Edouard Manets „Die Erschießung Kaiser Maximilians von Mexiko“. In den nächsten Monaten ist das Gemälde im Kubus 3 des Kunsthallen-Neubaus zu sehen, später erhält es im Manet-Saal einen Ehrenplatz. Der goldgelbe Rahmen ist neueren Datums, er wurde farblich auf den hellen Sandboden, der auf dem Bild zu sehen ist, abgestimmt. Foto: Kunsthalle​

Von Volker Oesterreich

Das Exekutionskommando feuert, Pulverdampf steigt empor, des Kaisers Gesichtszüge und die seiner Generäle Mejía und Miramón sind schon jenseitig verschwommen. Im Hintergrund blickt eine Gruppe von Gaffern sensationsgierig über die Mauer, darüber zeichnet sich eine Naturlandschaft ab. Deren schlichte Idylle trügt.

Drei Meter breit und 2,50 Meter hoch ist das geschichtsträchtige Monumentalgemälde "Die Erschießung Kaiser Maximilians von Mexiko", das Edourd Manet in den Jahren 1868/69 gemalt hat. Es ist der größte Schatz der Mannheimer Kunsthalle, sein Wert dürfte deutlich über 100 Millionen Euro liegen. Im Kunsthallen-Neubau wird das eindrucksvolle Bild zunächst im Kubus drei gezeigt, später erhält es seinen Ehrenplatz im Manet-Saal. Während der nächsten Monate kann man die "Erschießung" von Rita McBrides hölzerner "Arena" (1997-2014) aus betrachten. Die Großskulptur der US-amerikanischen Bildhauerin und Installationskünstlerin war schon in verschiedenen internationalen Museen gezeigt worden. In Mannheim ist eine Seite der "Arena" auf Manet ausgerichtet, die andere auf die Architektur des Neubaus. Im Klartext: Das Kunstwerk darf betreten werden.

Um Manets Meisterwerk betrachten zu können, darf man auf Rita McBrides "Arena" Platz nehmen - auch ein Kunstwerk. Foto: voe

Kaiser Maximilian wurde am 19. Juni 1867 zusammen mit zwei Generälen von einem republikanisch-mexikanischen Erschießungskommando exekutiert. Edouard Manet (1832-1883) hat sich zwei Jahre lang mit dem Ereignis auseinandergesetzt und es in zwei Gemäldefassungen, einer Ölstudie und einer Lithografie verarbeitet. Die letzte Fassung stellt das Mannheimer Ölgemälde dar.

Die Hinrichtung des zum Kaiser von Mexiko gekrönten Habsburgers markierte 1867 das endgültige Scheitern der Expansionsgelüste während des Zweiten Kaiserreiches und führte zum Zusammenbruch der französischen Außenpolitik in Mittelamerika. In der Mannheimer Version steht der Betrachter direkt vor dem Hinrichtungskommando. Die Gaffer, die im Bild über die Mauer schauen, spiegeln die Position der Museumsbesucher vor dem Bild. Manet datierte seine Arbeit nicht mit dem Entstehungsdatum, sondern mit dem historischen Zeitpunkt. Damit verweist er auf seine eigene fiktive Augenzeugenschaft. Zugleich bekommt das Bild einen dokumentarischen Charakter.

Der Künstler übte Zeitkritik, indem er die Soldaten in französische Uniformen steckte. Damit kommentierte er die politische Situation in seiner Heimat. Darüber hinaus stellte er die Tradition der französischen Historienmalerei radikal infrage. Als "Vater der Impressionisten" gehörte Manet zu den Verfechtern malerischer Autonomie, die sich für das "Unvollendete" in der Kunst aussprachen. Zu Lebzeiten umstritten, gilt Manet heute als einer der innovativsten Künstler überhaupt. Seine unkonventionellen Maltechniken und Bildthemen, die von vielen seiner Zeitgenossen als provokativ empfunden wurden, machten ihn zum Revolutionär der Kunstgeschichte.

Erworben wurde das Historiengemälde bereits 1910 von Fritz Wichert, dem Gründungsdirektor der Kunsthalle. Mannheimer Bürger unterstützten den Ankauf. Wichert hatte hehre Ziele für die Kunsthalle und setzte sich allen Anfeindungen zum Trotz von Anfang an für die französische Kunst ein. Den Höhepunkt seiner Ankäufe stellt Manets "Erschießung Kaiser Maximilians" dar. Der Kauf entfachte damals einen heftigen Streit. Wichert wurde vor allem aus deutsch-nationalen Kreisen angefeindet. Heute bildet das Werk das Herzstück der Mannheimer Sammlung. "Die Erschießung Kaiser Maximilians" steht daher auch im Zentrum ihrer Neuinszenierung.