisse auf "Dylanreise" gebündelt.

Das Doppelalbum besteht je zur Hälfte aus launigen Niedecken-Anekdoten mit Dylan-Bezug und aus älteren und jüngeren, teils liebevoll eingekölschten und in akustischem Rahmen aufgenommenen Songs des Nobelpreisträgers. Unser Autor Steffen Rüth kam aber natürlich nicht umhin, dieser Tage mit dem politisch und gesellschaftlich sehr interessierten und engagierten Wolfgang Niedecken auch über die aktuelle politische Lage zu sprechen. Mit überraschenden Einsichten des Sängers, der früher gegen den Nato-Doppelbeschluss und die Stationierung von US-Raketen in Deutschland gesungen hat.

Wolfgang, die Frage sei gestattet, wie geht es dir?

Den Umständen entsprechend gut. Der Krieg, den Putin in der Ukraine vom Zaun gebrochen hat, schlägt mir schon sehr aufs Gemüt. Aber wem nicht? Das ist eine Katastrophe.

Siehst du in der Situation irgendeinen Hoffnungsschimmer?

Putin hat es geschafft, dass der ganze Westen, ja praktisch die ganze Welt, zusammengerückt ist. Da hat er sich verrechnet. Er hat geglaubt, er könne die europäische Gemeinschaft sprengen, aber das Gegenteil ist der Fall. Die Hilfsbereitschaft gegenüber den Flüchtlingen ist immens, gerade in Polen. Ich hoffe natürlich, dass das anhält. Die Menschen, die Regierungen, alle wissen: Hier geht es um die Wurst. Niemand kann sich irgendwie wegducken, alle sind zur Solidarität verdammt. Etwas halbwegs Vergleichbares hatten wir in Deutschland, als Corona losging und plötzlich alle demokratischen Parteien an einem Strang zogen. Daran habe ich gemerkt, wie ernst die Lage ist.

Wie kann es jetzt weitergehen?

Keine Ahnung. Das ist eine ganz neue Situation. Selbst der Kalte Krieg war irgendwo noch kalkulierbar. Aber dass ein Irrer die Verfügungsgewalt über den roten Atomknopf hat, das ist noch nie in der Form da gewesen.

Hättest du Putin das so zugetraut?

Nein. Bis vor ein paar Wochen wusste auch ich nicht, dass der Mann einen an der Waffel hat. Ich habe den Pomp, mit dem er Hof hält, diesen lustigen riesigen Tisch, dieses seltsam Entrückte eher belächelt. Putin wirkte auf mich wie der verrückte nackte König aus dem Märchen. Wie vermutlich vielen, so ist auch mir das Lachen im Halse stecken geblieben.

In Russland gibt es Kritik, selbst die Oligarchen winden sich mit Grausen. Wird Putin damit durchkommen?

Ich sehe mittelfristig seine Felle davonschwimmen. Diese Unterdrückung wird nicht auf alle Zeiten Erfolg haben. Dass wir jetzt schon auf die Oligarchen setzen, also auf kriminelle Kleptokraten, die sich zu Jelzins Zeiten die Taschen vollgemacht und alles unter den Nagel gerissen haben, zeigt, wie weit wir gekommen sind.

Wirkt es nicht im Nachhinein bizarr, dass wir uns jahrelang mehr vor Donald Trumps Atomkoffer geängstigt haben als vor Wladimir Putins?

Ich kann nicht widersprechen. Bei der Rede von Joe Biden habe ich mich gefreut, als Republikaner und Demokraten gemeinsam stehend applaudierten. Unfreiwillig ist es Putin gelungen, die destruktive Haltung der Republikaner gegenüber den Demokraten zu überwinden.

Du hast mit BAP in den 80ern gegen Aufrüstung gesungen, bist in der Friedensbewegung aktiv und Kriegsdienstverweigerer gewesen. Was sagst du heute, da der SPD-Kanzler Olaf Scholz 100 Milliarden Euro für die Aufrüstung der Bundeswehr reserviert hat?

