Von Wolfgang U. Eckart

"Zutiefst erschüttert und voll ernster Trauer" huldigte die SED-Betriebszeitung des Walzwerks "Willy Becker" im brandenburgischen Kirchmöser dem nur wenige Tage zuvor verstorbenen Sowjetführer Stalin: "Am 5. März 1953 hat das Herz des Mitkämpfers und genialen Fortsetzers der Sache Lenins, des weisen Führers und Lehrers der Kommunistischen Partei, des Sowjetvolks und des internationalen Proletariats, […] aufgehört zu schlagen." Huldigende Kondolenzadressen solcher Art las man weltweit in den Organen kommunistischer Parteien.

Wohl in kaum einem anderen Land des Ostblocks, zumindest unter linientreuen Genossen, war allerdings die Erschütterung über den Tod des Sowjetführers so wenig gefasst wie in der jungen DDR. Tagelang beherrschte die Nachricht die Titelseiten des "Neuen Deutschland"; das "Herz des größten Menschen unserer Epoche" habe "aufgehört zu schlagen", sprang die Leser des ND die Schlagzeile am Samstag, dem 7. März 1953 an.

Tatsächlich war die Todesnachricht für viele Menschen in der DDR ein tiefer Schock, und es soll in Ostberlin sogar zu Weinkrämpfen auf offener Straße gekommen sein. "Der Schmerz war neu, rein. […] Es war, als ob ein liebster, engster Verwandter gestorben wäre. Ihrer aller Vater. […] Alle Hoffnungen waren so auf ihn gelenkt worden, in ihm schien alle Kraft geballt zu sein." So beschrieb 1981 der DDR-Schriftsteller Erich Loest autobiografisch Reaktionen seiner Umgebung auf den Tod des Diktators und Massenmörders.

Und der Staats-Lyriker der DDR, Johannes R. Becher, goss seine Trauer in Reime und sah Stalins Erbe gar bis zum Bodensee sprießen: "Dort wirst du, Stalin, stehn, in voller Blüte / Der Apfelbäume an dem Bodensee, / Und durch den Schwarzwald wandert seine Güte, / Und winkt zu sich heran ein scheues Reh." Welch erbärmlicher Abgesang des durchaus avancierten expressionistischen Lyrikers der 1920er Jahre.

Stalin, ein "liebster Verwandter"? Tatsächlich sind die Beziehungen der Deutschen zu Stalin durchaus von besonderer Art gewesen, wie der gerade erschienene Ausstellungs-Katalog der Gedenkstätte Berlin-Herrenschönhausen "Der rote Gott - Stalin und die Deutschen" dokumentiert. Das Thema ist nicht ganz frisch. Bereits 2006 hatte Jürgen Zarusky neuere Beträge zur Forschung über "Stalin und die Deutschen" in einem bemerkenswerten Sammelband herausgegeben.

Andreas Engwert und Hubertus Knabe präsentieren die neuere deutsche Stalinforschung nun aber in einer reich illustrierten Darstellung für ein breiteres Publikum und mit neuen Autoren. Das Spektrum des Bandes ist weit gefasst: Stalin-Bilder vor 1945 eröffnen den Blick auf die Hoffnungen deutscher Kommunisten in der Republik von Weimar, die sich mit dem Nachfolger Lenins verbanden. Und das wohlwollende Interesse an der Sowjetunion vor 1933 war in fast allen politischen Kreisen der jungen Republik weit verbreitet. Zugleich präsentiert der Band aber auch Perspektiven auf das Schreckensbild des Diktators, dem in der Phase der großen Säuberungen 1936/38 Zehntausende zum Opfer gefallen waren, unter ihnen auch viele deutsche Kommunisten.

Erinnerungsprägend waren sicher auch die Artilleriebatterie "Stalinorgel" und die gescheiterte Eroberung "Stalingrads" während des Zweiten Weltkriegs. Als Befreierin wurde die Rote Armee Stalins seit 1945 in breiten Bevölkerungskreisen durchaus nicht empfunden.

Gleichwohl entstand in den Nachkriegsjahren ein Stalinkult gigantischen Ausmaßes, an dem die SED mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln seit 1949 systematisch arbeitete. Vortragsabende, Richtlinien für Partei, FDJ und Gewerkschaftsbund (FDGB), Betriebsgruppen der "Deutsch-Sowjetischen Freundschaft", Plakataktionen, Stalin-Büsten in allen Größen, monströs für die Marktplätze, mittelschwer für Rathaushallen, en miniature für den Schreibtisch. Stalin-Kampagnen bestimmten die Innenpolitik der SED maßgeblich von 1949 bis 1953. Es ist das besondere Verdienst des vorliegenden Bandes, in seinem Hauptteil insbesondere den Wurzeln und Ausprägungen dieses besonderen Stalinkultes quasi ikonografisch nachzuspüren.

Anders als in vielen anderen Ländern, in denen Stalins Tod unter heftigen Bedingungen den Prozess der Entstalinisierung einleitete, geschah in der DDR zunächst gar nichts. Walter Ulbricht verschärfte sogar 1953 den stalinistischen Kurs, bis schließlich im Juni 1953 die Spitze der DDR-Führung nach Moskau beordert wurde, um sich dort auch für die DDR auf den "Neuen Kurs" einschwören zu lassen.

Doch Ulbricht blieb zunächst starr und erhöhte noch im Juni die Normen für die Berliner Bauarbeiter, was zu den Unruhen des 17. Juni 1953 führte, die im Band allerdings nicht mehr im Detail ausgeführt werden. Insgesamt kann der reich illustrierte Ausstellungskatalog mit vielen spannenden Einzelanalysen nur zur Lektüre empfohlen werden.

Info: "Der rote Gott - Stalin und die Deutschen", hg. v. Andreas Engwert u. Hubertus Knabe, Lukas-Verlag, Berlin 2018, 176 Seiten, 20 Euro.