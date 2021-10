Revolverheld, das Quintett um den charismatischen Sänger Johannes Strate, hat seit seinem ersten Hit "Generation Rock" fast zwei Millionen Tonträger verkauft und zahlreiche Musikpreise eingeheimst. Mit "Neu erzählen" legen die Norddeutschen jetzt ihr sechstes Studioalbum vor. Mit Frontmann Strate, 41, sprach Olaf Neumannn über das neue Revolverheld-Werk, Zeitmanagement und Optimismus.

Herr Strate, rechnen sich Auto-, Strandkorb- oder Picknickkonzerte für eine Band?

Johannes Strate: Seit der Pandemie steht der finanzielle Aspekt hinten an. Ich merke auch, wie unglaublich gerührt die Menschen darüber sind, dass da wieder eine Band spielt. Aber natürlich steht bei uns eine große Crew in Lohn und Brot. Letztes Jahr haben wir uns alle mit der neuen Situation arrangiert. Ich fand es faszinierend, wie anpassungsfähig man ist. Aber wenn man etwas lieb gewonnenes wie Konzerte zurückkriegt, merkt man, wie sehr es einem gefehlt hat.

In dem Lied "Nicht so wie die" sagen Sie, dass Sie nicht zu denen gehören, die aufgeben, wenn es hakt. Die festhalten an einem Plan, von dem sie nie wussten, wofür er eigentlich war. Die irgendwie schräg sind und nicht gerade. Sind das Eigenschaften, die Künstler auszeichnen?

Das ist generell das, was Künstler und Künstlerinnen auszeichnet. Man muss schon ganz schön irre sein, es in diesem Bereich ernsthaft zu versuchen, wo doch jeder weiß, wie gering die Chancen sind, dass man im Endeffekt davon leben kann. Aber dieser Song ist auch auf ein Liebespaar gemünzt, das von außen immer gesagt bekommt, was es zu machen hat. Die beiden machen es aber lieber so, wie sie es für richtig halten, weil sie ein bisschen anders sind als die Masse.

In "Keine Zeit" listen Sie vieles auf, für das Sie keine Muße haben. Gewöhnt man sich daran, auf bestimmte Dinge verzichten zu müssen?

Man gewöhnt sich daran, flexibel zu sein und für bestimmte Dinge keine Zeit zu haben. Manchmal hat man für Freunde wahnsinnig viel Zeit, und manchmal ist man monatelang unterwegs. Der Song handelt auch von der Überforderung unserer Gesellschaft. In einem Umfeld, in dem man ständig irgendetwas plant und laufend E-Mails eingehen, werden viele Aufgaben nur halb gar erledigt. Eigentlich hat jeder beruflich immer zu viel auf der Agenda. "Ich habe keine Zeit" ist ein ganz gängiger Begriff. Schade, dass wir da als Gesellschaft hingerutscht sind. In meiner Branche ist es gang und gäbe, dass die Menschen zu viel zu tun haben und permanent überfordert sind.

Haben Sie persönlich eine Methode, sich die Zeit einzuteilen?

Ja, das habe ich. Dieser Song trifft nicht hundertprozentig auf mich persönlich zu. Ich nehme mir nach 20 Jahren in diesem Beruf die Freiheit und mache bestimmte Dinge einfach nicht. Aber bei jemandem, der gerade erst startet, sieht es natürlich ganz anders aus.

Müssen Sie in Ihrer Position für bestimmte Leute immer erreichbar sein?

Hat die Pandemie Ihr Leben ein wenig entstresst?

Ja durchaus. Wir waren viel zu Hause und haben Homeschooling gemacht, und in meinem Zimmer habe ich neue Songs geschrieben. Vor allem sind wir später aufgestanden als sonst. Es war schon ein sehr anderes Leben weitgehend ohne Stress.

Wie hat bei Ihnen persönlich das "Abreißen und neu bauen" in der Zeit des Lockdowns funktioniert?

Es war eher das Adaptieren einer neuen Situation. Ich musste nicht drastisch mein altes Leben hinter mir lassen, aber ich kann mich schon gut in neuen Situationen zurechtfinden. Das ist durchaus spannend. Natürlich habe ich mir die Pandemie nicht gewünscht, aber ich konnte damit ganz gut dealen. Wir als Band übrigens auch. Jeder von uns hat sich sofort ein kleines Recording Set angeschafft, und wenn Kris und ich einen neuen Song geschrieben hatten, konnte Jakob im Zweifel am nächsten Tag darauf Schlagzeug spielen. Wir sind über die Jahre viel flexibler geworden.

Es heißt, Karriere machen die Flexiblen, nicht die Pünktlichen. Ist da was dran?

In unserer Branche ist das definitiv so. (lacht) Pünktlichkeit bringt dir da gar nichts. Außer vielleicht bei einem Interview. Aber wenn ich mich eine halbe Stunde verspäte, denkt der Journalist auch: Ach ja, diese Künstler! Wir werden immer damit entschuldigt, kreative Chaoten zu sein. Das mag ich überhaupt nicht, weil ich eigentlich nicht vercheckt bin. Letztens war ich an einem Freitag mit einem befreundeten Musiker privat zum Frühstück verabredet. Aber er hat sich erst um zwölf Uhr mittags bei mir gemeldet mit der Entschuldigung, bis in die Nacht gedreht zu haben. Das nächste Frühstück geht natürlich auf ihn! Und die nächste Flasche Wein abends auch. Ich kenne Leute, die kommen zu einem Videodreh sechs Stunden zu spät. Einfach so. Das ist nicht cool, sondern egoistisch.

Wundert es Sie, dass es in unserer Gesellschaft so viele Enttäusche, Verunsicherte und Unzufriedene gibt, die massive Orientierungslosigkeit und Ungerechtigkeitsgefühle entwickelt haben?

Nein, das wundert mich überhaupt nicht. Eine ungerechte Umverteilung in der Welt ist schon seit 20, 30 Jahren spürbar und wird immer extremer. Corona beschleunigt diese Entwicklung. Dass sich viele Menschen in der Coronakrise verunsichert und zurückgelassen fühlen, kann ich nachvollziehen.

Wie können Sie sich trotz allem Ihren Optimismus bewahren?

Das muss ich ja, sonst könnte ich die Flinte ins Korn werfen. Es gibt auch viele Leute, die an guten Sachen arbeiten wie Klimaprojekten. Revolverheld zum Beispiel sind WWF-Botschafter im Kampf gegen den Plastikmüll in den Meeren und versuchen, hinter den Kulissen Projekte anzuschieben. Es gibt auch Leute, die CO2-Aufnahmegeräte erfinden oder an Impfstoffen gegen Krebs arbeiten. Sogar Präsident Trump ist weg. Auf diesem Planeten passiert auch wahnsinnig viel Gutes. Darin muss man seine Hoffnungen legen.

Das Album "Neu erzählen" erscheint am 8. Oktober. Livetour ab Ende Mai 2022 geplant, unter anderem am 16. Juli in Frankfurt.