Wir brauchen eine Bundeswehr, die funktionstüchtig ist. Wir haben uns nach dem Fall der Mauer alle in einer trügerischen Sicherheit gewogen. Die Bundeswehr ist nicht die Schweizer Garde, die nur hübsch aussehen soll, aber nichts bringt. Natürlich ist das toll, Kasernen für irgendetwas Nettes zu nutzen und die Wehrpflicht abzuschaffen, was ich seinerzeit sensationell fand. Ich bin auch froh darüber, dass wir es lange Zeit mit Diplomatie versucht haben und uns Mühe gegeben haben, uns in andere Völker, andere Köpfe reinzudenken. Das hat die Menschheit viel weitergebracht als dieses starre Wettrüsten.

Aber?

Als die Mauer gefallen und der Warschauer Pakt aufgelöst war, dachten einige, jetzt seien alle Probleme gelöst. Ich habe das Gerede vom Ende der Geschichte immer schon für Unsinn gehalten. Mein Friedenstäubchen fing an, mir abhandenzukommen, als wir 1987 in Nicaragua spielten. Später war ich viel in Afrika unterwegs, teilweise in Ländern, in denen Bürgerkrieg herrschte, und da kommst du nicht weit, wenn du deinem Gegenüber, das dir an den Hals will, mit "Give Peace a Chance" kommst. So was wäre weltfremd.

Die Ersten reden jetzt schon von einem Comeback der Wehrpflicht.

Bloß nicht. Wir brauchen kein Kanonenfutter. Sondern eine Armee mit geschulten Spezialisten, die wissen, wie man moderne, ferngesteuerten Waffen ins Ziel bringt. Mensch, was rede ich da überhaupt?! Aber so sieht es aus. Ich kann ja nicht vor der Realität die Augen verschließen. Trotzdem hoffe ich dringend, dass sich die Nato militärisch nicht provozieren lässt. Aber klar ist auch: Die Rüstungsindustrie lacht sich gerade einen Wolf.

Sind die Sanktionen gegen Russland aus deiner Sicht korrekt?

Auf jeden Fall. Irgendwo muss der Hebel angesetzt werden. Auch wenn ich mich frage, wenn ich an der Tanke vorbei komme, ob diese Kopplung von Gas- und Ölpreis gottgegeben ist. Oder ob die Energiekonzerne nicht gerade nur heftig spekulieren und als Kriegsgewinnler rausgehen. Hart treffen die Sanktionen die armen Säue in Sibirien, die eh schon nichts haben und die von Putin jetzt als ahnungsloses Menschenmaterial in die Ukraine geschickt werden. Und den wirklich hohen Preis, den zahlen die Menschen in der Ukraine. Ich bewundere ihre Tapferkeit. Ich weiß nicht, ob ich auch so tapfer wäre. Die Leute hocken in den U-Bahn-Tunneln und müssen gucken, wie sie überleben. Ich bewundere ihr Durchhaltevermögen. Ich bewundere auch die Männer, die sich ein Gewehr geben lassen, um gegen eine hochgerüstete Armee zu kämpfen.

Hättest du auch mitgekämpft, wenn du Ukrainer wärst und 40 statt 70?

Ich kann dir nicht sagen, ob ich den Mut gehabt hätte. Mittlerweile habe ich vier erwachsene Kinder, zwei Enkel, die ihr Leben noch vor sich haben. Ich selbst hatte ein tolles Leben, aber ich habe auch Verantwortung für meine Nachkommen.

Du bist Jahrgang 1951. Ist der Ukraine-Krieg die schlimmste Auseinandersetzung zu deinen Lebzeiten?

Ich weiß jedenfalls nicht, ob ich schon mal so die Luft angehalten habe, wie im Moment. Bei der Kubakrise war ich elf und hatte keine Ahnung von Politik. Ich hatte schreckliche Angst, weil die Großen bei mir im Internat vom Dritten Weltkrieg redeten, rief meine Eltern an und ließ mich von ihnen abholen und trösten. Später dann der Irakkrieg, da waren die Amis die Bösen. Sie wollten den Kopf von Saddam Hussein als symbolische Rache für die Anschläge vom 11. September. Ich war froh, dass Deutschland sich daran nicht beteiligt hatte und erinnere mich noch gut, wie ich damals im Wahlkampf für Schröder und Fischer am Brandenburger Tor gespielt habe.

