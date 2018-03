Yvonne Stoldt restauriert in ihrer Werkstatt im Kurpfälzischen Museum Heidelberg einen Druck. Foto: Philipp Rothe

Von Milian Steffen

Heidelberg. Mit beneidenswerter Begeisterung blättert Yvonne Stoldt in verschiedenen Ordnern und großen Mappen und legt teils jahrhundertealte Zeichnungen und Drucke auf die riesigen Tische, fasziniert von der Unmittelbarkeit ihrer Geschichte. Stoldt ist Restauratorin im Kurpfälzischen Museum der Stadt Heidelberg - genauer: Papierrestauratorin. "Restaurierungen sind sehr spezifisch und benötigen Experten für verschiedene Arten von Objekten", sagt sie im Gespräch mit der RNZ. So kümmern sich im Haus neben der Papierrestaurierung noch vier weitere Abteilungen um die Wiederherstellung von Gemälden, Möbeln, Kunsthandwerklichem oder auch Objekten aus dem Bereich der Archäologie.

Studiert hat Yvonne Stoldt "Konservierungs- und Restaurationswissenschaft" in Köln, mit dem Wunsch, der Geschichte hautnah sein zu wollen: "Bei manchen Objekten verspüre ich ein regelrechtes Kribbeln in den Fingern." In der Tat war es außergewöhnlich, beispielsweise eine zeitgenössische Abbildung aus dem 17. Jahrhundert von Elisabeth Stuart, der "Winterkönigin", vor sich zu haben und die unglaubliche Detailvielfalt beim genauen Hinsehen zu entdecken.

Restaurieren erfordert kreatives Denken, eine ruhige Hand und vor allem Erfahrung. Jedes Blatt kann ganz verschiedene Arten von Schäden erlitten haben. Risse, Knicke, Verfärbungen, Flecken - für alles gibt es gewisse Standardmethoden zur Beseitigung, jedoch bleibt einem in manchen Fällen nichts anderes übrig als zu improvisieren.

Am Beispiel einer Heidelberger Stadtansicht von Johann Hürlimann und Theodor Verhas aus dem 19. Jahrhundert zeigt Stoldt die zu behebenden Schäden und erklärt, wie sie vorgehen müsse. "Insgesamt ist das Objekt in einem guten Zustand, da die Bildinformation weitestgehend unbeschädigt ist", stellt sie fest. "Man muss als Restaurator immer abwägen, wie viel Arbeitsaufwand sich überhaupt lohnt, in ein Objekt zu investieren. Wäre dies nun das letzte seiner Art, würde ich da ganz anders herangehen."

Der kolorierte Druck hat mehrere große Flecken auf dem dunklen Rahmen sowie einige Risse, die bis ins Bild hineinreichen. Je älter die Risse, desto schwieriger wird es, sie unsichtbar wieder zusammenzukleben, da sie mit der Zeit auseinandergehen: "Papier ist organisches Material, es reagiert auf äußere Einflüsse wie Temperatur oder Luftfeuchtigkeit, die den Alterungsprozess beschleunigen."

Sehr viele Restaurierungsmaßnahmen erfordern eine Befeuchtung des Materials, zum Beispiel um Wellen zu glätten. Wässern kann aber auch dazu genutzt werden, dem Papier eine fast neuwertige Festigkeit wiederzugeben. "Den Unterschied zwischen altem gewässerten und unbehandeltem Papier kann man deutlich hören", sagt Yvonne Stoldt und demonstriert es. Erstaunlicherweise hört sich der gewässerte Druck der Winterkönigin tatsächlich wie ein brandneues Blatt an, wenn man das Papier anhebt und leicht daran klopft - im Vergleich zu einem unbehandelten Blatt, das sich eher filzig anhört.

Neben relativ simplem Werkzeug und Hilfsmitteln wie einer großen Presse oder dem Kleister - eine harmlose Mischung aus aufgekochter Stärke und Wasser, mit dem die Risse zusammengeklebt werden - kommen auch speziellere Geräte zum Einsatz, wie etwa der Saugtisch. Bei hartnäckigeren Flecken oder Verschmutzungen wird an ihm versucht, mit dem gezielten Auftrag von warmem Wasser, Alkohol oder schmutzlösenden Chemikalien die störenden Partikel aus den Papierfasern zu saugen. Dies macht deutlich, wie wichtig es für einen Restaurator ist, Erfahrung zu haben und über chemische Kenntnisse zu verfügen, um bedeutende Dokumente zu retten.

"Die Faszination und das Interesse für die Unmittelbarkeit zur Geschichte nimmt heutzutage leider ab", sagt Stoldt. Die Digitalisierung im heutigen Medienzeitalter mindert die Wertschätzung, ein seltenes oder einzigartiges Kunstwerk im Original vor seinen Augen betrachten zu können. Trotzdem bleibe die Aura des Originals unvergleichlich.