Wolf H. Goldschmitt

Der Erfinder des ersten "Feuerzeugs" hat keinen Namen, obwohl ihm posthum der Nobelpreis zusteht. Aber der Gedankenblitz ist schon eine Dreiviertelmillion Jahre her – mehr oder weniger. Diese Mutter aller "Lichtmaschinen" besteht aus einem harten Feuerstein, einem metallisch glänzenden Mineral mit Eisensulfat und einem getrockneten Baumschwamm. Schlägt man den Feuerstein, sprühen Funken und siehe da: es brennt – sofern man trockenes Holz oder Gras verwendet.

Bis zu diesem Tag X waren Blitzeinschläge kurzzeitig die einzige Feuerquelle. Jetzt wird es Licht, wann immer Fred Feuerstein es möchte. Und die Abhängigkeit von der Sonne als exklusivem Spender von Helligkeit und Wärme schwindet mit dem Lagerfeuer der Steinzeitmenschen. Seine Glut wärmt und der helle Schein hält ganz nebenbei auch Raubtiere ab. Am "Marktplatz" werden Geschichten erzählt und Kultur macht hier ihre frühen Gehversuche.

Und noch einen gewaltigen Fortschritt in der Evolution verdankt die Menschheit dem Feuer: das Kochen. Warum? Mahlzeiten mit höherwertigen Kalorien als Rohkost sorgen für mehr Fruchtbarkeit. Ergo: Mehr Nachkommen sichern das Überleben des Homo sapiens. Die gute Nahrung hilft zudem, dass sich das Gehirn der Menschen weiterentwickelt. Essen zu sieden, zu braten oder zu backen prägt bis heute die Esskultur wie in grauer Vorzeit. Aus den Feuerstellen mit offener Flamme, in Erdgruben oder aus Steinen gebaut, sind heute Statussymbole aus Chrom mit Induktionskochfeldern geworden. Das Prinzip bleibt das gleiche: Ein Teil der Verdauung wird mit dem Kochen quasi outgesourct.

Anfangs aber brennen ganze Dörfer nieder, weil die frühen Zivilisationen die neue Kraft des Feuers nicht beherrschen. Aus Furcht und Ehrfurcht vor den Flammen huldigen sie Göttern, die Heim und Herd vor Feuer bewahren sollen. In Ägypten schützt Sonnengott Ra, bei den Griechen hilft Prometheus und die Römer verlassen sich auf Vesta als "Hüterin des Feuers".

Im dunklen Mittelalter verheißt der Schein des Feuers zumeist nichts Gutes. In unzähligen Kriegen wird es eingesetzt. Kein Wunder, dass auch der Beruf des Waffenschmiedes als hochehrenwert gilt. Sorgt er doch mithilfe der Gluthitze in seinem Ofen für Klingen, Helme, Schilde und anderes todbringendes Instrumentarium.

Im 18. und 19. Jahrhundert ersetzen dann die Physiker die mystische Vorstellung von der offen prasselnden Glut. Sie zerlegen die Macht der Strahlung in Wärme, Energie und Licht. Die Dampfmaschine setzt den Fortschritt in Gang. Feuer wird zur puren Energie, sie treibt Maschinen an. Nur in deren Innerem lodert es weiter. Der Konstrukteur bändigt – gottgleich – die Naturgewalt. Und nach und nach verschwinden die Flammen aus der Wahrnehmung. Stattdessen leuchten Glühlampen – Strom als umgewandeltes Feuer.

Ein nächster Schritt ist die Erfindung des Verbrennungsmotors. Unter den Zylindern und Kolben der Motoren zündet zwar noch immer ein Funke das Kraftstoffgemisch, doch man sieht ihn nicht mehr. Auf ähnliche Weise wird das Feuer in Kraftwerken zentralisiert, wo es mit Kohle Strom produziert, der rund um die Uhr und um den Globus verfügbar ist. Das Feuer wird zunehmend eingehegt, gemanagt, versteckt und umgewandelt. Offene Flammen, die wirklich eine Funktion haben, sieht man heute fast nur beim Grillen, beim Zeltlager-Feuer oder zur Winterzeit am heimischen Kaminofen. Vielleicht fasziniert es deshalb immer noch viele Menschen. Ein archaisches Gefühl.

Ansonsten dient das lodernde Flammenspiel heute oft nur noch zur Dekoration als romantisches Lagerfeuer aus der Steckdose. Es züngelt in vielen Wohnzimmern auf einem digitalen Bildschirm. Emotionale Wärme entsteht so keine. Sogar das letzte versteckte Großfeuer in den Kohlekraftwerken könnte bald ausgelöscht werden, wenn Wind, Wasser oder Sonne die nötige Energiemenge erzeugen.

Aber der Energiebedarf des Menschen wächst weiter und das Verfeuern fossiler Brennstoffe zeichnet längst für den unübersehbaren Klimawandel und Luftverschmutzung verantwortlich. Der Erfinder des Lagerfeuers hat es geschafft, den ganzen Erdball aufzuheizen. Und unkontrolliert zu beleuchten.

Denn auch die unnatürliche Daueraufhellung des Nachthimmels hat Konsequenzen für Mensch und Natur. Der Planet ist von künstlichem Licht verschmutzt. Das Leben auf der Erde hat sich in Jahrmillionen an den Rhythmus von Helligkeit und Dunkelheit angepasst. Tagaktive Lebewesen brauchen die Nacht zum Schlafen, Entspannen und Regenerieren. Nachtaktive Tiere brauchen sie für die Nahrungssuche und Fortpflanzung. Nicht zuletzt die Pflanzen benötigen den Rhythmus für die Fotosynthese.

Unser Alltag im 21. Jahrhundert mag ohne künstliches Licht nicht mehr vorstellbar sein, aber braucht der Mensch tatsächlich einen endlosen 24-Stunden-Tag? Das gefährliche Spiel mit dem Feuer, das der Mensch in Jahrtausenden beherrschbarer gemacht hat, ist wieder außer Kontrolle geraten.