Touristen schauen durch die Fensterscheiben des Zimmers 306 im „Lorraine Motel“ in Memphis, in dem King starb.​

Idol und Ikone, Vorbild und Vorkämpfer: Seit 1986 begehen die schwarzen Amerikaner den „Martin Luther King Day“, immer am dritten Montag im Januar. Er liegt somit nahe oder sogar auf dem Geburtstag von King am 15. Januar. ​

Eine Erkundungstour von Michael Donhauser

Die Fahrt geht vorbei an Bauten, die aussehen wie Häuser von einstigen Betreibern von Baumwollplantagen. Wie kleine Paläste reihen sich die Villen im Nobelviertel Central Gardens entlang der Central Avenue aneinander, eingefasst von hohen Hecken, beschattet von alten Weißeichen. Die Eingangsportale von Säulen gesäumt - Memphis, ein Südstaatenidyll.

Charlie Morris wohnt weiter draußen. Flachbau-Bungalows prägen hier das Bild der rechtwinklig angelegten Straßen. Die Autos vor den Garagen sind kleiner, rostiger. Memphis ist seine Heimat, geboren wurde er etwas außerhalb, in Arlington. Für ein paar Jahre hat es ihn nach New Jersey verschlagen. 97 Jahre ist Charlie alt. Das Haar ist weiß, der Schritt schwer. Ein Rollator hilft ihm durch den Alltag.

Zwischen den Anwesen in Central Gardens und Charlie Morris’ Viertel liegen nur zehn Autominuten - und eine Farbe. Die Villengegend ist vorwiegend von Weißen bewohnt. Charlie Morris und seine Nachbarn sind Afroamerikaner, wie zwei Drittel der Menschen in der Stadt, wo Soul-Legenden wie B.B. King zu Hause waren. 50 Jahre nach der Ermordung des schwarzen Bürgerrechtlers Martin Luther King jr. ist die Trennung nach Hautfarben in den USA per Gesetz längst Geschichte.

Hintergrund Wie Martin Luther King zur Ikone wurde Es war sein Traum, dass seine vier Kinder nicht nach ihrer Hautfarbe beurteilt werden, sondern nach ihrem Charakter. Martin Luther King war ein Afroamerikaner, ein Kämpfer, ein Hoffnungsträger für Millionen. Sein Aufstieg zur Ikone der Bürgerrechtsbewegung begann 1955, als sich die schwarze Rosa Parks in Montgomery weigerte, ihren Platz im [+] Lesen Sie mehr Wie Martin Luther King zur Ikone wurde Es war sein Traum, dass seine vier Kinder nicht nach ihrer Hautfarbe beurteilt werden, sondern nach ihrem Charakter. Martin Luther King war ein Afroamerikaner, ein Kämpfer, ein Hoffnungsträger für Millionen. Sein Aufstieg zur Ikone der Bürgerrechtsbewegung begann 1955, als sich die schwarze Rosa Parks in Montgomery weigerte, ihren Platz im Bus für einen Weißen freizumachen. Sie wurde festgenommen. Es kam zu Protesten, King führte die Aktion an. Sie endete ein Jahr später mit einem Erfolg: Der Oberste Gerichtshof erklärte die Trennung der Sitzzonen im Bus nach Hautfarbe in der Stadt für verfassungswidrig. King wurde zu einem landesweit bekannten Mann. Seine Redekunst half dem Sohn einer Lehrerin und eines Predigers, die Proteste durch die ganzen USA zu tragen. Höhepunkt war im August 1963 der Marsch auf Washington mit rund 250.000 Teilnehmern. "I Have a Dream", rief King der Menge in seiner Rede zu, in der er die Vision der Gleichheit von Schwarz und Weiß entwarf. Präsident John F. Kennedy hatte bereits im Juni einen Gesetzentwurf zur Gleichberechtigung vorgelegt, kam aber nicht voran in seinen Bemühungen. Er wurde im November 1963 ermordet, doch sein Nachfolger Lyndon B. Johnson führte den Plan zu Ende. Am 2. Juli 1964 wurde der Civil Rights Act verabschiedet. Ende des Jahres nahm King in Oslo den Friedensnobelpreis entgegen. Sein Kampf war damit aber längst nicht abgeschlossen. Die sogenannte Rassengleichheit existierte nur auf dem Papier. Im März 1965 kam es in Selma (US-Bundesstaat Alabama) zu Protestmärschen. King organisierte eine große Demonstration, die bis ins nicht weit entfernte Montgomery, wo King als Priester arbeitete, führen sollte. Bei den ersten beiden Versuchen hielten Polizisten den Zug auf. Beim dritten Anlauf kamen die Demonstranten ans Ziel. Im selben Jahr wurde der Voting Rights Act verabschiedet, nach dem Minderheiten bei Wahlen nicht mehr benachteiligt werden dürfen. King erhielt während der Jahre regelmäßig Todesdrohungen. Am Abend des 4. April 1968 wurde er auf dem Balkon eines Motels in Memphis erschossen - der Rassist James Earl Ray wurde dafür als Mörder verurteilt. King starb mit nur 39 Jahren.

