Raul Spank aus Deutschland in Aktion im Hochsprung der Männer. Foto: Soeren Stache/dpa

Von Michael Ossenkopp

Mexiko-Stadt. Er springt wie jemand, der aus einem Fenster im 30. Stock fällt", stellt ein Reporter fest. "Wie ein zappelnder Fisch" oder "Der faulste Springer der Welt. Es scheint fast so, als würde Fosbury auf der Latte liegen", glauben andere. Trainer und Journalisten haben nur Kopfschütteln und hämische Kommentare übrig, als sie am 20. Oktober 1968 diesen Richard Douglas "Dick" Fosbury sehen, wie er bei den Olympischen Spielen die Hochsprung-Latte überquert.

In Mexiko-Stadt rennt Fosbury mit hoher Geschwindigkeit schräg auf das Hindernis zu, mit einer Rumpfdrehung während der letzten Schritte und dem Rücken voran schraubt sich der 1,93 Meter große Amerikaner über die Latte, um dann mit der Schulter vorneweg in Richtung Schaumstoffmatte zu stürzen. Der "Fosbury Flop" ist geboren, seine Erfindung - eine Revolution in der Leichtathletik-Geschichte. Der Sprungstil, vor genau 50 Jahren von Kommentatoren als selbstmörderisch belächelt, ist heute Standard.

Die Zuschauer versetzte dieser Flop sofort in Begeisterung. Die 80.000 Zuschauer im Olympiastadion begleiten jeden Sprung-Versuch des Amerikaners mit einem anfeuernden "Olé". Im Finale meistert Fosbury als Einziger die Höhe von 2,24 Metern und gewinnt die Goldmedaille. Erst an der neuen Weltrekordhöhe von 2,29 Meter scheitert er.

In der Antike war der Hochsprung noch keine olympische Disziplin, allerdings kannten bereits die Kelten ähnliche Wettbewerbe. Im Mittelalter versuchten Helden der Nibelungensage, über möglichst viele Pferderücken zu springen. Und schon vor Jahrhunderten sollen auch in Afrika Sportler Höhen bis zu zwei Metern überwunden haben, indem sie von Termitenhaufen aus hoch- und weitsprangen. Seit etwa dem Jahr 1800 gehören Wettkämpfe im Hochsprung zu den schottischen Highland-Games.

Die vermutlich älteste Technik ist der Hocksprung. Dabei läuft der Athlet frontal auf die Latte zu, springt ab und zieht die Beine zu einer Hocke an. Dieser Stil wurde vom Schersprung abgelöst, den 1874 erstmals der Amerikaner William Page zeigte. Er schwang die Beine nacheinander fast aufrecht über die Stange. Diese Scherentechnik sollte den Hochsprung in den folgenden Jahrzehnten dominieren. Seit den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit 1896 gehörte die Leichtathletikdisziplin ins Programm, in den Anfangsjahren gab es außerdem eigene Wettbewerbe im "Hochsprung aus dem Stand".

Mit einem "Parallel-Rücken-Roller" knackte George Horine als erster Mensch im Jahr 1912 die Zwei-Meter-Marke. Eine Weiterentwicklung der Rolltechnik präsentierte David Albritton in den 1930er Jahren. Der sogenannte Straddle ermöglichte ein Überqueren der Messlatte in Bauchlage. Bis zu Fosburys Flop wandten nahezu alle Weltkasse-Hochspringer diesen "Wälzsprung" an. Bereits seit 1865 gilt die Wettkampfregel, dass ein Springer pro Höhe drei Versuche hat, um die Latte zu überqueren. Außerdem ist der Absprung nur mit einem Fuß erlaubt.

Als Jugendlicher war Fosbury, Jahrgang 1947, ein eher mittelmäßiger Athlet, der über den Highschool-Sport zur Leichtathletik gelangte. Seine Trainer wollten ihm beibringen, wie sich Springer beim "Straddle" bäuchlings über die Latte rollen. Aber mit dieser Technik hatte der Schlaks große Schwierigkeiten, obwohl er im Training fleißig übte. "Ich war tatsächlich ein unkoordinierter Möchtegern-Athlet", erinnerte er sich einmal, "auch mit der Scherentechnik kam ich kaum klar." Doch er ist neugierig und experimentierfreudig.

Seinen Flop hatte Fosbury erstmals 1963 während eines Schülerturniers ausprobiert. "Du gehst besser zum Zirkus", riet ihm sein Trainer Bernie Wagner, als er die Latte rücklings überquerte. In den folgenden Jahren arbeitete er an der neuen Sprungtechnik. "Ich habe meine Sprünge nicht bewusst verändert, sondern lediglich den alten Stil weiterentwickelt und aus ihm etwas Effizientes gemacht", resümierte er später.

Eigentlich sollte Fosbury 1968 gar nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen, er war bereits gemustert und für einen Einsatz im Vietnamkrieg eingeteilt. Doch er konnte die Militärärzte von einem Wirbelsäulendefekt überzeugen. Wenige Monate später siegte er bei den US-Vorausscheidungen für Mexiko, er gewann die Trials mit einer übersprungenen Höhe von 2,18 Meter. Übrigens soll der für den Fosbury-Flop typische Anlauf in einer Kurve dadurch entstanden sein, dass ihm beim Training im heimischen Garten ein Baum den geraden Weg zur Latte versperrte.

Eine entscheidende Neuerung hatte Fosburys Sprung-Revolution erst ermöglicht: In den 1960er Jahren wurden in den Landegruben vieler Hochsprunganlagen Sand, Sägemehl und Hobelspäne vermehrt durch dicke Schaumstoffmatten ersetzt. Nur so konnte Fosbury kopfüber ohne großes Verletzungsrisiko landen. Doch selbst nach seinem Sieg in Mexiko blieben Kritiker skeptisch. Olympia-Coach Payton Jordan, unterstützt von Sportmedizinern, warnte: "Wenn Kinder versuchen, Fosbury zu imitieren, wird er eine ganze Generation von Hochspringern auslöschen, weil sie sich alle das Genick brechen werden."

Aber der Flop war nicht mehr aufzuhalten und Konkurrenten begannen mit dem großen Umlernen. Bereits 1972 wurde die Deutsche Ulrike Meyfarth in München Olympiasiegerin und zog mit 1,92 Metern als erste Flop-Weltrekordlerin in die Siegerlisten ein. Im Jahr darauf gelang das bei den Männern dem Amerikaner Dwight Stones mit 2,30 Meter. Ende der 1970er Jahre hatte sich Fosburys Technik weltweit durchgesetzt. Heute stehen die Flop-Bestmarken des Kubaners Javier Sotomayor bei 2,45 Metern (seit 1993) und der Bulgarin Stefka Kostadinowa bei 2,09 Metern (1987).

So überraschend, wie Fosbury in der Szene auftauchte, verschwand er auch wieder. Schon ein Jahr nach Olympia im Alter von gerade einmal 22 Jahren erklärte er seinen Abschied vom Sport und verzichtete auf lukrative Werbeverträge und eine Profikarriere. "Ich wollte nicht länger aus dem Koffer leben", lautete seine Begründung. Nach seinem Studium arbeitete er als Vermessungsingenieur und Unternehmer. Heute ist er 71 Jahre alt, im Ruhestand und seit 2017 Vorsitzender des gemeinsamen Amerikanischen Olympischen und Paralympischen Sportverbandes. Außerdem hält er Vorträge über den Olympischen Gedanken und arbeitet als Motivationscoach.