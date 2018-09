von Petra Nikolic

Mannheim. Noch ist es nur ein Stück schwarzer Filz. Doch dann werden Blüten, Tüll und Federn an den Stoff genäht, und so wird Stich um Stich aus dem schwarzen Filz ein verwegener Hut, der bald seinen großen Bühnenauftritt hat.

Durch das geöffnete Fenster scheint die Morgensonne in die Werkstatt von Britta Hildebrandt im Mannheimer Werkhaus. Wer die Modistin am Nationaltheater Mannheim besuchen will, muss durch die Schneiderwerkstatt, vorbei an einer Gruppe von Frauen, die an einem Tisch sitzen und Kostüme nähen. Hildebrandt steht an einem Pult zwischen Hüten, Modellköpfen und Regalen mit vielen Schachteln und näht an einer Kreation für das Schauspiel "Die Räuber", das im September Premiere hat. Vor ihr liegt ein Blatt, ein gezeichneter Modellentwurf für das Kostüm des "Grafen von Moor", der in der Mannheimer Inszenierung von einer Schauspielerin verkörpert werden wird. Sie soll eine schwarze Toque tragen, mit einer schwarzen Feder als Garnitur.

Hintergrund Modist ist ein anerkannter Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz. Die Ausbildung zum Hutmacher dauert drei Jahre und wird nach dem dualen Ausbildungssystem vollzogen, d.h. parallel in der Berufsschule und im Betrieb. Während der Ausbildung beschäftigt man sich mit Inhalten wie Modellentwurf, Anfertigung von Schnittmustern für Hüte und Mützen und textiler Warenkunde. Viele Modisten [+] Lesen Sie mehr Modist ist ein anerkannter Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz. Die Ausbildung zum Hutmacher dauert drei Jahre und wird nach dem dualen Ausbildungssystem vollzogen, d.h. parallel in der Berufsschule und im Betrieb. Während der Ausbildung beschäftigt man sich mit Inhalten wie Modellentwurf, Anfertigung von Schnittmustern für Hüte und Mützen und textiler Warenkunde. Viele Modisten machen sich selbstständig, nachdem sie den Meistertitel erworben haben. Dies ist oft erst nach der Gesellenprüfung und zwei Jahren Berufserfahrung möglich. Um als Modist am Theater zu arbeiten, sollte man über künstlerische Kreativität verfügen und ein gutes Auge für Farben und Formen besitzen. Außerdem sollten zeichnerisches Können, handwerkliches Geschick und räumliches Vorstellungsvermögen vorhanden sein. Zudem sollte man, wie bei fast allen Berufen in den Kostümwerkstätten, über ein profundes Wissen in Kostüm-, Mode-, und Kunstgeschichte verfügen.

Toque? Das ist ein Hut ohne Krempe. Wer sich mit Hildebrandt unterhält, muss sich erst einmal die vielen Fachbegriffe erklären lassen. Oder Garnitur: Das sind Verzierungen am Hut.

In mehreren Arbeitsschritten entstehen Kopfdeckungen bei Hildebrandt. Als Rohmaterial wird meist Filz oder Stroh verwendet. Diese sogenannten Stumpen werden in nassem Zustand über eine Holz- form gezogen und müssen auf dieser mindestens einen Tag trocknen. "Ich mag den Duft von Filz", sagt die Modistin. Wenn sie von ihrer Arbeit erzählt, spürt man die Liebe zum Beruf. Sie absolvierte zunächst eine Ausbildung als Schneiderin und danach als Modistin in einem Hutfachgeschäft in Ludwigshafen. "Als ich das erste Mal in einem Hutgeschäft stand, dachte ich: Das ist meins!"

Am Nationaltheater Mannheim ist sie nun schon seit 22 Jahren für die Kopfbedeckung der Schauspieler und Sänger zuständig. Im Theater sind Hüte nicht wegzudenken. Vom traditionellen Herrenhut und dem Zylinder, über fantasievolle, hauchdünne Damenhut-Kreationen bis hin zu feinen, handgefertigten Blüten für einen Blumenhaarkranz müssen Modisten in der Lage sein, alles anzufertigen.

