Von Christian Satorius

Wir sehen jemanden zum allerersten Mal – und schon hat es gefunkt: Augenblicklich schlägt unser Herz höher, der Puls rast, die Wangen werden rot und wir haben jede Menge Schmetterlinge im Bauch. Liebe auf den ersten Blick ist das allerdings nicht, meinen zumindest Wissenschaftler der niederländischen Universität Groningen. Ihren Forschungen nach gibt es so etwas wie Liebe auf den ersten Blick nämlich gar nicht. Sie sei lediglich eine Illusion, sind sich die Experten sicher.

In ihrer Studie, die sie im Fachblatt "Personal Relationships" veröffentlichten, hatten die Psychologen den 396 vorwiegend jungen Versuchsteilnehmern Fotos von potenziellen Partnern gezeigt und diese dann bewerten lassen. Zudem mussten die Probanden Fragebögen ausfüllen und on- sowie offline an mehreren Dates teilnehmen. Danach stand für die Wissenschaftler fest: "Wir gehen davon aus, dass Liebe auf den ersten Blick keine eigene Form der Liebe ist, sondern vielmehr die Attraktivität, die viele als Liebe auf den ersten Blick bezeichnen, vor allem im Moment des Kennenlernens." Das, was wir "Liebe auf den ersten Blick" nennen, ist den Groninger Forschern nach also nur die physische Attraktivität unseres Gegenübers, die uns in ihren Bann schlägt. Mit echter Liebe hat das nicht viel zu tun.

Interessanterweise ist die attraktive Optik aber nicht das einzige, was wir an unserem Gegenüber sofort und unmittelbar wahrnehmen können. Liebe geht auch durch die Nase, haben Forscher herausgefunden. Schon 1974 beschrieb der US-amerikanische Mediziner Lewis Thomas einen Zusammenhang zwischen dem individuellen Geruch eines Menschen und der Reproduktionsbiologie. Seitdem ist viel zu dem Thema geforscht worden und inzwischen ist klar: Wir müssen unser Gegenüber auch gut riechen können, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.

Der Schweizer Biologe Claus Wedekind hat dazu an der Universität Bern ein interessantes Experiment durchgeführt. In der Untersuchung ließ er 49 Studentinnen an den getragenen T-Shirts von 44 Studenten schnuppern und den Geruch anschließend bewerten. Im Ergebnis bevorzugten die Frauen den Geruch derjenigen Männer, deren sogenannte MHC-Gene sich von den ihrigen am deutlichsten unterschieden. MHC-Gene sind Gene des Haupthistokompatibilitätskomplexes (engl. major histocompatibility complex) und für die Immunabwehr wichtig, unter anderem für die Immunerkennung und immunologische Individualität zuständig. Biologisch gesehen ist das sinnvoll: Wenn sich die Immungene beider Partner möglichst gut ergänzen, ist die Immunabwehr ihrer Nachkommen breiter aufgestellt und für die Abwehr möglichst vieler unterschiedlicher Krankheitserreger gerüstet. Genetisches Matching nennen Wissenschaftler diese Partnerwahl aufgrund genetischer Variablen.

Aber nicht nur die Optik und der Geruch unseres Gegenübers spielen beim ersten Eindruck eine wichtige Rolle. Wissenschaftler kennen noch einen weiteren Einflussfaktor, den sogenannten Halo-Effekt. Mit dem Begriff wird in der Psychologie eine kognitive Verzerrung benannt, nach der wir von bekannten Eigenschaften einer Person auf andere unbekannte Eigenschaften schließen. Nur das kann eben auch gehörig daneben gehen. Und ein gutes Aussehen oder ein bestimmter Geruch sagen noch lange nichts über andere wichtige Dinge aus wie Respekt, Fürsorge oder auch das Gefühl der Nähe.

All das lässt sich aber auf den ersten Blick schlecht feststellen. Mit anderen Worten: Echte Liebe braucht Zeit. Aber wie viel Zeit? Kanadische Forscher um Danu Anthony Stinsen von der Universität von Victoria haben mehrere Studien ausgewertet, die untersucht hatten, ob und wie oft aus bloßen Freunden Liebespartner werden können. Die Ergebnisse ihrer Metastudie, die sie Mitte 2021 im Fachmagazin Social Psychological and Personality Science veröffentlichten, resümieren die Forscher: "Fast zwei Drittel der nahezu 1900 Versuchsteilnehmer der Studien, die wir analysiert haben, gaben an, zuerst Freunde gewesen zu sein." Diejenigen Probanden, die angegeben hatten, zuerst nur rein freundschaftliche Beziehungen zum späteren Partner unterhalten zu haben, verliebten sich der Studie zufolge im Schnitt nach knapp 22 Monaten dann doch noch und so wurde am Schluss aus beiden ein echtes Liebespaar. Wenn das kein Happy End ist!