Von Anjoulih Pawelka

Heidelberg. Die Baumanns sind ein glückliches Paar. Sie sind seit neun Jahren zusammen, seit 2019 verheiratet und erwarten bald ihr erstes Kind. Der einzige Unterschied: Das Baby wird zwei Mütter haben, denn die Baumanns, das sind Anna und Maren.

Kennengelernt haben sie sich in Heidelberg. Annas Studenten-WG lag gegenüber von Marens Wohnung. Ihre Kommilitonin wollte sie verkuppeln. "Ich fand das dämlich", sagt Anna. Sie hatte keine Lust auf eine Beziehung. Und auch Maren sagt: "Ich habe gar nicht daran gedacht, jemanden kennenzulernen." Immerhin war ihre Scheidung noch nicht allzu lange her.

Beim Geburtstag einer Freundin haben sie sich dann doch getroffen und gemerkt, dass sie auf einer Wellenlänge liegen. Da hat Anna ihre Überzeugung über Bord geworfen. Aus der zuerst lockeren Verbindung wurde irgendwann Liebe. "Wir haben beide mit nichts und niemandem gerechnet", sagt Anna und schaut dabei ihre Maren verliebt an.

Auf die Frage, was den beiden an der jeweils anderen gefällt, sprudelt es nur so aus Maren heraus. Anna sei eine wunderhübsche Frau mit viel Humor. Ihr Lachen und die liebevolle Art mag sie gerne. Bei Anna fühlt sich Maren sicher und geborgen. Außerdem liebt sie ihre Offenheit, Ehrlichkeit und Schlagfertigkeit, zählt Maren begeistert auf. "Okay, jetzt reicht’s", unterbricht Anna. Das Schwärmen scheint ihr ein ganz kleines bisschen unangenehm. Doch auch Anna fallen nach kurzem Überlegen Dinge ein, die sie an ihrer Frau mag. Die "unglaubliche Ruhe, die Maren ausstrahlt", oder die Vertrautheit, die von Anfang an da war, und Marens Ehrlichkeit. Diese ist ihnen in der Ehe besonders wichtig. Außerdem steht sie hinter Leuten, die ihr wichtig sind. Dadurch fühlt sich Anna sicherer. Die beiden seien sich gegenseitig eine Stütze.

Wenn Anne gefragt wird, wann sie gemerkt hat, dass sie homosexuell ist, fragt sie die Person gerne, wann diese denn festgestellt habe, dass sie heterosexuell ist. Ihre Heterosexualität hat die 32-Jährige lange Zeit nicht angezweifelt. Sie hatte Beziehungen mit Männern. Selbst als sie ihre erste Freundin hatte, war das für sie kein "großes Ding". Ist es vielleicht nur eine Phase? Möchte sie sich einfach nur entdecken und kommt dann wieder zur "Vernunft"? Alles Fragen, die oft gar nicht ausgesprochen wurden, Anna aber trotzdem gespürt und durchaus als gesellschaftlichen Druck empfunden hat. Daher war für sie klar, dass sie sich erst völlig sicher sein muss, dass ihre Partnerin die Richtige ist, und sie diese vor der Außenwelt und den aufkommenden Fragen auch verteidigen kann. Theoretisch könne jeder einen Menschen treffen, egal welchen Geschlechts, der alles infrage stellt, weil man sich so gut mit ihm fühlt. So wie Maren dieser Mensch für Anna ist. Ihr Umfeld hatte nie ein Problem damit, dass Anna Frauen liebt. Die seien "cool damit" gewesen. Trotzdem sei ihr immer klar gewesen, dass sie nicht der Norm der Mehrheit der Gesellschaft entspricht. Das mache einen angreifbar. Daher sei es wichtig, dass man sich in sich selbst sicher genug fühlt. Denn keiner könne 100 Prozent zu einem stehen, wenn man nicht selbst mit sich im Reinen ist.