Doch die Lebensumstände der schwarzen Minderheit haben das Niveau der weißen Mehrheit noch immer nicht erreicht. "Dies ist Amerika", sagt Professor André Johnson von der Universität Memphis. Die Gründe sind vielfältig. Versteckter Rassismus ist einer. Der Ku-Klux-Klan darf marschieren, politische Korrektheit ist vielerorts eher Fassade. Die schwarze Minderheit sei zum ständigen Kampf gezwungen. "Solange wir kämpfen, besteht Hoffnung, dass spätere Generationen über Dinge, über die wir heute reden, nicht mehr reden müssen."

In Memphis, im US-Südstaat Tennessee, wo Martin Luther King am 4. April 1968 auf dem Balkon seines Hotelzimmers erschossen wurde, wird vieles noch deutlicher als in anderen Gegenden. Die Stadt und das Land feiern den Bürgerrechtler. Besucher aus aller Welt kommen, um das Civil Rights Museum zu sehen, eingerichtet in jenem Lorraine Motel, wo King starb.

Charlie Morris gehört zu den Stars in diesen Tagen in Memphis. Er hat eine Geschichte zu erzählen, wie sie nicht mehr viele Afroamerikaner aus eigener Erfahrung weitertragen können. Geist und Erinnerung des 97-Jährigen könnten wacher nicht sein.

"Das Telefon klingelte, meine Tante rief an", berichtet er aus dem Jahr 1939. Damals war er 18, sein Bruder Jesse Lee Bond war 20. Die Tante erzählte ihm von dem Geschehen, das Charlie Jahrzehnte fesseln sollte. Jesse Lee war mit einem weißen Händler über die Frage in Streit geraten, ob ihm eine Rechnung für Saatgut zustand. "Plötzlich fielen Schüsse", sagt Morris. Anschließend sei die Leiche seines Bruders geschändet worden. "Sie haben ihn kastriert", berichtet er mit unaufgeregter Stimme, als er im Morgenmantel in seinem Wohnzimmer sitzt. Stapel von Büchern und alten Zeitschriften türmen sich in dem Häuschen.

In der Hand hält Charlie Morris die Sterbeurkunde von Jesse Lee Bond: "Tod durch unfallbedingtes Ertrinken" steht dort. "Meiner Tante haben sie erzählt, sie werde ihren Job als Lehrerin verlieren, wenn sie die Wahrheit sagt, vielleicht auch ihr Leben", erzählt er. Die Tante war eine der wenigen Zeugen des auf offener Straße verübten Mordes.

Allison Jones gehört als Pädagogin dem afro-amerikansichen Mittelstand an und sagt über sich: "Ich bin privilegiert."

Der Tod Bonds gehört zu den mehr als zwei Dutzend Fällen von Lynchjustiz gegen Schwarze, die heute allein im Umkreis von Memphis historisch belegt sind, aber juristisch nie gesühnt wurden. Eine Gruppe von Bürgerrechtlern versucht nun, in dem Projekt "Lynching Sites Memphis" Gedenkstätten zu schaffen.

Diese Lynchmorde zählen weiter zu den heftigsten Beispielen für das auch 50 Jahre nach Martin Luther King wohl größte gesellschaftliche Problem der USA: die Ungleichheit von Schwarzen und Weißen. Die staatliche Vertuschung von rassistisch motivierten Gewaltverbrechen gehört zwar weitgehend der Vergangenheit an. Dafür, dass sie ganz ausgelöscht ist, legt aber kaum jemand die Hand ins Feuer.

Noch spürbarer: die soziale Ungleichheit. "Man kann sich jede Statistik hernehmen, die man möchte: Die Schwarzen landen immer am Ende", sagt Professor André Johnson. Die Arbeitslosenrate schwarzer US-Bürger hat sich in jüngster Zeit derjenigen der Weißen angenähert, liegt aber fast drei Prozentpunkte höher. Schwarze haben ein deutlich niedrigeres Haushaltseinkommen. Einen Highschool-Abschluss schaffen fast 90 Prozent der weißen Jugendlichen, aber nur 75 Prozent der Afroamerikaner.