Schröder!

Mein lieber Mann. Über Schröder bin ich entsetzt. Er sollte wenigstens versuchen, an seinen Freund, den lupenreinen Demokraten ranzukommen. Stattdessen taucht er einfach weg.

Im Kölner Rosenmontagszug, der zu einer Friedensdemo umdeklariert wurde, hast du den 250.000 Teilnehmenden in einer Rede gesagt, wie stolz du auf deine Kölner bist.

Ja. Ich war total ergriffen. Eine solche Massenkundgebung wie in Köln oder in Berlin wird auch in der Ukraine bemerkt worden sein. Ich denke, wir können hier den Menschen ein klein wenig Rückhalt geben, indem wir ihnen zeigen, dass wir zu ihnen stehen. Die brauchen solchen Seelenproviant gerade sehr dringend. Das, was diesen Menschen noch bevorsteht, dürfte sehr schlimm werden. Straßenkampf, Aushungern, Putin wird Kiew einkesseln lassen – wozu der Mann fähig ist, hat er in Syrien gezeigt. Der wird alles gnadenlos kaputt bomben.

Seelenproviant, um auf dich und auf Bob Dylan zu kommen, bietet natürlich auch die Kunst, die Musik. Du erzählst auf "Dylanreise" von einer kanadischen Sängerin, die du bei deiner Recherchetour durch die USA kennengelernt hast und die sagt, die Songs Dylans seien heilsam. Kann ein Dylan gerade jetzt besonders guttun?

Absolut. Auch meine "Dylanreise" hat eine wohltuende Wirkung. Setz dich hin, mach dir einen guten Wein auf und hör dir das Ding in aller Ruhe an. Du kommst Dylan in diesen zweieinhalb, drei Stunden wirklich näher. Ich wollte bewusst keine Biografie verfassen, denn die sind bereits alle geschrieben. Ich habe ein sehr subjektives Buch geschrieben.

Tatsächlich ist "Dylanreise" zugleich beruhigend und anregend. Du liest Passagen aus deinem aktuellen Buch "Wolfgang Niedecken über Bob Dylan", und singst, begleitet vom Jazzpianisten Mike Herting, seine Lieder – teils auf Englisch, teils in Kölschen Versionen. Welche Bedeutung hat Bob Dylan für dich und dein Leben?

Bob Dylan ist der wirkungsmächtigste Poet der letzten 60 Jahre. Allein, auf wie viele Dinge er mich durch seine Lieder hingewiesen hat. Ich hätte wahrscheinlich nicht mal Kunst studiert, hätte ich vorher nicht Dylan gehört. Seine Kunst hat mich angeschoben. Ich war ein Junge, der gerne Fußball gespielt hat, bei den Pfadfindern war und davor am liebsten als Winnetou verkleidet im Wald rumlief.

Ohne Bob Dylan wärst du also jetzt noch im Wald?

(lacht) Kann gut sein. Die Musik der Beatles und die Lyrik von Dylan haben mein Leben auf die richtige Spur gesetzt.

Besonders spannend fand ich deine Geschichten. Zum Beispiel die, wie du dich mal beim damals noch jungen Maler Julian Schnabel in New York auf der Couch einquartiert hast.

Ich bin ein Geschichtenerzähler. Das ist mein Beruf, und das ist mein Talent. Ich habe die Gabe von meiner Mutter geerbt, die wunderbar erzählen konnte und ihre Schilderungen immer so ausgeschmückt hat, dass du nie gewusst hast, was sie wirklich erlebt und was sie dazu gedichtet hat. Das war auch egal. Auf die schöne Geschichte kommt es an.

Bevor du die "Dylanreise" aufgenommen hast, hast du 2021 mit dem Programm 45 Konzerte gespielt. Da kann man nicht meckern, oder?

