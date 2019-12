Von Harald Berlinghof

Quacksalber, Scharlatane, Magier und Zahnbrecher. Das war die Welt des mittelalterlichen Menschen, wenn er krank wurde. Dann drohten Aderlass, Knochensäge oder Hexentrank. Die Geschichte der Medizin bietet endlos viele Geschichten rund um die historische Heilkunst in Europa, Arabien und Persien. Die wohl berühmteste und erfolgreichste von ihnen ist die Geschichte von Rob Cole, der bei einem Bader in London in der Zeit des 11. Jahrhunderts sein Handwerk erlernt. Der Weltbestseller „Der Medicus“ des heute 93-jährigen Noah Gordon erreichte ein Millionenpublikum. Am morgigen Sonntag startet im Speyerer historischen Museum der Pfalz unter dem Titel „Medicus – Die Macht des Wissens“ eine umfassende Ausstellung, die den Roman als Zugang nutzt, um die komplexe und faszinierende Geschichte der Medizin zu erzählen.

Mehr als 500 Exponate aus 5000 Jahren Medizingeschichte und aus 50 Museen, darunter dem Louvre, den Uffizien und Berliner Museen werden gezeigt, erklärt Sammlungsleiter Wolfgang Leitmeyer. Auch aus dem Heidelberger Apothekenmuseum sind zahlreiche Objekte in Speyer vertreten. Gemeinsam mit seinem Kollegen Sebastian Zenke hat Leitmeyer zwei Jahre lang das Projekt entwickelt und bei zahlreichen Museen um Leihgaben angefragt. „Die Besucher bekommen in der Ausstellung nicht ausschließlich Messer zu sehen“, beruhigt er. „Aber schon viele“, schiebt er lächelnd nach.

Bis ins Alte Ägypten, nach Mesopotamien und in die griechische Antike reicht der Rückgriff der Ausstellung. Geografisch reist sie mit dem Medicus bis ins persische Isfahan, wo die Heilkunst im 11. Jahrhundert bereits einen hohen Stand erreicht hatte. „Wir wollten nicht nur eine rein medizinhistorische Ausstellung machen, sondern eine kulturhistorische“, so Museumsdirektor Alexander Schubert. Zu den Exponaten zählt auch eine Büste von Hippokrates oder eine altägyptische Heilstatue mit eingravierten Rezepten gegen Vergiftungen. „Irre schön ist die“, ist Leitmeyer begeistert. Neben der Mitarbeit des hochbetagten Medicus-Autors Noah Gordon über den großen Teich hinweg hat man auch den bekannten Mediziner und Moderator Eckart von Hirschhausen gewinnen können, der am 21. Januar nach Speyer kommen wird.

Die Medizin ist seit ihren Ursprüngen durchsetzt von Glaubensfragen. Daran lässt die Ausstellung keinen Zweifel aufkommen. Der Glaube an die Wirksamkeit von Rezepturen spielt dabei genauso eine Rolle, wie der Glaube an übersinnliche Mächte, die zum Beistand angerufen werden. Das kann sich außerhalb von Religion abspielen in einem magischen Weltbild, wo Geister, Hexen, Zauberer und Dämonen ihr Unheil treiben. Das kann allerdings auch von der jeweils herrschenden Religion überlagert sein. Im Christentum etwa wurden zahlreiche Heilige und vor allem auch die Mutter Gottes bei Krankheit um Hilfe angerufen.

Den letzten Mosaikstein in diesem Kosmos der historischen Heilkunst bilden schließlich die Heiler selbst. Im europäischen Mittelalter waren das eher handwerklich orientierte Bader, die schnell mit dem Skalpell oder dem Aderlassschnapper zur Hand waren. Vergoldete und repräsentative Arbeitswerkzeuge aus dem frühen 17. Jahrhundert sind in der Ausstellung genauso zu bestaunen wie einfache im Alltag eingesetzte Stücke aus der römischen Antike. Dabei fällt auf, dass die Werkzeuge der Ärzte und Heiler – Zangen, Sägen, Skalpelle und Nadeln – sich über die Jahrhunderte und gar Jahrtausende erstaunlich wenig in ihren Formen verändert haben.

