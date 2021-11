Von Olaf Neumann

In dem Song "Sommer" auf Ihrem neuen Album "Fluss" geht es um eine Sommerliebe, Liebeskummer und das Schuleschwänzen. Ziehen Sie gerne Songs aus eigenen Erfahrungen?

LEA: "Sommer" basiert auf jeden Fall auf eigenen Erfahrungen mit der ersten Liebe. Das Gefühl Liebeskummer kannte ich damals noch gar nicht. Ich denke gerne an meine Jugend in Kassel zurück, weil es spannend war, sich dort selbst zu entdecken. Alles hat irgendwie geflimmert. Eine besondere Zeit, in der man sich von den Eltern ablöst und entdeckerisch wird.

"Ich glaube, ich habe nie so viel geweint", heißt es in dem Lied auch. Wie sind Sie mit Liebeskummer umgegangen?

Die Liebe und der Liebeskummer, die ich da beschreibe, sind eher ein Schwärmen für einen Sommer. Den ersten richtigen Liebeskummer hatte ich dann mit Anfang 20, wo ich dachte, die Welt geht unter.

"Dicke Socken" ist eine Liebeserklärung an Ihre Eltern. Haben Ihre Eltern Sie immer Ihr eigenes Ding machen lassen?

Absolut. Meine ältere Schwester und ich durften immer wir selbst sein. Ich habe mit elf, zwölf Jahren gemerkt, dass ich singen und Songs schreiben kann. Aus dem Vertrauen heraus, das mir meine Eltern entgegenbrachten, konnte ich ein Selbstbewusstsein entwickeln. Für Eltern ist es nicht einfach, wenn ihr Kind versucht, eine musikalische Karriere zu machen, weil das nur selten klappt. Ich finde es beeindruckend, dass sie da immer so entspannt blieben und an mich glaubten, auch wenn es bei mir Jahre gedauert hat. Ich fand anfangs gar nicht im Radio und Fernsehen statt.

Spricht die Musik auf der Platte in ihrer Schwermut auch von der Überforderung und der Zukunftsangst unserer Zeit?

Ein Großteil der Songs ist im Lockdown bei Zoom-Sessions mit meinen Produzenten entstanden. Das Ungewisse dieser Zeit hat uns alle und unser Songwriting geprägt. Aber ich schreibe nicht nach Konzept. Das Schwermütige hat auf jeden Fall etwas mit der heutigen Zeit zu tun, aber ich liebe es auch, Gefühle auszudrücken.

Sie sind 29 Jahre alt. Klimaforscher sagen, in 30 Jahren ist London so heiß wie Barcelona, Madrid wie Marrakesch und Berlin hat das Klima von Canberra in Australien. Macht Ihnen das Angst?

Absolut! Ich bin in den letzten Jahren noch einmal persönlich gewachsen, weil ich zum Beispiel viel gelesen und mich informiert habe. Die Aktualität solcher Themen hat Gott sei Dank stark zugenommen, aber auch mein Blick auf die Dinge ist mit Ende 20 ein anderer. Man fragt sich, warum die Mainstream-Politik und die Gesellschaft sich nicht schon vor 30 Jahren für den Klimawandel interessiert hat. In meiner Musik tauchen diese Themen nicht unbedingt auf, was daran liegt, dass ich erst noch gucken muss, wie ich sie in Songs verarbeiten kann. Ich werfe ja meine Art zu schreiben nicht von heute auf morgen um. Was mir bewusst ist, ist meine Verantwortung auf Social Media, wo ich eine hohe Reichweite habe. Das muss ich nutzen, um vielleicht einen kleinen Einfluss zu haben.

Sie schreiben in Ihrer Muttersprache. Welchen Anspruch haben Sie an Ihre Texte?

Ich möchte den Hörern einen Interpretationsspielraum lassen. Es beeindruckt mich, wie Menschen in meine Songs oftmals etwas ganz anderes hineininterpretieren, als eigentlich von mir gemeint. "Wenn du mich lässt" zum Beispiel habe ich für jemanden geschrieben, der große Selbstzweifel hat und nicht im Gleichgewicht mit sich selbst steht. Dem möchte man gerne sagen: Ich werde dich lieben, wenn du mich lässt. Viele Hörer haben da aber ihre eigene Geschichte hinein interpretiert und das Lied als pure Liebeserklärung gesehen. Das finde ich toll. Mein Anspruch ist, dass ich einerseits in der Sprache klar bleibe und nicht zu viele Metaphern verwende. Ich möchte persönlich bleiben. Das größte Kompliment ist für mich, wenn jemand findet, ich hätte aus ihrem oder seinem Leben geschrieben.

Mit welchen deutschsprachigen Künstlern sind Sie aufgewachsen?

Ich versuche, nicht allzu viel andere deutsche Musik zu hören, damit ich nicht aus Versehen etwas nachmache. Aber ich bewundere schon Songschreiberinnen wie meine gute Freundin Antje Schomaker. Sie hat eine wunderschöne Sprache und benutzt Bilder, die ich so noch nicht gehört habe. Aber auch die junge Selfmade-Künstlerin Luna aus Passau, die ich für mein eigenes Label "Treppenhaus" gesignt habe. Sie ist erst 18 und schreibt bereits unglaubliche Songs. Sie kommt auf Melodien, die völlig fresh und neu klingen.

Haben Sie Ihr Label vor allem als Plattform für junge Künstlerinnen gegründet?

Dadurch, dass Frauen im Musikbusiness unterrepräsentiert sind, liegt unser Fokus auf ihnen. Aber ich würde einen unglaublich talentierten männlichen Künstler nicht ablehnen. Ich habe das Label zusammen mit meinem Management und meiner langjährigen Vertrauten Angelina gegründet. So kann ich meine Visionen am Besten umsetzen. Die Vorgänge bei einer großen Plattenfirma sind wesentlich langsamer. Es ist wichtig, dass man nicht nur Künstlerin ist, sondern auch Zusammenhänge versteht. Weil vieles davon abhängt, wie deine Songs auf der Business-Seite umgesetzt werden. Ich finde, man muss seine eigenen Vorstellungen verwirklichen können.

Info: Das LEA-Album "Fluss" erscheint am 5. November. Live: 17. Juni 2022 Bruchsal, 11. Oktober 2022 Frankfurt.