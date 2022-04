Von Christian Satorius

Sie waren klein, fleißig und sie trugen eine Zipfelmütze: Nein, hier sind nicht etwa die Gartenzwerge gemeint, sondern vielmehr ihre großen Vorbilder, die Bergleute – sofern das Wort "groß" in diesem Zusammenhang überhaupt angemessen ist. In den Anfangstagen des Bergbaus schufteten in den niedrigen und engen Stollen vor allem kleine Menschen, sogar Kinder. Kein Zufall also, dass Schneewittchens Zwerge im Bergwerk arbeiteten. Und einer der wichtigsten Ausrüstungsgegenstände der frühen Bergmänner war die Zipfelmütze – kein Scherz.

Sie schützte vor herabtropfendem Wasser sowie herunterfallendem Sand und der Zipfel zeigte seinem Träger zuverlässig an, wie weit es noch bis zur Stollendecke war. Wenn man den Hohlraum, der sich unter der Mütze befand, auspolsterte, konnte der Kopf zudem vor herabfallenden Steinen und dem Anstoßen an die Stollendecke bewahrt werden. Neben der Zipfelmütze hatten die Bergleute damals natürlich auch Arbeitsgeräte dabei: Schaufel, Hacke, Schubkarre und Grubenlampe. Na, wer denkt da nicht an einen Gartenzwerg?

Witzigerweise gibt es aber noch ein weiteres wichtiges Vorbild für die modernen Gartenzwerge: die Karikatur. Kleine Männchen, die spaßige Dinge machen, sind einfach lustig – vor allem dann, wenn man die geringe Körpergröße und die Albernheiten noch übertreibt. Jacques Callot, der lothringische Hofmaler Cosimos II. de’ Medici am Hofe zu Florenz, war von den Vorführungen kleinwüchsiger Komödianten so sehr begeistert, dass er Anfang des 17. Jahrhunderts eine Reihe von Radierungen schuf, die derart erfolgreich waren, dass sie Künstlern in ganz Europa als Inspiration für eigene Bilder und Skulpturen dienten.

Zu Callots Zeiten und überhaupt im gesamten Barock kamen Zwerge groß in Mode und so legten viele Fürsten einen sogenannten Zwergengarten an. Der von Schloss Mirabell in Salzburg ist der älteste Europas. In dem Mirabellengarten stehen heute noch einige der ursprünglich 28 Zwerge mit einer Größe von circa 1,20 bis 1,35 Metern, die ab 1690 nach Plänen des österreichischen Architekten Johann Bernhard Fischer von Erlach aus Marmor geschaffen wurden. Als im Zuge der Aufklärung alles Groteske aus der Mode kam, erfreuten sich die Zwerge in den damals entstehenden Märchensammlungen zunehmender Beliebtheit. Nicht zuletzt dank Schneewittchen und den sieben Zwergen der Gebrüder Grimm hält diese Popularität bis heute an.

Zwar hatten schon im 18. Jahrhundert einige Porzellanmanufakturen damit begonnen, einzelne Zwerge für die adeligen Ziergärten herzustellen, aber ihren Siegeszug rund um die Welt begannen die Zipfelmützenträger erst im 19. Jahrhundert dank günstigerer Materialien wie Holz, Terracotta, Ton und Gips sowie industrieller Serienproduktion, die die Preise purzeln ließ. Thüringen und die dort ansässigen Unternehmen wurden dabei zu einer Art Hotspot der weltweiten Gartenzwergherstellung.

Während die Produktion in den Weltkriegen einbrach, erfreuten sich die Figuren in den 1950er-Jahren wieder zunehmender Beliebtheit. In den 1960er- und 1970er-Jahren verhalfen die Schlumpf-Comics des belgischen Zeichners Pierre Culliford auch den Gartenzwergen zu neuer Popularität. Aber längst nicht jeder konnte sich begeistern. Schon Anfang des 19. Jahrhunderts wurden sie immer häufiger auch mit Spießigkeit und schlechtem Geschmack in Verbindung gebracht.

In den 1980er-Jahren machten sich einige Designer daran, das ramponierte Image aufzupolieren. In der Folge entstanden Designerfiguren und Shocking-Gartenzwerge, die dem Betrachter einen Vogel oder den Stinkefinger zeigten. Heute sind sich die Gartenzwerge für nichts zu schade. Es gibt sie als Zombies, Exhibitionisten oder als coole Biker.