Von Christoph Ziemer

Es ist ein Land, das nicht unbedingt als Standard-Reiseland für Massentourismus bekannt ist. Genau darin aber liegt beim Iran die Faszination für Sebastian Junk. Von der Welt hat der 34-jährige Judoka schon einiges gesehen. Auf allen Kontinenten ist der sehbehinderte Sportler schon gewesen. Namibia, Peru oder Bolivien - kaum ein Land ist vor dem reisefreudigen Bronze-Medaillengewinner der Paralympics von Athen 2004 sicher. Auch mit der Transsibirischen Eisenbahn war der Sozialpädagoge, der in einer Jugendfreizeiteinrichtung der Bürgerinitiative Ludwigshafen und im Sportinternat am Olympiastützpunkt in Heidelberg arbeitet, schon unterwegs. Die Anzahl der von ihm bereisten Länder beziffert er auf "irgendwo um die 50".

Als er bei den Paralympics in Rio im Erstrundenvorkampf einem Iraner unterlag, lud dieser ihn spontan in seine Heimat ein. Da Junk das ehemalige Persien als mögliches Reiseziel schon immer im Hinterkopf hatte, war auch keine große Überzeugungsarbeit nötig. Mit seinem Mannschaftskollegen Nicolai Kornhaß, der ebenfalls in Rio an den Paralympics teilnahm, ging es für zehn Tage in den Nahen Osten. Die erste Überraschung: Der bürokratische Aufwand für die große Reise hielt sich in Grenzen. Nach nur einer Woche hatte Junk das Visum. "Ich glaube, es ist fast schwieriger, ein US-Visum zu erhalten", vermutet der gelernte Sozialpädagoge, dessen Sehkraft unter zehn Prozent beträgt.

Der Reiseführer war schnell bestellt, die Vorfreude groß. Er habe vorher schon viel über das große und zugleich unbekannte Land gehört, sagt Junk. Umso neugieriger war er auf den Praxistest - der vor den aktuellen Protesten stattfand.

Sorgen im Vorfeld machte sich Junk über sein Reiseziel nicht. Und der Empfang sei auch sehr warmherzig gewesen. Gastfreundlich und höflich seien die Menschen dort: "Die freuen sich über jeden Touristen und sind unheimlich neugierig, weshalb man hergekommen ist", hat Junk erlebt. "Als Deutscher ist man im Iran außerdem sehr angesehen." Einer der Gründe: deutsche Ingenieurskunst. "Das ist bei denen irgendwie fest im Kopf drinnen. Die Deutschen können gute Maschinen herstellen."

Weltenbummler: Nikolai Kornhaß (l.), Viktor Lerch und Sebastian Junk (re.). Foto:zg

Diese Erkenntnis hilft allerdings nur bedingt, wenn man im Iran an Bargeld kommen will. Denn nach wie vor sind fast alle heimischen Banken wegen internationaler Wirtschaftssanktionen vom internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen. EC-Karten zu benutzen sei unmöglich, Visakarten nur in Ausnahmefällen einsetzbar: "Ich habe alles Bargeld von zu Hause aus mitgenommen. Im Iran zahlt man am besten cash." Und die Verständigung? Die Fremdsprachenkenntnis vieler Iraner sei eher überschaubar, hat Junk beobachtet. In den Großstädten seien allerdings viele in der Lage, sich rudimentär auf Englisch zu verständigen: "Vor allem in der Metropole Isfahan war das recht gut. Ansonsten: Mit Händen und Füßen klappt das eigentlich immer."

Die ersten drei Reisetage verbrachten die beiden Judoka in Teheran. Ohne viel Schlaf stand gleich das erste Training an. Auf den 4000 Meter hohen Damawand ging es mit der damals längsten Gondel der Welt - diese wurde noch zu Zeiten des Schahs von Europäern gebaut. Ein Zertifikat vom TÜV Rheinland hätte die Gondel wohl kaum erhalten, glaubt Junk: "Aber du darfst da auch nicht alles hinterfragen. Gesunder Optimismus kann nie schaden."

Als den Sportlern Teheran vom Berg aus zu Füßen lag, konnten sie aufgrund ihrer Sehbehinderung zwar nicht alles deutlich wahrnehmen. Sein Handicap beeinträchtigt Sebastian Junks Reiselust aber nicht im Geringsten. "Wir hatten ein Monokular dabei, eine Art Einhand-Fernrohr", erklärt der Sportler. "Damit geht es schon." Grundsätzlich sei es so, dass er alle Gebäude gut sehen könne, wenn er direkt davor stehe: "Nur wenn mir einer sagt, wie schön doch die Berge da hinten sind, ist das natürlich schwer für mich."

Am zweiten Tag in Teheran stand die eigentliche Stadtbesichtigung auf dem Programm. Die Judoka besuchten die ehemalige US-Botschaft, die heute ein Museum ist. Ebenso die Freiheitsstatue. Und wurden dabei von wildfremden Menschen angesprochen. ",Schön, dass ihr nach Iran kommt‘, haben die Leute gesagt", grinst Junk. Außerdem hätten sich die durchweg freundlichen Einwohner für die Außenwirkung ihres Landes entschuldigt. Die Politik dürfe man deshalb nicht mit den ganz normalen Leuten auf der Straße in einen Topf werfen.

