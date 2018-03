Von Heribert Vogt

Es gilt mit heute etwa 185 Berufsmusikern als das weltweit größte Berufsorchester. Und zugleich ist das Leipziger Gewandhausorchester das älteste bürgerliche - also nicht-höfische - Konzertorchester im gesamten deutschsprachigen Raum: Seine Geschichte begann vor 275 Jahren mit dem ersten Konzert am 11. März 1743. In den gegenwärtigen Festwochen dirigiert der in diesen Tagen angetretene neue Leipziger Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons insgesamt elf Konzerte, die Berliner Philharmoniker spielen unter Vasily Petrenko und die Wiener Philharmoniker unter Daniel Barenboim. Zudem lässt die Bundesregierung eine 20-Euro-Gedenkmünze "275 Jahre Gewandhausorchester" mit einer Auflage von gut einer Million prägen. Sie wird am 8. März im Rahmen des "Großen Concerts" präsentiert.

Hintergrund 20-Euro-Gedenkmünze Die Bundesregierung hat eine 20-Euro-Gedenkmünze "275 Jahre Gewandhausorchester" aufgelegt. Baden-Württembergs Finanzstaatssekretärin Gisela Splett prägte am 16. Januar 2018 in Karlsruhe die erste von insgesamt gut einer Million 20-Euro-Münzen an. Die Gedenkmünze wird nun am 8. März beim Leipziger "Großen Concert" präsentiert. Der Münzentwurf [+] Lesen Sie mehr 20-Euro-Gedenkmünze Die Bundesregierung hat eine 20-Euro-Gedenkmünze "275 Jahre Gewandhausorchester" aufgelegt. Baden-Württembergs Finanzstaatssekretärin Gisela Splett prägte am 16. Januar 2018 in Karlsruhe die erste von insgesamt gut einer Million 20-Euro-Münzen an. Die Gedenkmünze wird nun am 8. März beim Leipziger "Großen Concert" präsentiert. Der Münzentwurf stammt von der Künstlerin Lucia Maria Hardegen. Die Bildseite (Repro: RNZ) zeigt das Logo des Gewandhausorchesters, dem eine Auswahl von mu-sikalischen Per-sönlichkeiten gegenübergestellt ist. Die Wertseite zeigt einen Adler, den Schriftzug "Bundesrepublik Deutschland", die Wertziffer und Wertbezeichnung sowie das Prägezeichen "G" der Staatlichen Münze in Karlsruhe.

Das international renommierte Orchester, das Tourneen in alle Welt unternommen hat, ist von zentraler Bedeutung für die Musikstadt Leipzig: im Konzertsaal des Gewandhauses, in der Oper oder auch in der Thomaskirche als Begleiter des Thomanerchores. Unter seinen Chefdirigenten - den Gewandhauskapellmeistern - finden sich zahlreiche berühmte Namen von Felix Mendelssohn Bartholdy (1835-1847) bis hin zu Wilhelm Furtwängler (1922-1928), dessen Grab sich auf dem Heidelberger Bergfriedhof befindet, und schließlich Kurt Masur (1927-2015), Herbert Blomstedt und Riccardo Chailly.

Besonders Masur prägte als Gewandhauskapellmeister fast dreißig Jahre lang das Leipziger Musikleben. Zudem ist er für sein politisches Engagement während der Friedlichen Revolution bekannt. Am 9. Oktober 1989, dem Tag der Leipziger Montagsdemonstrationen, gehörte Masur zu den sechs prominenten Bürgern, die den Aufruf "Keine Gewalt!" verfassten. Im folgenden Dezember wurde der Gewandhauskapellmeister der erste Ehrenbürger Leipzigs nach dem Mauerfall.

Vor allem seit dem 19. Jahrhundert gab es viele musikalische Höhepunkte in Leipzig: Schon 1789 kam Wolfgang Amadeus Mozart in die Stadt und gab ein Konzert im Gewandhaus. Die neun Sinfonien Ludwig van Beethovens erklangen dann weltweit erstmalig als Zyklus im Konzertwinter 1825/26, also noch zu Lebzeiten des Komponisten.

In der Zeit Felix Mendelssohn Bartholdys wurden dessen "Schottische Sinfonie" und Violinkonzert e-Moll im Gewandhaus aus der Taufe gehoben. Ebenfalls unter seiner Leitung kamen Robert Schumanns Sinfonien und Franz Schuberts große C-Dur-Sinfonie zur Uraufführung.

Und von den beiden Komponisten selbst dirigiert, hatten 1862 Richard Wagners "Meistersinger"-Vorspiel und 1879 Johannes Brahms’ Violinkonzert im Gewandhaus ihre Weltpremiere. Auch die Namen Clara Schumann, Carl Maria von Weber, Niccolò Paganini, Franz Liszt, Hector Berlioz, Peter Tschaikowski, Richard Strauss oder Frédéric Chopin sind mit dem Konzerthaus verbunden.

Zurzeit läuft die 237. Saison im Gewandhaus, da dieses erst ab 1781 Spielstätte des Orchesters und dann auch dessen Namensgeber wurde. Die eigentliche Geschichte des Orchesters beginnt jedoch 1743, wenngleich es bereits seit 1479 frühe Vorläufer gab. Aber im Jahr 1743 finanzierten dann 16 örtliche Kaufleute 16 Musiker zur Gründung einer musikalischen Gesellschaft namens "Großes Concert", deren erste Veranstaltung am 11. März 1743 stattfand. Zunächst fanden die Konzerte in Bürgerhäusern und in einem Gasthof statt. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde der Dachboden des Gewandhauses Leipzig, des Messehauses für Tuchwarenhändler (an der Stelle des heutigen Städtischen Kaufhauses), in einen repräsentativen Konzertsaal umgebaut.

Frischer Wind zum Jubiläum: Der Lette Andris Nelsons ist der 21. Gewandhauskapellmeister. Foto: Hendrik Schmidt

Und ein Jahrhundert später weihte man das für seine Akustik weltberühmte Neue Gewandhaus ein, in welches das Gewandhausorchester 1884 umzog. Dieses Gebäude wurde 1943 bei einem großen Bombenangriff getroffen, vollends abgerissen wurde die Ruine 1968, also vor fünfzig Jahren. Von 1945 bis 1984 spielte das Gewandhausorchester an provisorischen Ausweichspielstätten. Nachdem dann das Neue Opernhaus Leipzig 1960 eröffnet worden war, begann 1977 der Bau des dritten Gewandhauses, der 1981 fertiggestellt wurde. Er ging auf das Engagement des Gewandhauskapellmeisters Kurt Masur zurück, der die einzige Neuerrichtung eines reinen Konzerthauses in der DDR erreichte.

Bei aller Tradition ist das Gewandhausorchester jedoch auch der Zukunft zugewandt. So werden in den frisch installierten 21. Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons große Hoffnungen gesetzt. Der 39-jährige Lette Nelsons gilt als einer der derzeit renommiertesten Dirigenten- so ist er zugleich Direktor des Boston Symphony Orchestra an der US-Ostküste. In Leipzig hat er erstmalig einen "Gewandhauskomponisten" berufen. Es handelt sich um Jörg Widmann, der auch schon an der Eröffnung der Hamburger Elbphilharmonie wie am Heidelberger Frühling beteiligt war.