Am deutlichsten wird das Problem beim Vermögen, das über Generationen weitervererbt wird: Weiße Familien haben im Schnitt einen Grundstock von 919.000 Dollar (rund 740.000 Euro), schwarze nur 140.000 Dollar. Das ist eine weitaus größere Diskrepanz als noch 1963. "Die Schwarzen starteten in diesem Land als Sklaven, sie hatten nichts. Das wirkt sich bis heute aus", sagt Professor Johnson.

Ronald Moten setzt sich seit Jahren für die Rechte der schwarzen Minderheit ein.

Martin Luther King jr. hatte das erkannt. Mit seiner Poor People’s Campaign machte er sich für höhere Einkommen Schwarzer stark und für mehr Jobs. Andere Bürgerrechtler, darunter Malcolm X (1925-1965), gaben seiner gewaltlosen, auf Dialog mit der Mehrheit setzenden Strategie keine Chance. Diese Fraktion warb für harte Konfrontation.

Ronald Moten ist ein Cousin von Malcolm X. Der 48-Jährige lebt in Anacostia, im rauen, oft vernachlässigten Südosten Washingtons. Die US-Hauptstadt ist zu mehr als der Hälfte von Schwarzen bewohnt, in Anacostia sind es 99 Prozent. Auf der Martin-Luther-King-Jr.-Avenue betreibt er einen kleinen Laden, dort wo sich die Straße mit der Good-Hope-Road kreuzt. Guter Hoffnung ist der drahtige Endvierziger jedoch nicht: "Es wird immer schlimmer", sagt Moten, der sich seit Jahrzehnten für Chancengleichheit in dem Stadtteil einsetzt, der ein Brennpunkt für Drogenkriminalität und Gewaltverbrechen ist.

Moten kennt das Leben auf der Straße, an den Rändern der großen US-Städte. Der Händler weiß um die kurzfristige und die langfristige Wirkung von Drogen, er kennt Bandenkriege und das Leben im Gefängnis. Er beschreibt eine desaströse Mischung aus Frustration, verstecktem und offenem Rassismus, teils gepaart mit Trägheit und Selbstaufgabe.

"Ich habe einer Frau neulich einen 72.000-Dollar-Job angeboten", erzählt er in seinem Geschäft, leger auf dem Ladentisch sitzend, eine Baseballmütze schräg auf dem Kopf. "Sie will lieber weiter auf Kosten des Staates leben." Schwarze sind nicht stets von vornherein sozial schwächer als Weiße. Ihre Chance, in soziale Niederungen abzugleiten, ist aber deutlich höher.

Trotz all dieser Probleme: Das schwarze Amerika gehört unverrückbar zu den Vereinigten Staaten. Martin Luther Kings Geburtstag wird als gesetzlicher Feiertag begangen. In der Fernsehwerbung achten Produzenten genau darauf, dass im Bild die schwarze Minderheit nicht zu kurz kommt.

Charlie Morris hat als junger Mann den Tod seines Bruders Jesse Lee Bond miterleben müssen - ein rassistisch motivierter Lynchmord.

40 Millionen Menschen dunkler Hautfarbe leben in den USA. Viele sind erfolgreich, manche werden berühmt. Der dunkelhäutige Barack Obama wurde für zwei Amtszeiten zum Präsidenten der über 320 Millionen Einwohner gewählt - nur wenige Jahrzehnte nachdem mit der Abschaffung der "Jim Crow"-Gesetze die Segregation der Schwarzen gesetzeswidrig wurde. Davor hieß es noch "gleichberechtigt, aber anders": Schwarze mussten im Bus aufstehen, wenn sich ein Weißer setzen wollte. Und sie durften nicht aus demselben Wasserhahn trinken.

Heute hat sich vieles gewandelt, vieles zum Positiven. Doch nicht alles ist gut. Es kommt weiter vor, dass Leistungen Schwarzer nicht in die Öffentlichkeit gelangen. Die Jack-Daniel’s-Brennerei in Lynchburg in Tennessee ist ein Beispiel. Firmengründer Daniel hatte einen früheren Sklaven als ersten Master-Distiller angestellt.

