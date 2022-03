Von Meyel Löning und Alex Wenisch

Eigentlich war "Wordle" nur ein Geschenk für seine Freundin. Eine kleine Rätsel-App, die ihr die Monotonie des Lockdowns etwas erleichtern sollte. Doch mittlerweile ist das Spiel des Software-Entwicklers Josh Wardle zum Hit geworden – und scheint bislang das Trend-Spiel des Jahres zu werden. Ein Überblick über einen Hype und seine Folgen.

Das Spiel

Bei "Wordle" haben Nutzerinnen und Nutzer sechs Versuche, um ein Wort mit fünf Buchstaben zu erraten. Das kann kniffliger sein, als es klingt. Dabei gibt es nach jedem Versuch Farbhinweise: Richtig platzierte Buchstaben werden grün eingefärbt, nicht vorkommende Buchstaben grau. Kommt ein Buchstabe vor, aber nicht an der getippten Stelle, wird er gelb. Der Name ist im Übrigen ein Wortspiel aus dem Englischen: Word, für Wort und Wardle, dem Nachnamen des Erfinders.

Der Erfolg

Den Erfolg von "Wordle" begünstigen zwei Faktoren: Es gibt jeden Tag nur ein Wordle-Rätsel. Außerdem können Nutzer ihre Ergebnisse über soziale Netzwerke wie Twitter oder WhatsApp an Freunde weiterleiten, ohne dabei das Wort zu verraten. So kann ein Spieler stolz zeigen, wenn er das Wort des Tages in zwei Versuchen erraten hat – oder dramatisch im letzten Versuch. Der Erfolg spricht für sich: Nach Angaben der New York Times Company wird "Wordle" inzwischen täglich von Millionen Menschen gespielt. Der Mutterkonzern der "New York Times" hat dem Erfinder Wardle das Spiel Ende Januar im Übrigen abgekauft – laut Verlagsangaben zu einem Preis im "unteren siebenstelligen Bereich".

Die Varianten

Da es jeden Tag nur ein Wordle gibt, bleibt viel Spielraum für Nachahmer. Für Spieler, die nicht genug kriegen können, sind mittlerweile zahlreiche Alternativen auf dem Markt. Für deutsche "Wordle"-Fans gibt es etwa "Wördl" und "6mal5", wo deutsche Wörter erraten werden können. Bei "Hello Wordl" oder "WordGuessr" kann man vorab die gewünschte Länge der Wörter angeben, bei "Octordle" parallel acht Begriffe gleichzeitig erraten. "Heardle" ist für Musik-Experten: Dort geht es um Songs, die man mit Hilfe ihrer Anfangssequenzen erraten muss. In "Worldle" muss ein Land anhand seiner Umrisse erkannt werden, Zahlen-Liebhaber sind wiederum bei "Nerdle" gut aufgehoben. Und Sportfreunde können in "Who Are Ya?" Fußballer auf Basis von Daten erraten – mit dieser Anwendung wechselt der "Wordle"-Hype dann aber schon sanft in Richtung "Wer bin ich?".

Die Parodien

Bei großen Hypes sind auch Parodie-Versionen nicht weit: In "Sweardle" wird nach Schimpfwörtern und Flüchen gesucht, bei "Absurdle" wird das gesuchte Wort durchaus während der Rätselrunde noch verändert, um es dem Spieler schwer zu machen. In "Letterle" muss ein Buchstabe richtig erraten werden – das ist also eher wie der Wurf eines 26-seitigen Würfels.

Die Idee

Die Idee für das Spiel ist schon wesentlich älter. 1987 ging in den USA die TV-Spielshow "Lingo" mit sehr ähnlichem Prinzip an den Start. Zwei Jahre später wurde eine Adaption im holländischen Fernsehen zum langjährigen Hit, später dann auch in Frankreich und zuletzt in Großbritannien. In Deutschland wurde die "Lingo"-Adaption "5 mal 5" von 1993 bis 1994 bei Sat.1 ausgestrahlt. Entfernt erinnert "Wordle" auch an "Mastermind", das Logik-Spiel aus den 70ern.

Der Hype

Erst beschäftigten sich nur Entwickler Wardle und seine Freundin Palak Shah mit dem Spiel. Nach der Veröffentlichung im Oktober 2021 spielten "Wordle" am 1. November laut Wardle 90 Menschen. Zwei Monate später waren es 300.000 und kurz darauf übertraf "Wordle" die Millionenmarke – Tendenz weiter steigend. "Wenn es Ihnen wie mir geht, wachen auch Sie jeden Morgen auf und denken an ’Wordle’", sagte Jonathan Knight, General Manager von The New York Times Games. "Es hat uns alle ein wenig mehr zusammengebracht." Es sei einfach ein Spiel, das Spaß mache, sagte Wardle der "New York Times". "Es ist etwas, was dich dazu animiert, dich drei Minuten am Tag damit zu beschäftigen. Mehr nicht."

Die "Wordle"-Könige

Da "Wordle" schon fast die ganze Welt erobert hat, haben die Macher der Internet-Seite "WordTips" mithilfe von Geodaten Tausende Tweets ausgewertet und ein Länderranking erstellt. Demnach sind die Schweden die Wordle-Könige, sie brauchen durchschnittlich 3,72 Versuche. Deutschland liegt mit 4,01 Versuchen im Mittelfeld.

Der Einsteiger-Tipp

Tüftler haben perfekte Startbegriffe ermittelt, in denen möglichst viele häufig vorkommende Buchstaben enthalten sind. In englischen wie auch deutschen Versionen fahren Spieler mit "Adieu" und "Agent" besonders gut.