Das Thema der Ausstellung ist emotional höchst ambivalent. Es trägt beglückende Momente in sich wie bedrückende. Vor den Vitrinen mit den Werkzeugen der Ärzte macht sich ein leichtes Unbehagen gegenüber diesen Objekten bemerkbar. Intensive Faszination wechseln sich ab mit leichtem Schauer, einer hohen ästhetischen Attraktivität der Einzelstücke steht an anderer Stelle ein leichter Grusel gegenüber. In diesem Spannungsfeld bewegt sich der Besucher.

Zwischen Gänsehaut und Faszination

Wie immer in Speyer lässt die Präsentation und die Lichtgestaltung nichts zu wünschen übrig. Die kulturhistorische Dimension und Faszination des Themas erfährt der Besucher bereits im ersten Raum der in sparsam akzentuiertes Licht getauchten Ausstellung. Dort betritt er das mittelalterliche Lebensumfeld des Medicus aus dem Buch von Noah Gordon. Den Baderwagen aus dem nicht minder erfolgreichen Film „Der Medicus“ (mit Ben Kingsley und Stellan Skarsgård) hat man in Speyer originalgetreu nachgebildet. Auch im weiteren Verlauf der Ausstellung müssen die Kuratoren stellenweise auf Replikate aus dem Kinofilm zurück greifen, weil Originale aus dem 11. Jahrhundert extrem selten sind und zu bestimmten Themenbereichen gar nicht mehr existieren.

Von der Wand leuchten in einer Projektion Götter, Heilkundige und Heilige, die in den letzten 5000 Jahren in verschiedenen Weltreligionen der Heilkunst zugeordnet werden. Hippokrates und Mutter Maria, die altägyptische Göttin Sachmet und der Heilige Bartholomäus, der Grieche Asklepios und der Renaissance-Europäer Andreas Vesal. Sie alle begegnen dem Besucher beim Rundgang durch die Ausstellung noch einmal mit ihren zeittypischen geistigen Errungenschaften. Seien es Kräuterbücher, Anatomiestudien oder volksreligiöse Votivgaben.

In der Dose wurde Pulver aus zermahlenen ägyptischen Mumien aufbewahrt. Es wurde noch bis in die 1920er-Jahre in Apotheken verkauft – als Heilmittel gegen so gut wie jede Krankheit, aber auch als Aphrodisiakum. Die „Bröckchen“ waren in der Dose und sind echtes Mumienpulver. Foto: Alfred Gerold

Vom „dunklen“ Mittelalter des Medicus-Romans führt die Ausstellung zunächst zurück ins Mesopotamien mehr als 2000 Jahre vor Christus. Tontafeln enthalten in Keilschrift Rezeptanleitungen für die unterschiedlichsten Gebrechen. Sie gehören zu den ältesten Objekten in der Ausstellung. Auch wenn die Schrift weitgehend entziffert ist, so bleiben die Rezepturen doch in vielen Bereichen unverständlich, weil die Bezeichnungen der einzelnen Bestandteile nicht mehr eindeutig zugeordnet werden können. Oft kommt bei vielen Verfassern noch hinzu, dass sie in die Rezepturen absichtlich undeutbare Bestandteile hinzugefügt haben, um ihre Geheimnisse zu wahren. Trotzdem sind einige der Rezepte empirisch getestet und therapeutisch als hilfreich bestätigt worden.

Schließlich schlägt die Ausstellung einen Bogen des medizinischen Wissens von Mesopotamien und dem Alten Ägypten bis in die Neuzeit. Von den antiken Gelehrten wanderte es zunächst gegen Osten bis nach Persien und Indien. Dort wurde es von arabischen Gelehrten aufgeschrieben und weiter entwickelt. In Europa ging das Wissen der Heilkunde weitgehend verloren, gleichzeitig war das Mittelalter geprägt von klösterlicher Kräutermedizin. Mit den Mauren kamen die arabischen Medizinkenntnisse schließlich wieder zurück nach Europa. Erst die Medizin der Neuzeit ab der Renaissance mit ihren neuen Erkenntnissen aus der Anatomie brachte die Medizin in Europa dann wesentliche Schritte voran.

Info: Öffnungszeiten: Dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Preise: Erwachsene ab 15; Kinder ab 7 Euro.