Auf einem alten Foto, aufgetaucht in den 1980er Jahren, sitzt ein junger Afroamerikaner neben dem Chef - vermutlich der Sohn dieses schwarzen Whiskey-Machers. Jack Daniel’s wirbt in aller Welt mit Südstaaten-Gemütlichkeit. Doch der schwarze Meisterbrenner Nathan "Nearest" Green, Vater des Jack-Daniel’s-Rezepts, wurde lange nicht groß erwähnt. "Wir haben das nicht verschwiegen", beschreibt Firmenhistoriker Nelson Eddy den Umgang mit diesem Teil der Geschichte. Erst seit dem vergangenen Jahr wird davon jetzt offen erzählt.

Martin Luther King winkt am 28. August 1963 von der Lincoln Gedächtnisstätte in Washington den Demonstranten zu. „I Have a Dream“, rief er der Menge in seiner Rede zu.​

"Es ist besser geworden", urteilt Alli-son Jones. Sie arbeitet an einer Montessori-Schule im Herzen Washingtons, wo Kinder aller Hautfarben lernen und toben. Sie lebt im Stadtteil Columbia Heights, einst vor allem von Afroamerikanern bewohnt und für Besucher gefährlich. Heute ist das Gebiet teuer und angesagt, weiße Hipster feiern in Bars mit afroamerikanischen Gleichgesinnten.

Allison hat weiße Freunde und Nachbarn, spricht mehrere Sprachen. "Ich bin privilegiert", sagt sie. "Meine Eltern waren gebildet." Schulbildung bleibt der Schlüssel für den Aufstieg Schwarzer.

Weiße hören schwarze Musik, lassen sich von schwarzen Ärzten operieren, von schwarzen Köchen verwöhnen und vertrauen ihr Geld schwarzen Bankern an. Sie jubeln im Sport schwarzen Stars zu, die Tennisspielerin Serena Williams ist ein Beispiel und natürlich der Größte: Boxer Muhammad Ali.

Wo er einst die Wurzeln für seine Karriere legte, im Columbia Gym von Louisville in Kentucky, trainiert heute der sportliche Nachwuchs der Spalding Universität. In dem historischen Gründerzeit-Bau, wo Muhammad Ali, damals noch unter seinem Geburtsnamen Cassius Clay, durch die Ringseile stieg, schwitzen junge Schwarze. Der staubige Ring ist einem modernen Kraftraum gewichen.

Alexa möchte Trainerin werden, für welche Sportart weiß sie noch nicht. "Etwas mit ein bisschen Schwung", sagt sie. Die 21-Jährige hat Ali nie kennengelernt, dennoch ist sie von dem Boxer inspiriert. "Wir wissen, dass wir vieles erreichen können, wir wissen aber auch, dass wir unter Umständen doppelt so hart dafür arbeiten müssen", sagt sie.

Pastor Dennis Washington von der Anacostia River Church in Washington kennt das nur zu gut. "Wahlbezirke und Schulsprengel werden so zugeschnitten, dass die Schwarzen außen vor bleiben", sagt er. Mindestlöhne werden umgangen. Washington spricht von "rassistischem Terror", dem Afroamerikaner ausgesetzt seien. "Es wird auf eine Art und Weise gemacht, dass man es fast nicht sehen kann", sagt er.

Hintergrund Schwarze Promis prägen US-Geschichte Auch wenn Diskriminierung von Menschen mit nicht-weißer Haut bis heute in den USA Alltag ist, haben es diese Leute bis ganz nach oben geschafft. (1) Muhammad Ali, 1942-2016: Niemand tänzelte so im Ring wie der Box-Olympiasieger und dreimalige Weltmeister. Er siegte und verlor und siegte und verlor und siegte. Vor allem aber [+] Lesen Sie mehr Schwarze Promis prägen US-Geschichte Auch wenn Diskriminierung von Menschen mit nicht-weißer Haut bis heute in den USA Alltag ist, haben es diese Leute bis ganz nach oben geschafft. (1) Muhammad Ali, 1942-2016: Niemand tänzelte so im Ring wie der Box-Olympiasieger und dreimalige Weltmeister. Er siegte und verlor und siegte und verlor und siegte. Vor allem aber gewann Ali, und zwar die Herzen von Fans weltweit. 1999 ernannte ihn der britische Sender BBC zum Sportler des Jahrhunderts. (2) Denzel Washington, geb. 1954: Nur eine Handvoll Schauspieler haben mehr Oscar-Nominierungen für ihre Rollen erhalten als er. Bei acht Nominierungen gewann er zwei Mal. Kein anderer dunkelhäutiger Hollywood-Star hat das geschafft. (3) Beyoncé, geb. 1981: Die US-Sängerin ist eine Pop-Ikone, wie es sie vorher noch nie gab. Sie erhielt die meisten Grammy-Nominierungen aller Musikerinnen. Sie gilt als bestbezahlte schwarze Sängerin der Geschichte und im Jahr 2017 als einflussreichste Entertainerin der Welt. Ihr Mann Jay Z ist übrigens auch berühmt. (4) Oprah Winfrey, geb. 1954: In einem Haus ohne fließend Wasser geboren, aufgewachsen bei einer gewalttätigen Großmutter, mit 14 zum ersten Mal schwanger. Nichts deutete darauf hin, dass Oprah Winfrey die wohl einflussreichste Talkmasterin der Welt werden würde. Heute wird ihr Vermögen auf 2,7 Milliarden Dollar geschätzt. (5) Barack Obama, geb. 1961: Als der spätere Präsident in den USA geboren wurde, mussten viele Schwarze erniedrigende Tests über sich ergehen lassen, wenn sie zur Wahl gehen wollten. 47 Jahre später wählt dasselbe Land ihn, den Sohn einer weißen Frau aus Kansas und eines schwarzen Kenianers, zum ersten dunkelhäutigen US-Präsidenten.