Die Baumanns haben so viel Liebe in sich, dass sie diese gerne weitergeben möchten. Daher ist Anna derzeit hochschwanger. Dass sie ein Kind bekommen wollen, war eine bewusste Entscheidung. Den Kinderwunsch hatte Anna schon mit Anfang 20. "Den habe ich schon mit in unsere Beziehung gebracht", erzählt die Sonderschullehrerin. Auch Maren wollte gerne Kinder, dachte allerdings eher an Pflegekinder oder eine Adoption. Denn selbst schwanger zu sein, kann sich die 39-Jährige nicht vorstellen. "Wenn es nur ein Monat wäre, würde ich es ausprobieren", lacht sie. Angst, dass das Kind später einmal gehänselt wird, weil es zwei Mütter hat, haben die beiden nicht. Anna macht diese Frage sauer. Andere, schlechte Eltern, die heterosexuell sind, würden das auch nicht gefragt. "Wenn alle Leute, die Kinder kriegen, sich nur ein Drittel so viele Gedanken machen würden wie wir, bräuchte man weniger Einrichtungen", sagt sie.

Die Baumanns wissen, wovon sie reden; Maren arbeitet in der Jugendhilfe. "Ich bekomme da auch die krassen Fälle mit." Sie ist überzeugt: "Das Kind wird es echt gut haben bei uns." Es sei doch das Wichtigste, dass sich das Kind geborgen fühlt. In Bezug auf homosexuelle Eltern-Paare wünschen sich die beiden mehr Normalität.

Schwanger wurde Anna durch künstliche Befruchtung. Die beiden sind dazu in eine Kinderwunschpraxis gegangen. Dort haben sie dann in den Unterlagen den Spender ausgewählt. Wie viel man über den Mann wissen möchte, der einem ermöglicht, neues Leben zu gebären, können die Paare selbst entscheiden. Die Baumanns wollten eher wenig wissen. Sie hatten keine Wunschliste. "Das ist mir auch wurst", sagt Maren "Hauptsache, es ist gesund." Das Sperma wurde an die Praxis verschickt und Anna eingesetzt. Wenn das Kind geboren wird, muss Maren es adoptieren. "Das ist eine Form der Diskriminierung", findet Anna, der man anmerkt, wie sehr sie das Thema ärgert, und ihre Frau fügt hinzu: "Das fühlt sich blöd an." So eine Adoption sei ein finanzieller und auch nervlicher Aufwand. Abgesehen davon, dass sie verheiratet sein müssen, um den Kinderwunsch in die Tat umzusetzen.

An ihre Hochzeitsanträge, es waren drei, erinnern sie sich gerne zurück. Den ersten gab es auf der Hochzeit einer guten Freundin. Im Garten fragte Maren, ob sie auch einmal so heiraten werden. Anna antwortete nur: "Ist das ein Antrag?" Aber es fühlte sich falsch an, auf einer Hochzeit einen Heiratsantrag zu bekommen. Also verneinte Maren. Anna sagt im Nachhinein: "Ich fand’s ziemlich süß." Ab da sei das Thema eigentlich schon entschieden gewesen. Den nächsten Versuch startete Maren dann im Barcelona-Urlaub. Es sollte romantisch sein, doch Maren verletzte sich am Fuß. Bei einer Sightseeing-Tour dachte sie: "Jetzt ist der Moment", und wollte Anna ans Wasser locken. Doch die machte sich Sorgen um die Verletzung ihrer Partnerin und hatte Hunger. So hat Maren den Antrag auf den nächsten Tag verschoben, bei wundervollem Wetter am Strand. Damit kam sie Anna zuvor. Die hatte nämlich schon vor dem Urlaub ein Überraschungsei mit einem Brief und einem Ring präpariert. Zuvor wollte sie aber mit Marens Eltern sprechen. Doch die waren nie alleine. Also musste der Antrag bis nach dem Urlaub warten. Dass ihr Maren zuvorkommt, damit hatte sie nicht gerechnet. "Doppelt hält besser", lacht Anna.

Was sie sich für ihre Zukunft wünschen? Ein Haus, einen Garten und zwei bis drei Kinder. Und dass die sexuelle Identität in der Gesellschaft keine Rolle mehr spielt, wenn es darum geht, ob man jemanden sympathisch findet.