Nein. Ich habe durch Corona keine Zeit verloren. 2020 wurde ich innerhalb von neun Tagen zweimal Großvater, erst kam Quinn, dann kam Noah. Und da meine Tochter Isis nach Köln kam, um das Kind hier zu gebären, und dann mit Mann und Baby vier Monate lang bei uns blieb, hatten wir einen wunderbaren Sommer. Tagsüber habe ich am Buch geschrieben, und abends oft mit der Familie im Garten gesessen, gegrillt und Weinchen getrunken. Ich habe wirklich nicht gelitten. Auch mit den Konzerten hat sich alles wunderbar gefügt. Man muss natürlich auch flexibel sein. Zu sagen "Nö, nur halb volle Halle, das mache ich nicht" ist für mich keine Option.

War es das denn jetzt auch bald mit den Corona-Einschränkungen?

Kommt drauf an, ob sich in den nächsten Monaten genug Leute impfen lassen. Sonst sage ich voraus, dass wir ab Mitte Oktober wieder Probleme bekommen. Ich lasse bei diesem Thema auch nicht locker. Ich finde auch, es wird höchste Zeit, dass die Impfpflicht kommt. Es ist asozial, sich nicht impfen zu lassen.

Am 30. März feierst du in der Kölnarena endlich mit einem Jahr Verspätung deinen 70. Geburtstag.

Ja, ich werde einfach nicht älter (lacht). Ich habe sogar das Gefühl, dass ich wieder jünger werde.

Wie das?

Gesundheitlich war mein Schlaganfall 2011 ein ziemlicher Einschnitt, und dann hatte ich 2015 noch einen Bandscheibenvorfall, der richtig schlimm war und höllisch wehgetan hat. Ich habe viel Reha gemacht und konnte eine Operation zum Glück vermeiden. Seitdem mache ich sehr diszipliniert meine Gymnastik.

Denkst du jemals über so etwas wie die Rente nach?

Die was? Nein (lacht). Ich weiß gar nicht, wo bei mir Arbeit aufhört und Freizeit anfängt. Bei mir ist alles ineinander verwoben. Egal, ob ich ein Buch lese, einen Film gucke oder mit dem Hund laufe und Leute treffe – überall lauert Material, das ich für meine Geschichten verwenden kann. Außer, ich stelle gerade die Mülltonne vors Haus, sind die Antennen immer auf Empfang, aber selbst da können Storys draus entstehen.

BIOGRAFIE

Name: Wolfgang Niedecken

Geboren am 30. März 1951 in Köln

Ausbildung: 1962 bis 1970 lebte Niedecken im Konvikt St. Albert, einem Internat in Rheinbach, und besuchte das Gymnasium. Ohne Abi studierte er ab 1970 freie Malerei an den Kölner Werkschulen und schloss das Studium 1974 mit dem Examen ab. Niedecken ist bis heute aktiver bildender Künstler.

Musiker: Erste Schülerbands (z.B. "The Convicts", "Troop") in den 60ern. 1976 schrieb er seinen ersten kölschen Songtext; im selben Jahr Proben mit einer noch namenlosen Freizeitcombo, die im Juli 1977 unter ihrem heutigen Namen BAP (Kölsch für "Vater") erstmals auftrat. 1979 Durchbruch gleich mit der ersten LP. Niedeckens Texte sind stark von Bob Dylan geprägt. Zwei Dutzend Alben, 19 in den Top 10, elf Nummer 1 der Charts.

Engagement: Niedecken rockt seit Jahren gegen rechts, setzt sich für ehemalige Kindersoldaten in Afrika ein und ist Botschafter von World Vision. Dafür 2013 Bundesverdienstkreuz 1. Klasse.

Familie: Erste Ehe mit Frau Carmen (1983–1992); mittlerweile seit über 25 Jahren mit Tina Niedecken verheiratet. Zwei Söhne, Severin und Robin, und zwei Töchter, Jojo und Isis, zwei Enkelkinder Quinn und Noah. (lex)

Auf den Spuren seines Idols war Niedecken 2017 in den USA: An Dylans Wohnhaus „Big Pink“ in Woodstock. Foto: TN