Junge Schwarze würden geradezu in die Kriminalität getrieben - und dann vom System verschluckt. "Erst bekommen sie wegen eines kleinen Deliktes eine Fußfessel. "Das ist oft der erste Schritt", sagt Washington. Dann kriegen sie keine Freunde mehr, keine Berufsausbildung - und rutschen ab.

Junge Schwarze werden auch viel häufiger von der Polizei grundlos gestoppt, müssen ihre Papiere zeigen, manchmal werden sie aufs Revier mitgenommen. Manchmal werden sie auch erschossen, wie jüngst in Sacramento, wo Polizisten 20 Schüsse auf einen jungen Schwarzen in dessen Garten abgaben. Sie dachten, er hätte eine Waffe. Es war ein Handy.

Sacramento ist kein Einzelfall, und die Polizei ist nicht die einzige Strafverfolgungsbehörde, die sich irrt, besonders, wenn es um Afroamerikaner geht. "Es gibt Studien, die sagen, dass Afroamerikaner mit einer siebenmal höheren Wahrscheinlichkeit wegen Mordes verurteilt werden als Weiße", sagt die Strafverteidigerin Cheryl Pilate aus Kansas im US-Bundesstaat Missouri. Ihr Mandant Lamonte McIntyre kam gerade nach 23 Jahren Tortur aus dem Gefängnis frei. Er hatte nichts getan. Die Gesetze Missouris sehen keine Haftentschädigung vor.

Im Vergleich zu Cornelius Duprée hat er trotzdem noch Glück. 1979 kaufte der heute 58-Jährige ein paar Bier in einem Laden in Houston (Texas). Als er rauskam, stand die Polizei vor ihm. Wegen Vergewaltigung und schwerer räuberischer Erpressung brummte ein Gericht dem 19 Jahre alten Jungen 75 Jahre Haft auf. 30 lange Jahre dauerte die Qual des Unschuldigen, dann ergab eine DNA-Probe, dass er es nicht gewesen sein konnte. Das macht Duprée zu dem Mann, der am längsten nachweislich unschuldig im US-Gefängnis saß.

Die Haftanstalten zwischen Florida und Alaska sind voll. Kein anderes freies Land der Welt steckt einen so hohen Anteil seiner Bevölkerung ins Gefängnis wie die Amerikaner. Schwarze Männer machen 35 Prozent der Gefängnisinsassen aus. Jedoch sind nur rund 13 Prozent der Bevölkerung dunkler Hautfarbe. "Du kommst aus einer freien Gesellschaft, und im Gefängnis hast du kaum noch Rechte", sagt Duprée. "Du wirst behandelt wie ein Tier."

Cornelius Duprée aus Houston und Charlie Morris aus Memphis eint eines, das sie nie hat aufgeben lassen: "Auf mich muss kein Mensch achten, Gott achtet auf mich", sagt Morris. Gottesfürchtigkeit und frommes Leben hilft unzähligen Schwarzen zu ertragen, was sie als große Chancenungleichheit ansehen. Als Morris als Teenager vom Tod seines Bruders erfuhr, schnappte er sich eine Pistole und wollte sich rächen. "Meine Mutter hat es mir ausgeredet." Neun Jahre lang sei er voller Hass gewesen. "Dann habe ich zu Gott gefunden." Heute sagt er über sein Leben: "Ich kann mich nicht beschweren."