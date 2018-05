Arrangiert von Christian Satorius

Warum lachen eigentlich die Hühner?

"Da lachen ja die Hühner", sagt der Volksmund, wenn jemand Blödsinn redet. Lacht nämlich selbst das "dumme Huhn", dann muss das Gesagte ja ganz offensichtlich wohl "dummes Zeug" sein. Doch der Volksmund irrt, denn Hühner sind alles andere als dumm, was eine neue Studie umfangreich belegt. "Hühner sind in vielen Bereichen genauso intelligent, emotional und sozial wie die meisten anderen Vögel und Säugetiere", bilanziert Lori Marino von der Emory-Universität in Druid Hills, Georgia, ihre Untersuchung. "Wir müssen unsere Meinung über die Intelligenz von Hühnern also revidieren", meint die US-amerikanische Neurologin, die zuvor schon die Intelligenz von Delfinen, Walen und Primaten erforscht hat.

Können Hasen Eier legen?

An Ostern ist natürlich alles möglich, aber können Hasen auch im ganz normalen Alltag Eier legen? Und vor allem: Kann man die essen? Der gute alte Feldhase (Lepus europaeus) kann das natürlich nicht und seine kurzohrige Verwandtschaft, das Wildkaninchen (Oryctolagus cuniculus), schafft das ebenso wenig. Dennoch gibt es Tiere, die sich "Hase" nennen und Eier legen, die man sogar essen kann: die Seehasen (Cyclopteridae) nämlich. Okay, das ist jetzt zwar ein bisschen gemogelt, aber die Eier, die der im Nordatlantik vorkommende Cyclopterus lumpus legt, werden als Kaviarersatz verspeist und nennen sich im Handel ganz vornehm "Deutscher Kaviar" oder auch "Kaviar des Nordens". Im Christentum wurde das Ei im Übrigen zum Symbol für die Auferstehung Jesu Christi. Von außen wirkt es kalt und tot, doch aus seinem Inneren erwächst neues Leben. Somit stand das Ei symbolisch für das Grab in Jerusalem, aus dem Jesus Christus am Ostermorgen von den Toten auferstanden ist.

Warum nennt sich der Hase auch "Meister Lampe"?

"Meister Lampe" nennt sich der Hase in der Fabel und das ist schon lange so. Bereits im niederdeutschen Tierepos "Reynke de vos" von 1498 heißt der Hase "Lamprecht". Sprachwissenschaftler gehen davon aus, dass sich der Name "Lamprecht" im Laufe der Zeit zu "Lampe" verkürzt hat. "Lampe" nennt sich in der Jägersprache übrigens auch der helle bzw. weiße Fleck auf der Unterseite des Hasenschwanzes, wohl weil er plötzlich "aufleuchtet", wenn der Hase loshoppelt und wieder "verlöscht", sobald er sich wieder setzt.

Hat Jesus Ostern geheiratet?

Warum feiern wir Ostern? Eine Emnid-Umfrage wollte das schon im Jahr 2003 wissen und förderte dabei interessante Ergebnisse zutage. Nicht einmal jeder Zweite kannte demnach die religiösen Hintergründe des Festes. Nur 47 Prozent wussten, dass die Christen zu Ostern Jesu Auferstehung feiern. Damit nicht genug: Neun Prozent hatten überhaupt keine Antwort auf diese Frage. Richtig spannend wurde es aber in der Gruppe der 20- bis 29-Jährigen. 15 Prozent dieser Altersgruppe glaubten nämlich, Ostern werde die Geburt von Jesus gefeiert. Völlig daneben lagen drei Prozent der 20- bis 29-Jährigen, die der Ansicht waren, Jesus hätte zu Ostern geheiratet. 2014 befragte dasselbe Institut die Deutschen abermals. Nun waren fünf Prozent der Ansicht, Ostern stehe der Frühlingsanfang im Mittelpunkt. Drei Prozent glaubten, die Christen würden die Geburt von Jesus feiern. Wieder waren es neun Prozent, die überhaupt nicht wussten, worum es Ostern eigentlich geht. 2016 legten die Meinungsforscherkollegen vom Insa-Institut mit einer eigenen Untersuchung nach. Den Umfrageergebnissen zufolge kannten nun nur noch 36 Prozent aller Deutschen die Verbindung zwischen Ostern und Auferstehung. 18 Prozent aller Befragten fiel zu Ostern "nichts Besonderes" mehr ein.

Werden Schokoweihnachtsmänner zu Osterhasen umgeschmolzen?

Die Schokoladenhersteller sagen natürlich, dass dies nur eine moderne Legende sei - aber sie haben auch überzeugende Argumente. Einfach so in eine andere Staniolverpackung einrollen kann man einen Weihnachtsmann nämlich nicht, denn allein von der Form her sieht das Ganze nicht wirklich nach Hase aus. Allerdings lohnt es sich auch schon rein finanziell nicht, alte Schokoweihnachtsmänner aus den Regalen zu holen, auszupacken, einzuschmelzen bzw. mit der so gewonnenen Schokomasse dann neue Schokoladenhasen zu gießen und wieder einzupacken. Nicht nur der Aufwand wäre viel zu groß, man würde es auch schmecken. Das Ganze ist und bleibt ein moderner Mythos.

Wie groß ist der größte Schokohase der Welt?

Der größte Schokoladenhase der Welt ist atemberaubende 5,20 Meter groß und ganze drei Tonnen schwer. Zumindest war er das im Jahr 2016 bei seiner Enthüllung im argentinischen Küstenstädtchen Miramar. Danach verlor er allerdings in kürzester Zeit rapide an Gewicht, denn die unzähligen angereisten Touristen hatten großen Schokoladenhunger. Naja, einer alleine hätte so viel Schokolade ja wohl auch kaum geschafft.

Kann man Eier wieder "entkochen"?

Witzigerweise geht das wirklich, wie Wissenschaftler herausgefunden haben, allerdings nur im Labor und mit den geeigneten Gerätschaften. Werden Eiweiße, also Proteine, erhitzt, dann denaturieren sie. Sie verlieren also ihre Form und damit in der Regel auch ihre Funktion. Der Prozess ist zudem schlecht umkehrbar, was man beim Hühnerei ja ganz gut sehen kann: Das durchsichtige Eiklar wird durch die Erhitzung fest und weiß. Gregory Weiss von der Universität von Kalifornien in Irvine und seinem Team ist es 2015 gelungen, diesen Prozess in relativ kurzer Zeit doch wieder umzukehren. Dazu kochten die Forscher das Eiweiß ganze 20 Minuten lang bei 90 Grad Celsius. Das Ergebnis war wie erwartet ein knüppelhartes Eiweiß. In einem ersten Schritt verflüssigten die Wissenschaftler dieses Eiweiß nun wieder mithilfe einer harnstoffhaltigen Lösung. In einem zweiten Schritt wurden die Proteine dann in einer Zentrifuge wieder in Form gebracht. "So haben wir einen Weg gefunden, ein Hühnerei wieder zu entkochen", resümiert Gregory Weiss. Übrigens machen die Forscher das nicht nur so aus Spaß zu Ostern. Durch die gewonnen Erkenntnisse erhoffen sie sich vielmehr Fortschritte in der Medizin.