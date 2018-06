Die Gewinnfrage unseres kleinen, aber feinen WM-Quiz lautet: Was würden sich die Kicker der Nationalmannschaft nach dem Turnier in Russland gerne ans Trikot heften? Das Lösungswort ergibt sich aus der richtigen Reihenfolge der korrekten Antworten unserer 12 Fragen. Die Fragen stellten: Steffen Blatt (Stadtredaktion), Heiko Schattauer (Redaktion Mosbach) und Niko Beck (Sportredaktion).

Zu gewinnen gibt es:

2x2 Karten für ein Heimspiel der TSG 1899 Hoffenheim in der kommenden Saison.

2x2 Tickets für ein Heimspiel des SV Sandhausen in der kommenden Saison.

Ein Fässchen „Heidelberger“ Bier für einen WM-Abend mit den Kumpels.

Gutschein für ein Partypaket: 20 Liter Pils, sechs Gläser und eine Zapfgarnitur.

Drei Mega-WM-Knabberboxen mit allen Leckereien, die wir auf Seite 4 schon mal getestet haben.

Die Fragen:

01: Welcher Weltmeister von 2014 ist 2018 fast in die dritte Liga abgestiegen?

A - Mario Götze

G - Shkodran Mustafi

K - Per Mertesacker

F - Kevin Großkreutz

02: Unter welchem Titel ging das 1:0 im „Duell“ der beiden Nationalteams von Deutschland und Österreich bei der WM 1982 in Spanien in die Fußballgeschichte ein?

O - Die Schmach von Cordoba

L - Der Friede von Madrid

Ü - Die Schande von Gijon

J - Die Rache von Sevilla

03: Deutschland war viermal Weltmeister – 1954, 1974, 1990 und 2014. Nur Brasilien hat mit fünf Titeln einen mehr. Dafür ist Deutschland Rekord-„Vize“. Wie oft unterlag die Nationalmannschaft in einem WM-Endspiel?

L - Dreimal

N - Viermal

O - Fünfmal

Ö - Sechsmal

04: Welcher Ex-Profi aus der Metropolregion Rhein-Neckar war nie bei einer Fußball-Weltmeisterschaft als Spieler der Deutschen Nationalelf dabei?

V - Jürgen Kohler

D - Karlheinz Förster

F - Günter Sebert

W - Paul Steiner

05: Wo bereitet(e) sich die Deutsche Nationalelf mit einem zweiwöchigen Trainingslager auf die WM in Russland vor?

G - Eppingen

T - Eppan

E - Essen

X - Empfingen

06: Exakt drei Minuten währte Ende der 1970er-Jahre die kürzeste Karriere eines Spielers in der deutschen Nationalelf. Von welchem Defensivspieler ist die Rede?

V - Bernd Cullmann

E - Bernd Martin

N - Bertram Beierlorzer

Ä - Ata Lameck

07: Welcher Nationalstürmer sah bei der Weltmeisterschaft 1990 die Rote Karte und wurde zudem zweimal von seinem niederländischen Gegenspieler Frank Rijkaard bespuckt?

R - Rudi Völler

E - Stefan Effenberg

G - Guido Buchwald

K - Jürgen Klinsmann

08: Welcher deutsche Nationalspieler erzielte im WM-Finale 2014 gegen Argentinien nach seiner Einwechslung den entscheidenden Treffer zum Titelgewinn?

V - Mesut Özil

S - Mario Götze

T - Thomas Müller

Ö - Manuel Neuer

09: Welcher deutsche Nationalspieler wurde bei der WM 1986 in Mexiko nach Hause geschickt, weil er Teamchef Franz Beckenbauer als „Suppenkasper“ bezeichnet haben soll?

T - Uli Stein

A - Toni Schumacher

Z - Andreas Brehme

G - Pierre Littbarski

10: Kein Spieler hat mehr Tore bei Weltmeisterschaften erzielt als Miroslav Klose, nämlich 16. „Miro“ schoss sich 2014 zum alleinigen Rekordhalter, indem er Ronaldo (15) überflügelte. Wie hieß der Gegner bei Kloses letztem WM-Tor?

E - Brasilien

N - Italien

T - Spanien

P - Argentinien

11: Welcher deutsche Mittelfeldspieler hatte beim WM-Aus 1994 gegen Bulgarien die undankbare Aufgabe beim entscheidenden Treffer zum 2:1 für Bulgarien gegen den 20 Zentimeter größeren Jordan Letschkow ins Kopfballduell gehen zu müssen?

R - Thomas Häßler

Z - Thomas Strunz

T - Matthias Sammer

N - Andreas Brehme

12: Die Trainerfrage: Franz Beckenbauer fungierte von 1984 bis 1990 offiziell als „Teamchef“ der Nationalmannschaft, weil er keine entsprechende Trainerlizenz hatte. Welche beiden Fußballlehrer waren in dieser Zeit offiziell „Bundestrainer“, faktisch aber Co-Trainer?

N - Horst Köppel und Holger Osieck

E - Berti Vogts und Holger Osieck

V - Paul Breitner und Holger Osieck

Q - Sepp Maier und Holger Osieck

Teilnehmen: Wer gewinnen will, schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ MAGA PREIS (auf Leerzeichen achten) mit dem Lösungswort sowie Name und Adresse oder ruft an unter Tel.: 0137-822/702357 und nennt die Lösung. Die Leitungen sind bis einschließlich Montag, 11. Juni 2018, 14 Uhr, geschaltet (Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro. Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem Mobilfunknetz ggf. stark abweichend).