In unzähligen Schachteln, gestapelt in deckenhohen Regalen, warten Stoffreste, Federn, Tüll, Blumen und andere Materialien auf ihre Verwendung. Vor allem Blüten näht die Modistin gerne. "Alles, was in der Damenschneiderei an Material abfällt, wird bei mir wiederverwertet und bekommt ein neues Leben", berichtet sie.

Mode und Gesellschafts-Geschichte: Ein Schild in Hildebrandts Werkstatt.

Und manchmal geht einer Hut-Produktion viel Recherchearbeit voraus. Wenn ein historischer Hut für eine Inszenierung gebraucht wird, besucht sie Museen oder besorgt sich Literatur zu der entsprechenden Epoche, damit die Kopfbedeckung in die Zeit passt. Wichtig ist aber auch immer, dass der Hut mit dem Typen des Trägers harmoniert - er sollte zur Körpergröße und den Proportionen als auch zur Gesichtsform passen.

Können alle Menschen Hüte tragen? "Im Prinzip schon", sagt Hildebrand, "aber es gibt Menschen, die haben ein ausgesprochenes Hut-Gesicht. Ihnen stehen alle Hutformen." Einen Hut zu tragen, erfordert auch Mut, denn der Hut lenkt die Aufmerksamkeit auf das Gesicht.

Eine der aufwendigsten Produktionen war für Hildebrandt das Musical "My Fair Lady", für die Inszenierung musste sie 50 Hüte für den Chor anfertigen. Eine der größten Herausforderungen war ein Auftrag einer Filmproduktion: Für den Kinofilm "Pettersson und Findus" wurde eine Modistin gesucht. Hildebrandt nahm den Auftrag an und schuf einen Hut für die Figur des alten kauzigen Pettersson - gespielt von Ulrich Noethen. Nach der Vorlage aus dem Kinderbuch musste sie die Hüte erarbeiten, was wegen der eigenwilligen Form des Hutkopfes sehr schwierig war. "Ich saß drei Tage im Garten und habe überlegt, ausprobiert, geformt, Entwürfe verworfen und wieder neu angefangen", erzählt sie. Am Ende bekam Pettersson einen schönen gelben Hut. "Für die Filmaufnahmen war es wichtig, dass ich sehr genau arbeite, da die Kamera jeden Faden sieht, der absteht", erklärt sie.

In Schachteln hat die Modistin Material für ihre Kopf-Dekorationen gesammelt.​

Trägt die Modistin denn selbst auch Hüte? "Ja, im Sommer gerne Strohhüte, im Winter nähe ich mir Mützen selbst. Und wenn ich zu einer Hochzeit eingeladen werde, komme ich auch mit Hut - meist bin ich die einzige."

Auf der Royal Wedding von Prinz Harry und Meghan Markle wäre ihr das nicht passiert. Dort war der Hut für die Damen ein Muss. Als die Bilder der Hochzeit über den Bildschirm flimmerten, saß auch Britta Hildebrandt vor dem Fernseher und war begeistert von den Kreationen. "Die waren alle sehr stilvoll und passten perfekt zum Kleid", schwärmt sie. Auch für ihre Arbeit am Theater ist es wichtig, dass Kostüm und Kopfbedeckung gut harmonieren. Deshalb verwendet sie manchmal Stoffreste vom Kostüm, das ihre Kolleginnen nebenan in der Kostümwerkstatt anfertigen, für die Garnitur. Nicht immer erhält die Modistin Vorgaben, wie die Kopfbedeckung aussehen soll. Häufig ist die eigene Kreativität gefragt. "Dann müssen wir ganz schnell etwas aus der Hutschachtel zaubern", weiß Britta Hildebrandt und lacht.