Wie sicher fühlt man sich als Europäer im Iran? In China und Russland sehe man wesentlich mehr Polizei auf der Straße, hat Junk beobachtet: "Es ist kein permanenter Überwachungsstaat spürbar. Man tut dem Land Unrecht, wenn man es als solchen bezeichnet. Du siehst die ab und zu auf der Straße, aber als Ausländer bekommst du davon eigentlich nicht viel mit." Die Einwohner Irans solle man auch nicht wegen ihrer führenden Politiker vorverurteilen. Diese sorgen auf internationalem Parkett nicht immer für positive Schlagzeilen. Ex-Präsident Mahmud Ahmadinedschad, der sich öffentlich dazu bekannte, Israel auslöschen zu wollen, sei da wenig hilfreich gewesen. Genauso die Entscheidung des Sport-Ministeriums, im August 2017 zwei iranische Spieler von Panionios Athen nach der Qualifikationsrunde zur Europa League vorübergehend aus dem Nationalteam auszuschließen. Der Grund: Diese hatten es gewagt, gegen Maccabi Tel Aviv anzutreten - trotz der strikt antiisraelischen Staatsideologie.

Beeindruckend: In den Gärten von Shiraz. Foto:zg

Es sind nicht die einzigen Tabus, die im Iran Bestand haben: Männer dürfen in der Öffentlichkeit keine kurzen Hosen tragen, Frauen müssen stets mit Kopfbedeckung unterwegs sein. Judo-Frauen sind in der Öffentlichkeit ebenso unvorstellbar wie lautes Musikhören, berichtet Junk. Auf die Sittenpolizei müsse man achten: "Alkohol trinken ist tabu." Ebenso würde es verliebten Iranern nie einfallen, öffentlich Zärtlichkeiten auszutauschen. Einer fremden Frau die Hand geben? Verboten. Und wenn doch? "Auch die Iraner wollen feiern und ihren Spaß haben. Und auch mal knutschen und ein Bierchen trinken." Nur dürfe man sich dabei eben nicht bei einer Gartenparty mit Alkohol erwischen lassen: "Sonst geht es für drei Tage in eine dunkle Zelle. Inklusive Prügel. Der Staat sieht das als harte Erziehungsmaßnahme dafür vor, dass du aus dem System ausgebrochen bist."

Mit dem nötigen Kleingeld lässt sich aber auch im Iran vieles regeln. Junk hat vor Ort von einem illegalen Schnapsbrenner gehört, der auf frischer Tat erwischt wurde. Doch anstatt die fälligen sieben Jahre ins Gefängnis zu wandern, habe sich der Destillateur mit 12.000 Dollar freigekauft. Viele Privathäuser auf dem Land seien mit drei Meter hohen Mauern umbaut, erzählt Junk: "Denen kann keiner mehr in den Garten schauen. Und da tragen die Iraner natürlich auch kurze Hosen und trinken Alkohol." Die iranische Gesellschaft hat der Judoka als Gesellschaft im Umbruch erlebt. Sehr offen und herzlich seien die Leute, der im Alltag präsente Mix aus Tradition und Moderne sei reizvoll: "Auch wenn man schon viel von der Welt gesehen hat, kann ich dieses Land jedem nur empfehlen. Es ist ein ideales Reiseland für Individual-Touristen, die nicht voreingenommen sind."

Tag vier bis sechs verbrachten die Sportler in Shiraz. Eine Flugstunde von Teheran entfernt. Die Judoka lebten dort privat bei dem Freund des iranischen Arztes der Judo-Nationalmannschaft, der praktischerweise auch Inhaber einer Judoschule ist. "Wirklich jeder wollte da ein Foto von Nikolai und mir", erinnert sich Junk. Auch die königlichen Gärten von Shiraz beeindruckten die Gäste aus Deutschland. "Viel Grün und Wasser - einfach schön."

Die letzten drei Tage ihres großen Abenteuers erlebten die Irangäste in der Zwei-Millionen-Metropole Isfahan. Eine der ältesten Moscheen der Welt habe er dort gesehen und danach die Märkte besucht, erinnert sich Junk: "Sogar einen kleinen Teppich habe ich mir dort gekauft. Eigentlich nicht so mein Ding, aber ich habe einen zweistündigen Vortrag über Teppiche bekommen, da musst du so eine Chance nutzen." Ansonsten fuhren die Deutschen in Isfahan mit dem Bus durch die Gegend und waren zu Fuß unterwegs.

In den zehn Tagen im Iran kam bei den Judoka immer Fleisch auf den Tisch. Rind, Hammel, Hühnchen, dazu Unmengen an Fladenbrot, Marmelade, Käse und viel Gemüse und Tee. Fasziniert hat die deutschen Sportler vor allem der Schneidersitz, in dem die Iraner gewöhnlich ihre Mahlzeiten einnehmen. Gewöhnungsbedürftig, aber interessant sei die Essenskultur, findet Sebastian Junk: "Die Leute greifen nur selten zu Messer und Gabel. Und man sitzt die ganze Zeit in einer Art Kabine." Viele Lebensmittel kosten etwa nur ein Viertel der deutschen Preise. Kein Wunder, dass sich Junk auf dem lokalen Gewürzmarkt eifrig mit Safran, Curry, Fleischgewürzen und Kurkuma eingedeckt hat.

"Dass wir fast immer Leute hatten, die uns geholfen haben, hat die Sache für uns natürlich erleichtert. Denn ein klassischer Urlaub, der von einem Reisebüro organisiert wird, ist eher weniger mein Ding."

In den Iran würde Junk jederzeit zurückkehren. Auch Nordkorea hat ihn früher einmal gereizt. Aufgrund der politischen Lage sei es inzwischen aber unheimlich schwer, das Reich von Kim-Jong Un zu bereisen. Der Iran sei da schon erheblich unkomplizierter: "Zumindest, solange du dich da an die Spielregeln hältst."